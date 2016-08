Von Claudia Funder

Lienz – Den Samstag unter freiem Himmel in geselliger Runde beginnen – das ist morgen wieder beim bereits zur lieben Tradition gewordenen, sommerlichen TT-Café vor der Liebburg möglich. Besucher werden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr mit frischem Gebäck aus der Hofer Backbox, Kaffee von Wedl/Testa Rossa und Mineralwasser von Montes verwöhnt. Dazu sorgen die Formation Prime Time mit ihrem bewährten Hit-Mix und Moderatorin Margit Bacher für beste Frühstückslaune.

Der Vormittag verspricht aber auch wieder informativ zu werden, denn TT-Chefredakteur Alois Vahrner bittet eine illustre Auswahl an Gästen zum sommerlich-entspannten Interview auf die Bühne vor der Liebburg.

Der Gesprächsreigen wird sportlich eröffnet, denn gleich zu Beginn erklimmen zwei junge Athletinnen, die beide Tempo beweisen, die Stufe­n auf die Bühne: Läuferin Susann­e Mair und Schwimmerin Christina Nothdurfter. Spannende Interviews sind auch zu erwarten, wenn im Anschluss Leo Gomig, Mastermind und unermüdlicher Motor in puncto Römerstadt Aguntum, sowie der erfolgreiche Singer/Songwriter Norman Stolz Einblicke in ihre unterschiedlichen Lebenswelten geben werden.

Nachdem Bewegungstalente der Tanzschule Valeina eine Kostprobe ihres Könnens geboten haben, gehen die Gesprächsrunden ins Finale. Zwei Osttiroler Bürgermeister nehmen auf der Bühne Platz: „Hausherrin“ Elisabeth Blani­k und der jüngste Ortschef des Bezirks, Ingo Hafele.

Die jüngsten Besucher des TT-Cafés bekommen ein Gratis-Getränk und ein Geschenk. In Tonis Kinderecke warten ein Malwettbewerb und ein Riesen-4-Gewinnt-Spiel. TT-Abonnenten erhalten gegen Vorlage ihrer Clubkarte eine Aufmerksamkeit und können – so das Glück hold ist – einen Gutschein für zwei Nächte für zwei Personen samt Halbpension im Hotel „Das Sieben“ in Bad Häring oder eine original Testa-Rossa-Kapselmaschine gewinnen. Natürlich liegen auch die aktuelle Ausgabe der TT und die Kinderzeitung Toni Times auf. Das TT-Café ist vielseitig! Dabeisein lohnt sich! Wir freuen uns auf Sie!