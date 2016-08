Mandarfen im hintersten Pitztal. Im letzten Ortsteil von St. Leonhard am Talschluss sind die Berge zum Greifen nahe und das ist nicht einfach so dahergesagt. Links und rechts sowie vor einem zieht sich der Fels steil in die Höhe und auf dem wenigen Platz, der am Boden übrig geblieben ist, drängen sich einige Hotels, Geschäfte und das Gebäude der Rifflseebahn.

„Das erinnert mich alles an meine Heimat. Und vielleicht mögen die Tiroler deswegen auch unser Land so sehr“, lässt Tashi Tenzing seinen Blick herumgehen. Auf einer Seite der Visitenkarte des 51-Jährigen, die er einem in die Hand drückt, ist als Adresse Kathmandu, Nepal, angeführt. Auf der anderen findet sich sein Konterfei und daneben das eines Mannes, den Bergbegeisterte auf der ganzen Welt kennen – es ist das von Tenzing Norgay.

Ein berühmter Großvater

Wahrscheinlich findet sich deswegen kein Name für den zweiten Mann auf der Visitenkarte, und wer Genaueres wissen will, wird von Tashi Tenzing gerne aufgeklärt. Denn Tenzing Norgay – jener Sherpa, dem 1953 gemeinsam mit dem Neuseeländer Edmund Hillary die Erstbesteigung des Everest gelang – ist sein Großvater. Und auf einmal ist klar, warum das Gesicht des 1986 Verstorbenen im Vordergrund steht. Es gilt offensichtlich der Satz: Ehre, wem Ehre gebührt.

Der Himalaya wird gerne als das „Dach der Welt“ bezeichnet, hier befinden sich einige der höchsten Berge der Welt. Darunter der Everest, mit 8850 Metern der höchste Berg auf diesem Planeten.

Das „Dach Tirols“

Als „Dach Tirols“ vermarktet sich seit einigen Jahren auch das Pitztal. Dort steht immerhin der höchste Berg Nordtirols – die Wildspitze mit 3768 Metern. Von ihrem Gipfel aus kann man über 50 Dreitausender sehen, allein im Pitztal stehen 30. Für die Tourismusverantwortlichen lag es daher nahe, eine Verbindung herzustellen: zwischen dem Pitztal und Nepal und dass das überraschend mehr bedeutet, als nur Tashi Tenzing nach St. Leonhard einzuladen, stellt sich später noch heraus.

Zunächst aber erzählt Tashi Tenzing von seinem Großvater, der Geschichte schrieb. Sechsmal scheiterte Tenzing Norgay am Everest, einmal musste er 600 Meter unter dem Gipfel umdrehen. Am 29. Mai 1953 gelang ihm jedoch mit Edmund Hillary die Sensation: Erstmals standen Menschen am höchsten Berg der Welt und legendär ist das einzige Foto dieser Expedition, welches der Neuseeländer von dem Sherpa auf 8850 Metern machte. „Später erzählte Hillary, dass dort oben nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, meinem Großvater das Fotografieren beizubringen, weswegen es keines von ihm am Gipfel gibt“, erzählt Tashi Tenzing mit einem Lachen.

Ein wundervolles Lachen

Auch er stand schon dreimal am Gipfel des Everest, einmal 1997, dann 2002 sowie 2007. Das Everest-Gen wurde also weitervererbt. Doch nur der Großvater wurde mit seiner Besteigung weltberühmt. „Trotzdem blieb er bescheiden, ein normaler Mensch“ erinnert sich Tashi Tenzing und immer wieder hört man ihn sagen: „Er hatte ein wundervolles Lachen und war sehr charismatisch.“

Davon hat sich wohl auch Wolfgang Nairz noch ein Bild machen können. 1978 steht der Innsbrucker gemeinsam mit Robert Schauer und Horst Bergmann als erster Österreicher am Everest, diese Zeit hat den 71-Jährigen nachhaltig geprägt.

Seitdem ist Nairz immer wieder in Nepal unterwegs, „ich hatte noch das Glück, Edmund Hillary und Tenzing Norgay kennen zu lernen“. Im heurigen Herbst wird Nairz das 90. Mal nach Nepal reisen. Und war früher Bergsteigen der Grund, so ist es seit vielen Jahren die Unterstützung der Menschen vor Ort im Rahmen der NepalHilfe Tirol, deren Obmann Nairz ist.

Tashi Tenzing und Wolfgang Nairz begegnen sich deswegen im Pitztal nicht das erste Mal. Beide kennen sich gut, Nairz hat den Besuch des Gastes aus Nepal eingefädelt. Als Dritter im Bunde taucht dann noch das Pitztaler Aushängeschild Benni Raich auf. Zu weit hergeholt? Nein, denn auch der Ex-Skifahrer kennt Nepal vom Trekken. „Das war 2001 und da kam in einem Dorf ein kleiner Bub auf uns zugerannt, der uns in bestem Tiroler Dialekt ansprach. Das Kind war in Tirol medizinisch behandelt worden, das hat Wolfgang ermöglicht“, erzählt der 38-Jährige.

Rund 15 Jahre später ist die Not in Nepal allerdigns noch immer groß. Rund 26 Millionen Einwohner zählt das Land, das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt 18 Euro, fast 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze.

„Eltern verkaufen ihre kleinen Mädchen als Prostituierte nach Indien, weil sie so arm sind“, berichtet Tashi Tenzing Unvorstellbares. Nach Jahren in Australien kehrte er daher wieder nach Kathmandu zurück, wo er nunmehr seit zehn Jahren lebt, mit einem einzigen Plan im Kopf: die Not lindern zu helfen.

„Nepal Green Tara Foundation“ nennt sich seine Organisation. Und der Untertitel verrät schon das Programm: „Fight Poverty with Education“ – „Bekämpfe Armut mit Bildung“ lautet die Devise. Tashi Tenzing hat mit Spendengeldern u. a. Schulen gebaut, die hätten sogar dem katastrophalen Erdbeben im vergangenen Jahr standgehalten, berichtet er stolz. Und wahrscheinlich ist er auch stolz darauf – „nämlich aus dem Schatten eines berühmten Mannes herausgetreten zu sein“ – und man weiß, wovon er spricht.

Mit Tiroler Spendengeldern Schulen und Kliniken nach dem April 2015 aufgebaut hat auch die NepalHilfe Tirol. „Tashi war unser verlässlicher Partner vor Ort“ berichtet Nairz über die Zusammenarbeit. Rund ein Viertel der Fläche Nepals war von dem Erdbeben betroffen, schlagartig blieben die Touristen aus. Da war und ist jeder vor Ort investierte Cent überlebenswichtig, vor allem, „weil die Regierung Milliarden Euro an Hilfsgeldern gebunkert hält“, wie Nairz weiß. Im Pitztal finden Tashi Tenzing und Nairz jedoch weitere Unterstützer. Gerhard Gstettner, TVB-Geschäftsführer, kündigt an, dass man einer der Schulen helfen wolle. Um die Verbindung von einem Dach zum anderen zu verstärken.

Sherpas in Tirol

Einige Kilometer von Mandarfen weiter taleinwärts, nur erreichbar auf einem Steig, wird im Taschachhaus Nepal-Hilfe der anderen Art praktiziert. Kale Lama ist dort den Sommer über im Einsatz – ein Sherpa, der in Tirol lernt, wie eine Berghütte funktioniert. Wieder zurück in der Heimat kann er sein Wissen in den Trekkingtourismus einfließen lassen.

Doch noch hofft Nepal auf Normalität: Denn kamen vor dem Erdbeben 650.000 Touristen im Jahr – rund die Hälfte davon ging auf Trekking –, ist es seitdem nur ein Bruchteil davon. „Kommt uns besuchen, unser Land ist wundervoll“, macht daher Tashi Tenzing im Pitztal Werbung und das in offizieller Mission – immerhin ist er nepalesischer Tourismusbotschafter.

Am Dienstag stehen der Nepalese, Nairz und Raich dann am Fuß der Wildspitze – dem Dach Tirols. Das Wetter ist schlecht, ein Aufstieg unmöglich. Das kennt Tashi Tenzing, am Everest musste er auch einmal umkehren, weil ihn der Berg nicht haben wollte. Doch viel zufriedener ist er ohnehin über etwas ganz anderes. „Hillary und Tenzing sind im Himmel sicher glücklich darüber, was alles für Nepal gemacht wird.“ (Irene Rapp)