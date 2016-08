Von Judith Sam

Reutte – Man könnte meinen, auf dem Reuttener Schlosskopf würde ein „Star-Wars“-Gefecht ausgetragen: Futuristische Geschosse flitzen teils nur Zentimeter über dem Boden hinweg. Mit 130 km/h sind sie so rasant, dass es aussieht, als würden sie neonleuchtende Streifen hinter sich herziehen, die sich schrill vom Nachthimmel abheben. Von der Stille, die sonst rund die Ruine Ehrenberg herrscht, keine Spur: Die Luft ist erfüllt von sonorem Brummen. Der Anblick der Piloten der kleinen Geschosse ist nicht weniger ungewöhnlich: Vor den historischen Gemäuern sitzen knapp 40 Männer mit Videobrillen, in Kaputzenpullis und Shorts, deren Finger hastig über ein halbes Dutzend Hebel und Knöpfe jagen.

„Ferngesteuerte Autos waren gestern. Die Zukunft gehört den Drohnen“, kommentiert Herbert Weirather das schrille Treiben. Der gebürtige Reuttener hat das Drohnenrennen vergangenes Wochenende für die besten Piloten der Welt – von Israel bis in die USA – organisiert: „Die Fliegerei ist für mich Leidenschaft und Beruf gleichermaßen.“

Dabei wäre es für den 28-Jährigen naheliegender gewesen, Profi-Skirennläufer zu werden – so wie seine Eltern Hanni Wenzel und Harti Weirather. Wenzel trägt den Titel der ersten und einzigen Skirennlauf-Olympiasiegerin Liechtensteins, Weirather war Abfahrts-Weltmeister und sechsfacher Weltcupsieger.

„Ich wurde durch meine Familie schon früh mit Spitzensport konfrontiert und entschied mich mit 13 Jahren für eine Profikarriere im Tennis“, erklärt Weirather. Mit 15 galt er als eines der größten Tennis-Nachwuchstalente Österreichs, doch mehrere Verletzungen versagten ihm den großen Durchbruch. „Darum wählte ich eine schulische Laufbahn und studierte Luft- und Raumfahrt in München“, erzählt der Wahlschweizer, der heute zu den besten Drohnenpiloten Europas zählt.

Schon in der Abschlussarbeit analysierte er die Tücken der Quadrocopter-Steuerung – wie die Renn-Drohnen genannt werden: „Und eines kristallisiert sich seitdem immer deutlicher heraus: Drohnenrennen werden ein Trendsport der Zukunft. Wo sonst können Motorsportbegeisterte für 1000-Euro-Equipment und mit verhältnismäßig wenig Routine zur Weltspitze zählen?“

Drohnenrennen könnten auch aus einem anderen Grund die neue Formel 1 werden: „Auch hier ist das Preisgeld grandios. Das Rennen am Schlosskopf gewann das Team ,BanniUK‘ – dieselben, die den ,World Drone Prix‘ kürzlich in Dubai gewonnen haben, der mit einer Million Euro Preisgeld dotiert war.“

Weirather selbst trat auf der Ruine Ehrenberg nur im Rahmen von Kunstflug-Shows auf: „Ich bin nicht gut genug für die Weltspitze, auch wenn ich dank meines Flug- und Kunstflugscheins gute Voraussetzungen habe. Ich fliege wegen des Gefühls der absoluten Freiheit.“ Seit der Gründung der „Drone Champions AG“ kann Weirather auch von seiner Leidenschaft leben: „Wir planen bereits weitere Drohnenrennen, die Sponsorengelder abwerfen und einzigartige Kamerabilder liefern.“

Außerdem könne er so das Drohnen-Image aufpolieren, das spätestens seit dem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Rettungshubschrauber Anfang der Woche angekratzt ist: „Leider kein Einzelfall. Kürzlich wäre eine Drohne in München beinahe mit einem Airbus kollidiert. Unsere Piloten können Vorbilder für die sachgemäße Nutzung sein.“ Höchste Zeit, denn Drohnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Laut Google gehört „Drohne“ seit dem Vorjahr zu den am öftesten gesuchten Begriffen.