Von Eva-Maria Fankhauser

Kaltenbach – Seit 16 Jahren steht die Tennishalle in Kaltenbach leer. Matches wurden nur noch zwischen der Gemeinde und Miteigentümer Heinz Schultz ausgetragen. Doch vergangenen Februar konnten die Wogen geglättet werden und die Zukunft der Sporthalle liegt nun in den Händen der Gemeind­e.

Innerhalb von zwei Jahren muss in der maroden Halle etwas passieren, ansonsten ist der ausgehandelte Vertrag – Schultz verpachtet seine Anteile an der Tennishalle um einen Euro pro Jahr auf insgesamt 25 Jahre an die Gemeinde – nichtig, die TT berichtete.

„Wir möchten daraus eine Multifunktionsanlage machen“, verrät BM Klaus Gasteiger im TT-Gespräch. Der Ortschef arbeitet an einem Konzept für die Halle und möchte dieses im Herbst dem Gemeinderat vorlegen. „Uns schwebt in der ehemaligen Disco ein offenes, betreutes und regionales Jugendzentrum vor“, sagt Gasteiger. Weiters sollen wieder ein Restaurant oder Imbiss sowie eine Kegelbahn aktiviert werden. Das alles fände in den von Schultz gepachteten Teilen Platz. Obenauf in der Sporthalle sei eine Boulderhalle geplant. „Es gab bereits zwei Gespräche mit einem Betreiber und es sieht ganz gut aus“, verrät Gasteiger. Aber auch der Volleyballclub Zillertal und der Zillertaler Ranggler­verein hätten beim Gemeindechef angeklopft und Interesse bekundet. Die Volleyballer wolle­n eine Indoor-Beach-Anlage und auch die Ranggler würden Räumlichkeiten zum Trainieren suchen, vor allem für die stetig wachsende Nachwuchsausbildung.

„Ich würde gerne alles gemeinsam unterbringen. Derzeit arbeite ich mögliche Finanzierungspläne aus, um zu wissen, wie viel Geld gebraucht wird, einerseits für den Erhalt der Substanz und andererseits für die neuen Teile“, erklärt Gasteiger. Für die Sport­adaptierungen stehen rund 1900 m² zur Verfügung. Zudem möchte er im Außenbereich die ehemaligen Tennisfrei­flächen umbauen, um dort eine Streetsoccer-Fläche und Skaterrampen unterzubringen.

Vertraglich ausgeschlossen wurde, dass die Gemeinde im alten Gebäude etwas Konkurrenz­fähiges gegenüber den bestehenden Betrieben im Umfeld verwirklicht. „Also das gilt beispielsweise für ein Après- Ski-Lokal“, erklärt Gasteiger.

Filzbälle sollen in der alten Tennishalle künftig nicht mehr übers Netz geschossen werden. „Der Tennisclub hat in Ried eine Vereinsanlage. Squash ist hingegen noch nicht auszuschließen“, betont der Ortschef.

Finanziert werden soll der Umbau in erster Linie durch die Gemeinde, den TVB Erste Ferienregion Zillertal und Fördermittel des Landes. Den Zeitdruck, bis Anfang Februar 2018 die Umbauarbeiten zumindest gestartet zu haben, sieht Gasteiger positiv, „dann passiert wirklich etwas“.