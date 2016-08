Von Irene Rapp

Zirl – Über 16 Entfernungskilometer und 1500 Meter im Aufstieg: Keine Frage, die Besteigung der Erlspitze mit ihren 2405 Metern von Zirl aus hat es in sich. Kein Wunder also, dass viele nur das Solsteinhaus am Fuß der Erlspitze anstreben bzw. viele sich den Weg mit dem Mountainbike erleichtern. Für Konditionsstarke ist die Tour an einem Tag mit stabilem Wetter jedoch zu bewältigen – schöne Momente gibt es zuhauf.

So kommt man hin: Wer mit dem Auto anreist, kann es am kleinen Parkplatz unterhalb des Bahnhofs Hochzirl stehen lassen (kostenfrei). Womit schon ein weiteres wichtiges Thema angeschnitten wird: Natürlich ist die Anreise auch mit der Karwendelbahn möglich (Infobox).

Zunächst hält man sich in östlicher Richtung (gute Beschilderung), dann geht es kurz am Bahngleis entlang und bald in einen kleinen Pfad, der in einen Wald führt. Dieses lauschige Weglein sollte man genießen, denn nach rund zehn Minuten gelangt man auf einen breiten Forstweg – und der hat es in sich.

Auf dem Weg 213 (immer gut beschildert) geht es nämlich einige Zeit ziemlich steil hinauf, wie gut, dass man sich in einem schönen Mischwald befindet und einen so die Sonne nie richtig erreicht.

Breit bleibt der Weg weiterhin, im Wald befindet man sich auch immer, Wegweiser bei drei Wegteilungen lassen keinen Irrtum aufkommen (einmal hält man sich rechts und zweimal links). Wenn dieser Weg in einen breiten Fahrweg einmündet, sind es nur noch wenige Meter bis zur Materialseilbahn des Solsteinhauses und wenige Meter danach wird es erstmals alpiner.

Man quert einen Bach und gelangt über einige Kehren in lichter werdenden Wald zunächst zu einer Jagdhütte, dann zur privaten Solnalm auf 1644 Metern Höhe. Hier wird nichts ausgeschenkt, dafür kann man den tollen Ausblick auf das Inntal genießen sowie den ersten Blick auf das Solsteinhaus. Einen Blick werfen sollte man auch auf das Wegkreuz mit schön geschnitztem Herrgott.

Weiter geht es in nordöstlicher Richtung durch Wald, vor sich hat man schon das Ziel – die Erlspitze – im Auge. Zunächst muss aber noch der breite Oberbachgraben gequert werden, der auch Höll genannt wird, die heftigen Regenfälle haben auch hier einiges Material befördert.

Nun sind es nur noch wenige Meter hinauf zum Solsteinhaus, zuvor kommt man allerdings noch an einem witzigen Bankerl vorbei: „Hock’sch di verschwitzt nieder auf derer Bank, trink a Schnapsl, nacher warsch nit krank“ haben die Wegmacher hier festgehalten. Mit geschnitzten Figuren in einem Baumstumpf verewigt sind auch die Zirler Goaßer: Rund 40 Tiere grasen im Sommer rund um die Kuhlochspitze, das Revier der rund 400 Schafe ist hingegen das Gebiet um das Solsteinhaus (1805 Meter).

Dort hält bereits in der 14. Saison Hüttenchef Robert Fankhauser alle Fäden in der Hand und wem der Name bekannt vorkommt – sein Vater Horst Fankhauser war jahrelanger Pächter der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen. „Für mich kam eigentlich ein anderer Beruf nie richtig in Frage“, erzählt der 38-Jährige, der auf der Franz-Senn-Hütte aufgewachsen ist. Die Saison am Solsteinhaus ist heuer aber nicht so lang, geschlossen wird am 25. September – „wegen Bauarbeiten, u.a. wird die Küche erweitert“, erzählt Fankhauser.

In nördlicher Richtung geht es dann weiter zur Erlspitze, die sich am Donnerstag leicht angezuckert präsentierte: Ein kleiner Wegweiser zeigt die Richtung, zunächst geht es über schöne Almböden bis zu den ersten felsigen Abschnitten. Da auf der Erlspitze immer Schafe unterwegs sind, ist es wichtig, dass man am gut markierten Steig bleibt, sonst könnte man leicht in schwieriges Gelände kommen.

So allerdings dürfte der Aufstieg kein Problem darstellen, Trittsicherheit ist jedoch erforderlich und es gibt seilversicherte Passagen. Die vielen Zacken und Türmchen der Erlspitze sind beeindruckend, hier wird auch geklettert und knapp unter dem Gipfel fasziniert dann rechts die Gipfelstürmernadel: ein kühner Felszapf, an dem schon Hermann Buhl geklettert ist und an welchem immer noch geklettert wird. „Allerdings ist hier nichts gebohrt, es befinden sich nur alte Haken im Fels“, erzählt Fankhauser, trotzdem ist das Interesse an der Nadel zuletzt gestiegen.

Am Gipfel angelangt dann das nächste Aha-Erlebnis, denn der Ausblick ist phänomenal: Zum Greifen nahe sind Großer und Kleiner Solstein sowie Kuhlochspitze, beeindruckend die Kare des Karwendels und auch am Alpenhauptkamm kann man sich nicht sattsehen. Zurück ging es dann am selben Weg.

Eine andere Möglichkeit auf die Erlspitze bietet ein Klettersteig über den Westgrat. Dazu wandert man zunächst auf die Eppzirler Scharte hinauf, dann geht es über den Steig mit A- und B-Stellen auf den Gipfel.