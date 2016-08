Von Mario Zenhäusern

Zeltweg – Der Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg wird am ersten September-Wochenende zum Nabel der internationalen Flugwelt. Die Airpower 2016 versammelt am 2. und 3. September alles im steirischen Murtal, was in diesem Sektor Rang und Namen hat. Mehr als 240 Top-Piloten und Fluggeräte aus 20 Ländern, dazu 300.000 Zuschauer sowie Journalisten und Spotter (engagierte Flugzeug-Beobachter) aus 35 Nationen machen die Airpower zu einer Mega-Veranstaltung.

Bei einer Pressekonferenz in Zeltweg rührten gestern die Veranstalter – Österreichisches Bundesheer, Red Bull, Land Steiermark – die Werbetrommel. Für Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ist die Airpower „ein ganz großer Werbeträger für das Bundesheer“, das hier seine Fähigkeiten präsentieren könne. Das Heer befinde sich in einer Phase der Neu-Orientierung, betonte Doskozil: „Wir wollen uns personell verstärken und uns in den Strukturen verändern.“ Das betreffe auch das Kommando Luft, Hauptträger der Airpower, das „sich zu einem eigenständigen Kommando entwickeln“ werde.

Der steirische Wirtschafts-Landesrat Christian Buchmann rechnete vor, wie wichtig die Airpower für die Region, aber auch für das Land Steiermark ist. Den Kosten in Höhe von 3,6 Mio. Euro (aufgeteilt auf die drei Partner) stehe einer aktuellen Studie zufolge eine satte Umwegrentabilität gegenüber. Buchmann: „Jedem Euro an Kosten steht eine österreichweite Wertschöpfung von 4.80 Euro gegenüber.“ Besonders profitieren würde natürlich die Region Murtal, die bei den Nächtigungen ein Plus von 37 Prozent und bei den Ankünften eine Steigerung von 24 Prozent verzeichnen werde. Für die ganze Steiermark wirke sich die Airpower ebenfalls positiv auf die Wertschöpfung aus, weshalb es kein Wunder sei, dass „die Veranstaltung sehr willkommen ist“.

Raimund Riedmann, Chefpilot der Red-Bull-Flächenflugzeuge, berichtete stolz vom Interesse „aller namhaften Jet-Flugstaffeln in Europa“. Abgesagt haben allerdings die „Turkish Stars“ aus der Türkei – am Freitag der Vorwoche, schriftlich, aber ohne Begründung. Doskozil ließ durchblicken, dass die Absage angesichts der angespannten Lage zwischen beiden Ländern vielleicht gar nicht so schlecht sei.