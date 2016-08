Stams, Rietz – Auch heuer bietet das Jugendzentrum Stams&Rietz wieder jeden Donnerstag im August ein Kinderprogramm für alle Kids ab sechs Jahren an. Begonnen hat der Sommerspaß diese Woche mit einer spannenden Kreuzworträtselschnitzeljagd, die die Betreuerinnen gemeinsam mit einigen der Jugendlichen des Jugendzentrums organisiert und durchgeführt haben. An sieben Stationen mussten über zwanzig Kinder in vier Gruppen ihr Geschick im Puzzleteilefinden, Wasserschöpfen und Becherschießen beweisen sowie Fragen rund um ihre Heimatgemeinde beantworten.

Der nächste Programmpunkt zählt jedes Jahr zu den besonderen Highlights beim Sommerspaß: Gemeinsam mit BM Franz Gallop, JUST-Obmann Hermann Klöter und anderen erfahrenen Fischern wird am Stamser Fischteich nach den begehrten Forellen geangelt. Treffpunkt ist am 11. August um 13.50 Uhr direkt am Fischteich. Eine Woche später findet wieder die beliebte Kinderolympiade am Sportplatz statt und als letzte Aktivität steht für diesen Sommer Kinderkegeln am 25. August in der Haslacher Kegelbahn auf dem Programm, Treffpunkt ist jeweils um 13.50 Uhr.

Im Unkostenbeitrag von zwei Euro sind ein Getränk sowie beim Angeln auch eine Forelle enthalten. (ado)