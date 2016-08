Fulpmes – Kondition, Koordination und Luftsprünge – in der neuen Freestyle-Halle des Freizeitcenters Stubay in Fulpmes-Telfes können sich Bewegungsfreudige seit Kurzem austoben. Vor rund zwei Jahren wurde das Sport- und Erlebnisbad der beiden Gemeinden Fulpmes und Telfes eröffnet, nun ist ein weiteres Projekt abgeschlossen. Standort der neuen Attraktion ist die Tennishalle, die kurzerhand zur Freizeithalle umfunktioniert wurde. Ausgestattet ist der so genannte „Air-Parc“ mit Parcours, einer großen Rampe für Skateboarder und mehreren Trampolins. Highlight ist ein Riesen-Trampolin, das seinesgleichen in Österreich sucht.

„Im Sommer tendierte die Auslastung der Tennishalle gegen null. Mit dieser Lösung sorgen wir nun für ein volles Haus“, erklärt der Fulpmer Bürgermeister Robert Denifl. Neben Schwimmbad, Sauna und Fitness sei die Doppelnutzung von Tennis- und Freizeithalle ideal, um ein umfassendes Programm zu bieten.

Die Halle gepachtet hat Christian Haslwanter. „Freerunning ist total im Kommen, nicht nur für die Jugend. Zusammen mit Fitness ist es die perfekte Trainingsergänzung für Sportler“, sagt der Betreiber.

Bis 31. Oktober ist die Halle in Betrieb, dann sind wieder die Tennisspieler Platzhirschen. „Wir werden sehen, wie sich das Projekt entwickelt. Je nach Feedback werden wir das Angebot adaptieren und Anfang Mai in eine neue Saison starten“, erklärt Stubay-Geschäftsführer Georg Schantl.

Der erste Eintritt kostet 25 Euro. Darin enthalten ist die verpflichtende 30-minütige Verhaltens- und Sprungtechnikeinschulung. Ab dem zweiten Besuch bezahlen Erwachsene für zwei Stunden 16 Euro, Kinder und Jugendliche 12 Euro. Für unter Sechsjährige kostet der Eintritt acht Euro. Ab nächstem Jahr ist ein Kombi-Ticket mit dem Schwimmbad geplant. Die Halle kann täglich von 14 bis 21 Uhr genutzt werden.

An den Ausbauplänen für die Sauna – die TT berichtete – will BM Robert Denifl festhalten, immerhin kostet die Gemeinde die Freestyle-Halle nichts. (wad)