Mayrhofen, Tux – Europas größte Herausforderung für Radfahrer hat einen Namen: „Race Around Austria“. Auf 2200 Kilometern und 30.000 Höhenmetern gilt es, Österreich schnellstmöglich zu umrunden. Das Zillertaler Duo Laura Girardi und Harald Stock hat diese Ultra-Strecke vorige Woche in 83 Stunden und 29 Minuten gemeistert.

Mit Rang vier unter den Zweierteams und einer Zeit, die eine Stunde schneller war als jene von Solosieger Christoph Strasser, haben die beiden als einziges Mixed-Duo mehr erreicht, als sie sich selbst vorgenommen hatten. „Wir wollten unter vier Tagen ins Ziel kommen“, erklärt Laura Girardi, die seit vielen Jahren von Rennen wie dem Ötztaler Radmarathon bekannt ist. Kennen gelernt hatten sich die Wahl-Mayrhofnerin und der Tuxer bei verschiedenen Rennen.

Das Rennen verlangte den Teilnehmern auch wettertechnisch alles ab. Vom Start in St. Georgen am Attergau weg waren die ersten 24 Stunden von Dauerregen und niedrigen Temperaturen geprägt. Das Passieren des Großglockners wurde wegen Schneefalls gestrichen. Und auch auf dem Weg durch Tirol nach Vorarlberg war es eiskalt. „Im Osttiroler Lesachtal hatten wir frühmorgens drei Grad“, erzählt Ernst Spreng als einer von neun Betreuern des Zillertaler Duos.

Dennoch kämpften sich die beiden Zillertaler durch die Tage und Nächte. „Die große Herausforderung sind die 16 Pässe mit rund 30.000 Höhenmetern. Laura ist vermehrt die Berganstiege gefahren, das ist ihre Stärke, ich dafür mehr die Abfahrten und flachen Passagen“, erklärt Stock. Der Tuxer Versicherungskaufmann hatte bis zum „Race Around Austria“ rund 7500 Trainingskilometer in den Beinen.

Das Rennen fuhr das Duo abwechselnd. „Sie wechselten sich im Flachen etwa alle 30 bis 45 Minuten ab und am Berg alle ein bis zwei Kilometer“, erklärt Ernst Spreng. „Ein Auto begleitete den Radfahrer und gab ihm so auch nachts Licht. Und ein VW-Bus fuhr voran bis zum nächsten Treffpunkt. Darin konnten Laura und Harald abwechselnd kurz rasten, essen, sich umziehen und schlafen“, erklärt er. Auf mehr als anderthalb Stunden Schlaf am Stück sei dabei keiner gekommen. „Es ist schon verrückt, wenn du abends noch in den steirischen Weinbergen Rad fährst und am nächsten Morgen den Felbertauern-Pass bezwingen musst“, sagt Stock, und Girardi lobt die Betreuer: „Sie sind für unsere Sicherheit verantwortlich, navigieren uns und sorgen für Motivation. Das ist Schwerstarbeit.“

Auf die Frage nach der größten Herausforderung entlang der Strecke meint Laura Girardi: „Für mich war die erste Nacht die größte Schwierigkeit. Da war ich noch nicht im Rhythmus.“ Harald Stock bringt einige Berge ins Spiel: „Das Faschinajoch in Vorarlberg war ein echt schwerer Berg. Auch der Reiseverkehr am Fernpass war für das ganze Team eine echte Herausforderung“, so der Tuxer. Besonders beeindruckt waren die beiden Zillertaler vom Zieleinlauf in St. Georgen im Attergau nach 83 harten Stunden. Denn dort fährt man – eskortiert von Motorrädern – direkt durch das Marktfest und wird von Tausenden Menschen bejubelt. „Das war einfach unglaublich“, so Girardi. „Allerdings haben wir dieses Fest im Ziel dann nicht mehr erlebt. Wir wollten nur noch ins Bett.“

Finanziert haben sich die beiden Zillertaler die Teilnahme bis auf das Startgeld und einen kleinen Beitrag vom TVB Tux selbst. „Das Ganze kostete uns rund 5000 Euro. Das war praktisch unser Urlaub heuer“, sagt Stock schmunzelnd. Ein Erholungsurlaub war es definitiv nicht. (TT, ad)