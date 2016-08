St. Ulrich – Eines der spektakulärsten Kletterevents, das Rockdesaster, kehrt heute Samstag zurück an die Forellenranch in St. Ulrich am Pillersee. Kopf an Kopf treten die Speedkletterer an der 15-Meter-Wand gegeneinander an. Auf eine Seilsicherung wird verzichtet und so endet ein Fehlgriff ebenso wie das Erreichen der Zielmarkierung mit einem Sprung ins kalte Wasser. Bei Teilnehmern wie Zuschauern ist also für reichlich Action gesorgt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde in diesem Jahr die Tribüne nochmals deutlich vergrößert. Das Kids Desaster beginnt um 14 Uhr. Ab 16.30 Uhr kann sich in der offenen Klasse jeder an der Wand versuchen, ehe um 20.00 Uhr das Finale der acht besten Männer und Frauen ansteht. (TT)