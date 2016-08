Breitenbach – Zum Mekka für Slacker aus allen Teilen Österreichs und den Nachbarländern wurde der romantische Berglsteinersee im Gebirge über Breitenbach vom vergangenen Mittwoch bis heute Sonntag. Dort fand zum dritten Mal das beliebte Slackline-Wasserfest statt, das auch heuer wieder vom Tiroler Profi­slackliner Christian Waldner, der mit seinem wagemutigen Balanceakt über den Wiener Stephansdom international auf sich aufmerksam gemacht hatte, organisiert wurde. Zum Start am Mittwoch kam das Wasser eher von oben. Am Donnerstagnachmittag klarte der Himmel auf, am Freitag regnete es schließlich wieder.

Bei Kaiserwetter begaben sich zahlreiche Wagemutige am Samstag auf die vielen Slacklines, die über den kalten Bergsee gespannt waren, und versuchten, trockenen Fußes von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Die unzähligen Schaulustigen kamen natürlich auch auf ihre Kosten und konnten sich meist das Lachen nicht verkneifen, gab es doch zahlreiche spektakuläre Abgänge ins kalte Nass. Abseits des Sees konnten sich die Anfänger unter der Anleitung von Profis erstmals im Trockenen auf einer kurzen Slackline versuchen. Fix ist schon jetzt: Nächstes Jahr wird es eine Neuauflage geben. (fh)