Ausgangspunkt:Fischleintal (Sexten) — gebührenpflichtiger Parkplatz. Aufstieg zur Drei-Zinnen-Hütte: ca. 950 Höhenmeter; Gehzeit 2 — 2,5 Std. (rote Bergwege). Aufstieg von der Hütte auf den Paternkofel: 340 Höhenmeter. (Klettersteig der Kategorie A/B. Kurze Schlüsselstelle B/C); Gehzeit: 1,5 Std. Gesamthöhenmeter: etwa 1300.

Einkehrmöglichkeiten: Talschlusshütte, Drei-Zinnen-Hütte, Büllelejochhütte, Zsigmondyhütte, Gastronomiebetriebe in Sexten.

Ausrüstung: Klettersteigausrüstung inkl. Stirnlampe sind erforderlich.

Sepp Innerkofler: „Hier fiel für seine Heimat Sepp Innerkofler am 4.7.1915“ lautet die Inschrift am Gipfelkreuz des Paternkofels. Der Sextener starb an diesem Tag im Ersten Weltkrieg im Kugelhagel zwischen österreichischen und italienischen Soldaten, als er den Paternkofel von den Italienern zurückerobern wollte. Weil er so bekannt war, bargen ihn die Italiener und begruben ihn am Gipfel des Paternkofels. Erst 1918 wurde er am Friedhof in Sexten begraben.