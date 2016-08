Zum ersten Mal seit Stunden hatte Anna das Gefühl, die Aufgaben, die mit diesem Tag verbunden waren, zur Zufriedenheit aller erledigt zu haben. Sie stand mit ihrer Freundin Birgita im großen Gastgarten des Restaurants, in der Hand ein Glas Aperol, das sie sich mehr als verdient hatte.

„Sabine sieht so wunderschön aus und so glücklich. Bis jetzt hat ja alles super geklappt. Komm, ich will ein paar Fotos machen“, schien Birgita immer noch unter Strom zu stehen, während sie auf die Minigolfanlage zusteuerte und dabei in selbstquälerischen High Heels auf tiefem Rasen einen alles andere als sicheren Gang an den Tag legte.

Schon einige Stunden zuvor hatte Anna über ihre Freundin lachen müssen. Beide waren ihrer Lieblingsfarbe treu geblieben und in einem roten Kleid vor dem Standesamt erschienen. Dabei hatte Birgita noch am Tag zuvor am Telefon angekündigt, dass es ein blaues werden würde. „Das warf Falten“, lautete ihre ungewohnt knappe Begründung, gleichzeitig warf sie mit ausholender Handbewegung Reis über Sabine und Wolfgang, die als nunmehr frisch angetrautes Ehepaar Familie und Freunden zulachten.

Anna folgte ihrer Freundin und ging an den gut besetzten Tischen mit den anderen Gästen vorbei. Sie atmete durch, fühlte sich erleichtert. Als Trauzeugin der Braut hatte sie an der Gestaltung dieses Tages maßgeblich mitgewirkt, nun war ihr erstmals eine Verschnaufpause gegönnt. Ihr Blick streifte die Menge mit den Familien und Pärchen und blieb an einer Runde hängen, die den optischen Gegenpol zur Hochzeitsgesellschaft bildete: eine Gruppe von Mountainbikern, bestehend aus Männern zwischen 30 und 40, alle verschwitzt und schmutzig.

Birgita winkte ihr aufgeregt von der Minigolfstation 14 zu. Anna nickte zurück und ging schneller weiter, als ihr Blick mit dem eines der Radfahrer zusammentraf. Der Typ war großgewachsen, schlacksig, dunkelhaarig, trug einen Drei-Tages-Bart. Viel mehr als auf diese ansprechenden Äußerlichkeiten reagierte Anna aber auf das Lächeln, das ihr galt: Es kam so unvermittelt, dass es sie überraschte, war aber so ansprechend, dass sie nicht anders konnte und es zurückgab.

„Komm jetzt, lass uns die Fotos machen“, drängte Birgita. Anna stellte sich neben sie, während ihre Freundin bereits das Selfie-Gesicht trug und den Auslöser des Smartphones drückte. Der Mountainbiker beobachtete sie immer noch, sie hatte zum Tisch hinübersehen müssen. Anna lächelte in sich hinein und wunderte sich eine Sekunde lang, dass wieder einmal zwischen zwei Menschen kurz etwas zum Klingen gebracht worden war, was jedes Mal aufs Neue faszinierte.

Nach wenigen Sekunden und vielen Selfies war Birgita zufriedengestellt. Beide gingen zurück zum Restaurant. Als sie den Tisch mit den Radfahrern passierten, sah Anna geradeaus. In wenigen Minuten stand die nächste von ihr organisierte Einlage auf dem Programm. Und ihr Ehemann Robert würde sie damit necken, dass sie wieder einmal wie vom Erdboden verschluckt gewesen war.

Sie hatte eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, die Gedanken zu Wort zu bringen. Jedes Wort war auf die Waagschale gelegt, jedes noch so kleine Satzzeichen gut überlegt worden. Doch sie wollte sich erleichtern, sich mit ihm in Verbindung bringen, wenn auch auf ungewöhnlichem Weg.

„Guten Morgen, mein Schatz, jeden Tag kehren meine Gedanken zu dir ...“ In der Früh, kurz nach dem Aufwachen, war es am schlimmsten. Da war der Kopf frei, das tägliche Hamsterrad kurz vor Inbetriebnahme und die Erinnerungen an ihn wie ein Riese, der mit seinen gewaltigen Füßen im Zwergenland alles dem Erdboden gleichmachte. Vor wenigen Wochen war er neben ihr gelegen, und so griff ihre Hand im Halbschlaf noch immer auf die rechte Seite: wohlwissend, dass dort kein warmer Körper mehr liegen würde, doch sich wünschend, dass diese Bewegung wie damals nicht ohne Folgen bliebe.

„Du fehlst mir.“ Drei Worte, die so viel Untertreibung in sich verpackt hatten, was den Schmerz aufs Neue anknipste. In den vier Wochen, die sie gemeinsam unter einem Dach verbrachten, hatten sich die Gefühle zwischen ihnen neu entfacht. Zuvor, zwei Jahre lang, bestimmten eine Uhr im Hinterkopf und die Wahrung der Rahmenbedingungen die Treffen.

Jetzt war beides kein Thema mehr und die viele Zeit Gelegenheit, ihn besser kennen zu lernen.

„Nur manchmal bin ich ein wenig ..., dass es für uns das perfekte Glück nicht geben kann.“ Sie hatte die Lücke bewusst gesetzt, weil sie, als er ging, vieles war. Auch jetzt, Wochen später, fühlte sie sich noch immer wie ein Bewohner des zerstörten Zwergenlandes, noch schlimmer, der Riese hatte sie in seine Hand genommen und drohte sie zu zerquetschen.

Das „perfekte Glück“ – es war in Ausflüge, Stadtbummel und der gemeinsamen Zubereitung des Essens gekleidet gewesen. Alles geschmückt mit viel Reden und Lachen sowie der stillen Ungläubigkeit, dass es mehr geworden war: Aus der Affäre, als die sie sich allerdings nie gefühlt hatte, war seine Frau geworden.

„– Aber ich hab es einfach so ... angenommen.“ Es war ihre erste Auseinandersetzung gewesen, brutal und laut. In so einem Moment wollte sie ihre Gefühle nicht kontrollieren müssen, auch dann nicht, als sie inmitten des Chaos so etwas wie einen Funken Verständnis für seine Entscheidung sehen konnte. Sie hatte seine Geschenke zusammengepackt und in eine Ecke geworfen, drängte ihn dann regelrecht bei der Tür hinaus, um sich nicht durch und durch als zur Untätigkeit verurteiltes Opfer zu fühlen.

„Ich liebe dich.“ Sie überlegte, wann er im Urlaub mit seiner Ehefrau und den Kindern diese Zeilen lesen würde. Sie stand auf und setzte das Hamsterrad in Gang, um vor dem Wissen um die Existenz der letzten drei Worte einige Stunden davonlaufen zu können.

Geduld war noch nie ihre Stärke gewesen. „Typisch Widder“ glaubte Alexandra eine Erklärung in der Astrologie gefunden zu haben. An ihre Freundin musste Manuela auch denken, als sie zum wiederholten Male zum Handy griff, wohlwissend, was dabei herauskommen würde: Sie tippte den Code ein und brauchte nur zwei Bewegungen mit dem Zeigefinger, um zu sehen, dass keine neue Mail eingetroffen war. Genau gesagt: keine Mail von ihm. Und nun machte sich die Ungeduld irgendwo zwischen Brustkorb und Bauch auch körperlich bemerkbar.

„Typisch Widder“ hatte Alexandra zwei Wochen zuvor ebenfalls geschlussfolgert, als sie ihr ihr Vorhaben beichtete. Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Nägel mit Köpfen zu machen war eine von Manuelas großen Stärken, keine Mimose zu sein, eine andere. Und so störte sie Alexandras Reaktion keineswegs. „Du bist verrückt“ hatte diese fassungslos gemeint. Und sie hatte Recht damit.

Manuela nahm sich vor, erst in zwei Stunden das Mailprogramm erneut aufzurufen. Zehn Jahre waren eine halbe Ewigkeit, da schlugen sich 120 Minuten oder noch mehr nur unwesentlich zu Buche. Die Zeit konnte ihren Erinnerungen ohnehin nichts anhaben, nicht einmal ein ganzes Jahrzehnt. Alexandra hingegen sprach von verklärter Sichtweise, von Wundern, die nie eintreten würden und Enttäuschungen, die man leicht verhindern hätte können. Doch die Faszination des „Eisbären“ war größer.

Die Erinnerung an ihn, sie war nicht in die Jahre gekommen, auch wenn das niemand außer sie selbst verstehen konnte. Manuela spürte und roch ihn sogar immer noch, so wie an jenem bestimmten Tag im ersten Halbjahr 2007, als er sie plötzlich an den Händen nimmt und mit ihr auf die Tanzfläche geht. Hörbare Fragen wie „Willst du?“ oder „Darf ich?“ erübrigen sich. Seine, ihre Blicke sind Frage und Antwort zugleich.

Und ab diesem Moment gibt es nur noch die Musik, ihn, den großen Mann mit den hellen Augen und sie mit den langen schwarzen Haaren. Später stehen sie an der Bar in einer Gruppe zusammen: er, seine Freunde, Alexandra und sie. Es wird viel gelacht und getrunken, und beides treibt das Spiel der Männer immer weiter voran, nicht zu verraten, wie er heißt. Lediglich sein Spitzname fällt irgendwann einmal. „Eisbär?“ schaut Alexandra ihn fragend an und beide müssen lachen.

Wieder später führt er sie erneut mit sicheren Bewegungen über die Tanzfläche, flüstert ihr dabei „Du bist eine Traumtänzerin“ ins Ohr. Da bereut sie es schon längst, mit dem Zug nach Innsbruck gefahren zu sein, weil das nur noch wenige Tanzschritte mit ihm bedeuten wird.

Und weil Alexandra bereits zum Aufbruch drängt, da sie in solchen Situationen immer die Vernünftigere ist, wird es zuletzt noch ziemlich hektisch. Manuela will die genaue Uhrzeit wissen, nimmt dafür ihr Handy in die Hand, da verrät er ihr schnell seine Telefonnummer. „Falls du wieder einmal tanzen gehen willst“, hat sie seine Stimme heute noch im Ohr.

Manuela schaute auf ihr Handy, die zwei Stunden waren in wenigen Minuten vorbei. Sie hatte sich gut gefühlt, als sie vor wenigen Tagen das Inserat in der Tageszeitung aufgegeben hatte. Obwohl es der Frau am anderen Ende der Leitung dabei nicht gelungen war, die Verwunderung in der Stimme zu unterdrücken. „Eisbär?“, hatte sie einige Male nachgefragt.

Die Jahre, das Leben waren dahingerast, die Erinnerungen an diesen einen Abend im Jahr 2007 jedoch nie verblasst. Immer wieder hatte Manuela an ihn denken müssen und an den Ärger darüber, dass sie bei der Heimfahrt mit dem Zug das Handy mit seiner Nummer verloren hatte. Der „Eisbär“ war so unvermittelt aus ihrem Leben verschwunden, wie er wenige Stunden zuvor aufgetaucht war. Und vielleicht war das der Grund, warum sie ihn nie vergessen hatte können: weil noch ein wenig Zeit mehr notwendig gewesen wäre, um zu wissen, welche Musik als Nächstes zu hören gewesen wäre.

Die zwei Stunden waren vorbei: Manuela nahm das Handy in die Hand, aktivierte das Mailprogramm. „Hallo, da schreibt der ,Eisbär‘“, konnte sie lesen.

Manchmal musste sie über sich selbst lachen. Denn da gab es diesen einen ganz bestimmten Tag in ihrem Leben, der zwar noch in der Zukunft lag, den sie sich allerdings schon in vielen Farben ausgemalen hatte: Sie wusste, welches Kleid sie tragen und welche Freunde sie einladen würde. Sie hatte auch schon einen Ort im Kopf, der ideale Bedingungen dafür bot, und die Musik stand so gut wie fest. Maria träumte den Traum vieler Frauen von dem angeblich schönsten Tag in ihrem Leben, nur der zweite Hauptdarsteller neben ihr hatte lange Zeit gefehlt. Doch dann war Simon aufgetaucht und sie konnte das Bild endlich für sich fertigstellen.

Seit vier Jahren waren sie ein Paar, die Maria wie ein einziges lustvolles Vorspiel auf ihren Traum vorkamen. Sie hatten einander gut kennen gelernt und mit Freude erkannt, dass in vielen Dingen Einklang zwischen ihnen herrschte. Der Alltag schaffte es nicht, aus dieser Freude die Luft herauszunehmen und die anfänglichen liebevollen Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten wurden nur unwesentlich weniger. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass du mehr bist als eine Lebensabschnittspartnerin“, sagte Simon oft.

Und auch, wenn er versuchte, diese Aussage als Scherz zu präsentieren, wusste sie, dass er es ernst meinte. Die Wohnung, in die sie demnächst ziehen würden, stand wie als Beweis dafür kurz vor der Fertigstellung. „Unsere Höhle“, wie er sie nannte, und dabei immer einen ganz eigenen Gesichtsausdruck bekam.

Doch bis dahin war noch viel zu tun: Am Mittwoch ging es ins Küchenstudio, um die letzten Details für einen der wichtigsten Räume in der neuen Wohnung zu klären. Danach gönnten sie sich ein Essen beim Lieblings-Italiener und die zwei Gläser Rotwein brachten Simon ins Schwärmen. Marisa genoss seine liebevollen Worte, sie räkelte sich in der Badewanne des warmen Glücks. Nur kurz versetzte ihr der Gedanke, dass jetzt der ideale Zeitpunkt dafür wäre, einen kleinen Stich. Doch dann kam schon die Pizza und Simon erzählte ihr, welche Handwerker er noch kontaktieren müsse.

In den nächsten Tagen tauchte der Gedanke wieder auf. Diesmal fühlte sie keine kleinen Stiche mehr, sondern einen Druck auf der Brust. Es verwunderte sie, dass ihr Traumbild immer bedrängender wurde und dass sie bereit war, die darauf festgehaltenen Details abzuändern, falls es die Situation erforderte.

Am Samstag bereitete sie in ihrer Wohnung ein Frühstück zu, mit allen Köstlichkeiten, die er liebte. Zwischen weichen Eiern, Prosciutto, selbst gemachten Waffeln und handgemachten Semmeln servierte sie ihm dann die Frage, die in ihrem Traumbild eigentlich ein anderer stellte. Und vermutlich ging ihr aus diesem Grund das „Willst du mich nicht heiraten?“ nicht leicht von den Lippen.

Simon reagierte auf ihren Heiratsantrag mit einer Pause. Die Badewanne des warmen Glücks verlor ihre Temperatur innerhalb weniger Minuten. Dann folgten lange Erklärungsversuche für sein „Nein“ und Maria konnte zwar alles hören, aber nichts verstehen. „Ich war doch schon einmal verheiratet.“ „Was ändert eine Hochzeit an unserer Beziehung?“ „Wir haben es doch auch so wunderschön.“

Sie stand auf, seinen überraschten Blick sah sie nicht. „Ich muss kurz einmal an die frische Luft“, versuchte sie Haltung zu bewahren und ging, mit der Gewissheit, ihr Bild neu malen zu müssen. Als sie nach einer Stunde zurückkehrte, war er nicht mehr da. Nur der Frühstückstisch war sauber abgeräumt.