Bastian Schweinsteiger (32) hat viel erreicht in seinem Fußballerleben: Weltmeister 2014 und 120 Matches für die deutsche Nationalelf (aus der er sich Ende Juli zurückzog), achtmal Meister mit Bayern München, Millionen gescheffelt. Eines aber hat der unweit der Tiroler Grenze geborene Bayer nicht geschafft: seinen Spitznamen „Schweini“ loszuwerden. Den mag er nämlich gar nicht – verständlicherweise. Wortschöpfungen in Anlehnung an das rosa Haustier mit dem Rüssel dienen mithin ja nicht gerade dazu, einander Komplimente auszurichten.

Schon in jungen Jahren, mit knapp 20, teilte Schweinsteiger über seinen Anwalt mit, man möge ihn öffentlich nicht mehr „Schweini“ rufen. 2010 dann der zweite Anlauf: Inzwischen 26-jährig, sah sich der Ballesterer persönlich und sportlich gereift. Die Bezeichnung „Schweini“ sei mit dem Image einer Führungspersönlichkeit unvereinbar. „Lieber höre ich den ganzen Nachnamen als die Abkürzung“, gab der Kicker in Interviews zu Protokoll.

Und was geschah? Nichts. „Schweini“ blieb „Schweini“ bis zum heutigen Tag, da konnte noch so viel Wasser die Isar hinunterfließen. Als der Fußballer kürzlich die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic ehelichte, drohte der Blätterwald fast zu bersten vor lauter „Schweini“-News.

Klebrig wie Kaugummi

Ein Spitzname kann lästig sein wie ein ausgespuckter Kaugummi, in den man tritt: Er bleibt kleben und ist schwer wieder abzuschütteln. Oft handelt es sich bloß um Verballhornung eines Namens. Doch Spitznamen können auch körperliche oder charakterliche Eigenheiten von Zeitgenossen auf den Punkt bringen. Zum Gaudium für Außenstehende. Mitunter zum Ärger für die Betroffenen. Für sie kann jede Nennung ihres Alias-Namens zum verbalen Nadelstich werden.

Medien sind gleichermaßen kreativ wie unbarmherzig, wenn es um die Schaffung solcher Beinamen geht. Promis bekommen schnell einen solchen verpasst. „Schweini“ bot sich aufgrund des ungewöhnlichen Familiennamens geradezu an. Sportlich ist Bastian Schweinsteiger jedoch über jeden Zweifel erhaben. Bei seinem englischen Berufskollegen David James sieht das anders aus. Er hütete bis ins Jahr 2010 immer wieder das Tor der englischen Auswahl. Allerdings griff der heute 46-Jährige dabei mitunter auch kräftig daneben, kassierte peinliche Tore. Flugs wurde der Goalie von britischen Medien in „Calamity James“ umgetauft („Katastrophen James“). Dies in Anlehnung an Calamity Jane, eine Revolverheldin aus dem amerikanischen Wilden Westen.

Geldgier musste sich Ashley Cole vorwerfen lassen, ein weiteres Mitglied im Verbund hochbezahlter Fußballstars. Er wechselte 2006 innerhalb Londons den Klub, von Arsenal zu Chelsea. Für die Fans war das ein Fall von Hochverrat, einzig der noch besseren Gage beim Stadtrivalen geschuldet. In Schmährufen wird Ashley Cole von Arsenal-Fans seither als „Cashley Hole“ („Geldloch“) verunglimpft.

Spitzer Name, Spitzenpolitik

Politiker benötigen eine besonders dicke Haut, wenn sie Bezeichnungen zu Ohren bekommen, die auf sie gemünzt sind. Der deutsche Ex-Kanzler Helmut Kohl, ein Bär von einem Mann, wurde ob seiner körperlichen Erscheinung als „Birne“ bezeichnet. Die aktuelle Kanzlerin in deutschen Landen kommt da ein wenig besser weg: Wenn Angela Merkel „Mutti“ gerufen wird, schwingt da wenigstens ein Hauch von Geborgenheit mit.

Auch in Österreich haften dem jeweiligen Regierungschef Spitznamen an. Bruno Kreisky, legendärer SPÖ-Kanzler von 1970 bis 1983, wurde gegen Ende seiner Laufbahn hinter vorgehaltener Hand als „der Alte“ bezeichnet, durchaus respektvoll übrigens. Wolfgang Schüssel, Chef der umstrittenen ÖVP-FPÖ-Regierung um die Jahrtausendwende, handelte sich den Ruf eines „Schweigekanzlers“ ein, weil er Fragen nur beantwortete, wenn ihm der Sinn danach stand.

Der heuer im Mai zurückgetretene Ex-Kanzler Werner Faymann wurde von politischen Kontrahenten gar als „Grinsekanzler“ verspottet, weil der SPÖ-Politiker, auch in hitzigen Debatten, zu lächeln pflegte. Sein Nachfolger Christian Kern ist noch ohne klaren Spitznamen. Dafür verleitet sein Name zu immer neuen Wortspielen: Kern-Thema, Kern-Frage, Kern-Kompetenz, Kern-was-auch-immer.

Was hat Österreich sonst noch zu bieten? Skihelden natürlich. Einer der größten von diesen, Hermann Maier, ging als „Herminator“ in die Skigeschichte ein. Für diesen Namen stand der Steirer Arnold Schwarzenegger Pate: Der brachte es als vormaliger Bodybuilder in den USA als Schauspieler und Politiker zu Geld und Ruhm. Als „Terminator“ prügelte er sich durch mehrere Hollywood-Filme.

Ja, und einen „Mörtel“ haben wir natürlich auch. So wird scherzhaft der Wiener Baumeister Richard Lugner (83) genannt, fünfmal verheiratet und Stammgast bei gesellschaftlichen Ereignissen fast jeder Art. Mit mäßigem Erfolg trat der 83-Jährige heuer als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten in Erscheinung.

Die Moral von der Geschicht’? Spitznamen kann man sich in den meisten Fällenm nicht aussuchen; sich dagegen zu wehren, steigert wohl nur die Frequenz, mit der man sie zu hören bekommt. Also besser eine freundliche Miene aufsetzen, falls der eigene Spitzname wieder einmal fällt. Der wird hier nicht verraten. Sicherheitshalber. (Markus Schramek)