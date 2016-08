Achenkirch – Eine Veranstaltung, bei der artistisches Geschick und spektakuläre Manöver zu sehen sein werden, findet am Montag in Achenkirch statt. In Zweier-Teams treten die Teilnehmer beim traditionellen Fischerstechen an, um den Gegner im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht zu bringen. Bereits zum zehnten Mal veranstaltet die Bergrettung Achenkirch das kuriose Turnier beim Badestrand.

Gestartet wird ab 11 Uhr mit dem Kinderbewerb, bei dem alle bis 12 Jahre in Teams ihr Können auf den wackeligen Booten zeigen dürfen. Danach folgen Damen- und Herren-Wettbewerbe bis zum Finale um etwa 16 Uhr.

Neben den sportlichen Leistungen der Fischerstecher sorgt auch noch ein buntes Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg und Slacklines für Abwechslung. Für musikalische Unterhaltung ist ebenso gesorgt wie für die kulinarische Bewirtung der Gäste. Der Erlös der Veranstaltung fließt in die Anschaffung neuer Einsatzgeräte für die Bergrettung Achenkirch sowie in die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. (TT)