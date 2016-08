Von Claudia Funder

Amlach – Die enge Galitzenklamm in Amlach mit ihrer imposanten Wasserwelt hat schon früh beeindruckt. Dass sie ein „erhabenes Schauspiel“ bieten könnte, wenn sie zugänglich gemacht würde, regte Adolph Schaubach in seinem viel beachteten Werk „Die deutschen Alpen. Ein Handbuch für Reisende durch Tyrol …“ bereits im Jahr 1847 an. Die Erschließung der Klamm erfolgte dann eigentlich als Begleitmaßnahme eines ganz anderen Vorhabens: Die Stadt Lienz peilte 1885 den Bau eines Fahrweges zu einem ihrer Waldbesitze an und legte zur leichteren Geländevermessung einen Fußweg an, der auch einen Blick in die Klamm gewährte. Der Fahrweg wurde nie realisiert, die Galitzenklamm aber stieg zur Attraktion auf.

1886/87 entstand eine hölzerne Treppenanlage, die vom Wasser zerstört und wiedererrichtet wurde. Artikel in Zeitungen trugen die Schönheit des Naturjuwels hinaus und lockten Schaulustige an. 1891 wurde etwa medial berichtet, dass die meisten der sich in Lienz aufhaltenden Gäste die Galitzenklamm besuchen.

Bereits vor Jahrzehnten nagte an Stegen und Leitern der Zahn der Zeit. Einige Protagonisten setzten sich deshalb vor 20 Jahren beherzt dafür ein, die Galitzenklamm neu aufleben zu lassen, darunter Robert Geiger, der Obmann des Vereins der Freunde der Galitzenklamm.

Vier Millionen alte Schillinge flossen in das Projekt, das das Land Tirol zu 50 Prozent finanziell stemmte. Den Rest der Kosten trugen die Gemeinden Lienz, Amlach und Leisach sowie der TVB.

2001 wurde der Wasserschaupfad eröffnet und mehrfach weiterentwickelt.

Heute weist der Erlebnispark, der viele Zielgruppen anspricht, ein facettenreiches Angebot auf: von mehreren Klettersteigen diverser Schwierigkeitsgrade und einem Flying Fox bis hin zu Waldseilpark, Wasserspielplatz, Steinkugelmühle und Wasserschaupfad.

Gestern wurde im Rahmen eines „Klammfestls“ das 130-Jahr-Jubiläum der Erschließung der Galitzenklamm ausgiebig gefeiert. TVB-Obmann Franz Theurl begrüßte zahlreiche Festgäste und dankte allen, die am Erfolg des Erlebnisparks beteiligt waren. „Wir wollen uns verstärkt dem Outdoor-Tourismus zuwenden“, erklärte Theurl. Mehr als 40.000 Besucher jährlich ziehe das breite Angebot der Klamm an. „Sie zählt zu den touristischen Attraktionen des Bezirks“, stelte Theurl klar und versprach: „Wir werden die Galitzenklamm nicht nur heute, sondern auch in Zukunft hochleben lassen.“ Werner Frömel, Obmann der AlpinPlattForm Lienz, erklärte: „In den letzten Jahren gab es stetige Zuwächse bei der Besucherzahl, die mit zusätzlichen Attraktionen weiter steigen wird.“

Bereits gestern war eine weitere Novität unübersehbar: Die Künstler Gerold Leitner, Michael Lang und Harald Weiskopf hatten letzte Woche Skulpturen aus Lärchenholz speziell zur Bereicherung des Erlebnisparks geschaffen. „Wegweiser“, „Wassermann“ und „Gecko“ wurden gestern im Rahmen des Geburtstagsfestes der Klamm-Erschließung erstmals den Besuchern präsentiert.