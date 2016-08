Wer zur Sommersonnenwende am 21. Juni bei Morgengrauen den Goldbichl in Igls besucht, dem bietet sich ein merkwürdiges Bild. Pünktlich zu Sonnenaufgang wandert eine kleine Gruppe von Menschen vom Fuß des unscheinbaren Hügels zwischen Igls und Patsch bis zum Sonnenaufgangspfad am höchsten Punkt des Goldbichls. Oben angekommen, den Blick Richtung Osten gerichtet, wartet man andächtig auf den ersten Sonnenstrahl.

Der Pfad bildet an diesem Tag genau die Verlängerung des einfallenden Sonnenlichts und wurde vor ca. 2500 Jahren vom Volk der Räter angelegt. Jedes Jahr mit dabei ist Dieter Manhartsberger, der Obmann des Vereins Goldbichl: „Es geht uns nicht darum, ein Ritual abzuhalten, das den Rätern möglichst nahekommt. Dazu wissen wir viel zu wenig über sie. Wir wollen einfach an diesem Ort zusammenkommen und dieses besondere Datum feiern – wie das die Menschen damals schon gemacht haben.“

Etwas Mystisches liegt in der Luft, als der erste Sonnenstrahl auf den Goldbichl fällt und den längsten Tag des Jahres ankündigt. Dass hier bereits vor Tausenden Jahren an der gleichen Stelle Menschen standen, die über das Wissen dieses astronomischen Datums verfügten, erscheint unwirklich und zugleich faszinierend. Der höchste Punkt des Hügels, von dem aus die Gruppe den Sonnenaufgang beobachtet, ist nicht natürlichen Ursprungs. Die obersten sieben Meter wurden in der frühen Bronzezeit von Menschenhand aufgeschüttet und stellten einen Altar für Brandopfer dar.

Heute beinahe in Vergessenheit geraten war der Brandopferplatz in Igls schon vor der Zeit der Räter einer der wichtigsten Kultstätten der Region. Die riesigen Feuer, die innerhalb eines mächtigen Steinwalls entzündet wurden, waren sowohl weit im Ober- und Unterinntal zu sehen als auch vom Stubaital und Wipptal aus.

So konnten Menschen an Ritualen teilhaben, ohne die beschwerliche Anreise durch die damals sumpfigen Täler antreten zu müssen – Feuer und Rauch als urzeitliche Kommunikationsmittel.

Der Forschungsstand über die Räter ist nach wie vor begrenzt. Häufig sind es nur Spekulationen, die sich auf die spärlichen Aufzeichnungen der Römer stützen. In ihren Augen waren die Alpenbewohner primitiv und rauflustig. Erst im 20. Jahrhundert begannen Archäologen sich eingehender mit dieser Gruppe von Völkern zu beschäftigen, die das Gebiet zwischen Chiemsee und Bodensee bis zum Gardasee besiedelte.

„Wissenschafter vermuteten am Goldbichl schon lange eine bedeutende Kultstätte, aber erst in den 90er-Jahren begann die Universität Innsbruck mit den Grabungen. Anschließend haben wir vom Verein hier einen Lehrpfad eingerichtet. So können Besucher auf den Spuren der Räter wandern, sich informieren und gleichzeitig die Ruhe dieses besonderen Ortes genießen“, erzählt Dieter Manhartsberger.

Trotz der noch jungen Forschung können Interessierte in Tirol auf zahlreiche Spuren der Räter stoßen. Neben dem Goldbichl in Igls ist die Ausgrabungsstätte bei Wattens ein besonders gut erhaltenes Schmankerl für Räter-Fans. Eindrucksvoll spürbar wird am so genannten Wattener Himmelreich das Alltagsleben der Räter: Hier erhob sich um 400 vor Christus eine Art Burg, die von mehreren Familien bewohnt wurde. Die in Stein gemeißelten Fundamente der einzelnen Häuser sind gut erhalten. „Um die ganze Dimension der damaligen Bauwerke zu zeigen, haben wir vom Museumsverein Wattens-Volders im Jahr 2009 Rahmen aus gerostetem Stahl aufgestellt. So können sich die Besucher des Freilichtmuseums ein Bild davon machen, wie die rätischen Familien hier gelebt haben. Durch die Beschilderung ist das Wattener Himmelreich auch für Schulklassen ein beliebtes Ausflugsziel“, berichtet Karl Wurzer, Vereinsobmann und Hobby-Archäologe.

Als die Römer um 15 vor Christus den Alpenraum eroberten, zerstörten sie allerdings viele Bauwerke der Räter, wie auch die Anlage am Wattener Himmelreich. Die Menschen wurden romanisiert, ihre Kultur nahezu ausgelöscht. Es wird vermutet, dass in dieser Zeit das Volk der Rätoromanen entstand, deren Nachfahren heute noch in der Schweiz leben. Auch die Feuer am Brandopferplatz in Igls erloschen endgültig und die Kultstätte geriet über die Jahrhunderte hinweg in Vergessenheit. Nur der Sonnenaufgangsmarsch von Dieter Manhartsberger und seinem Verein erinnert einmal im Jahr an die entschwundene Kultur der Räter.

Am 21. Juni, wenn die Sonne über dem Patscherkofel aufgegangen ist und langsam den frühsommerlichen Waldboden erwärmt, löst sich die Gruppe am Goldbichl langsam auf – bis zum nächsten Jahr, wenn die Nächte wieder länger und die Tage kürzer werden. (Lisa Prazeller)