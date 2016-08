Wörgl, Hall – Wie bereits Mark Twains Figur Huckleberry Finn kamen einige wagemutige Wörgler, darunter auch Dietmar Edner, vor mehr als 20 Jahren auf die Idee, mit einem selbst gebauten Floß den Inn entlangzufahren. Da die Erstlingsfahrt Anfang der 1990er-Jahre hervorragend geklappt hatte, wurden von ihm auch in den darauf folgenden Jahren einige Innfloßfahrten unternommen.

Einige Zeit später erzählt­e Edner seinen Freunden am Stammtisch der Wörgler Gaststätten Volkshaus und Linde die Geschichten seiner Innfloßfahrten und sie beschlossen, gemeinsam den Inn erneut mit einem Floß unsicher zu machen.

Ihr erster Versuch am 7. Jul­i 2012, mit einem selbst gebauten Floß im Inn von Hall nach Wörgl zu gelangen, missglückte allerdings, da sie mit der Schwazer Innbrücke kollidierten und das Floß dabei kaputtging. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Im September desselben Jahres wagten sie den nächsten Versuch, der problemlos verlief, und auch im Juli 2013 fuhren sie erneut den Inn von Hall nach Wörgl entlang.

Vor Kurzem war es wieder so weit: Zwölf Mann fuhren in den frühen Morgenstunden nach Hall, wo sie in rund drei Stunden am Innufer ihr Floß zusammenbauten. Das 5,40 Meter lange und 4 Meter breite Floß wurde mit massivem 10er-Kantholz auf Plastikfässern aufgebaut und als Geländer wurden Gerüststeher, wie sie auf Baustellen zu finden sind, verwendet. Einig­e Holzlatten dienten zur Stabilisierun­g.

Sicherheitshalber mit Schwimmwesten ausgestattet begannen die zwölf Wörgler ihre Fahrt bei Kaiserwetter gegen 10.45 Uhr in Hall und um 17.15 Uhr trafen sie schließlich in Wörgl ein, wo noch gehörig auf die geglückte Fahrt angestoßen wurde.

Am nächsten Vormittag bauten sie ihr Floß am Wörgler Innsteg wieder ab und eine Fahrt im nächsten Jahr ist schon wieder beschlossene Sache. (fh)