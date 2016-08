Von Claudia Funder

Lienz – Es geht um ein lebendiges Miteinander, das Überwinden von Grenzen, die Erweiterung des Horizonts und das Schließen von Freundschaften. Die Initiative Spielfeld Kultur Osttirol stellt gemeinsam mit dem Weltbüro Lienz ein Fest der Vielfalt auf die Beine. „Wir wollen ein Zeichen setzen und die Integration stärken“, erklärt Claudia Moser, Veranstalterin des Kreativcampus „Spielfeld Kultur Osttirol“, der am Sonntag eröffnet wird. Sie sei fasziniert, wie gut das Zusammenleben zwischen Menschen aus anderen Nationen und Einheimischen in Lienz funktioniere, erklärt Moser. So kam sie auf die Idee, ein „Sommerfest für alle“ zu organisieren, welches als Teil des Rahmenprogramms die diesjährige Kulturwoche bereichern wird.

Bei Janette Schneider, seit 2002 Obfrau des Weltbüros Lienz, stieß Moser sofort auf offene Ohren – und damit war das gemeinsame Vorhaben auf Schiene gebracht.

Am Freitag, 12. August, wird ab 18 Uhr in der Tammerburg und unter freiem Himmel gefeiert, geplaudert, musiziert und getanzt. Und natürlich darf bei einem großen Sommerfest wie diesem auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommen. Auf die Besucher wartet ein besonderes Buffet, für dessen Gelingen Lienzer Asylwerber vorab die Ärmel hochkrempeln werden. „Sie haben keine Vorgabe, aber die Speisen werden bunt und international sein“, verrät Janette Schneider.

Das Fest wartet mit zwei fixen musikalischen Beiträgen auf: dem Duo Gschrems und Eine musikalische Ehe mit Lilli Papsch, Florian Mattersberger und Helmut Oberdorfer stehen auf dem Programm. „Alles Weitere wird sich entwickeln“, verrät Moser. Jeder Festbesucher kann ein Instrument mitbringen und den Abend mitgestalten. Viele Lienzer Asylwerber – derzeit finden hier rund 180 ein vorübergehendes Zuhause – werden mitfeiern. Und es ist zu erwarten, dass einige von ihnen einmal mehr zu Trommel und Gitarre greifen, singen und tanzen werden – wie sie es bei Festen immer wieder gern spontan tun.

Eines bietet der Abend sicher: Vielfalt und Raum für spannende Improvisationen.