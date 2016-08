Bad Häring – Die Leistungsschau „Landwirtschaft am Weg“ des Maschinenrings Kufstein lockt am 27. August mit einem abwechslungsreichen Programm auf den Koal­hof in Bad Häring. Der Tag steht ganz im Zeichen der alpinen Landwirtschaft.

Bei geführten Rundwanderungen werden ab 9.30 Uhr (weitere um 12 Uhr und 14 Uhr) neueste Maschinen und Techniken in den Bereichen Hofwirtschaft, Grünland, Forstwirtschaft und für Kommunaldienstleistungen vorgestellt. „Im Bereich der Hofwirtschaft werden die neue Heustockpresse und der Gülle­separator ebenso gezeigt wie Nachsaatangebote oder die Gülleverschlauchung. Im Bereich Forst präsentieren unsere Dienstleister die Spezialbaumfällung, die Brennholzherstellung mittels Säge­automat und vieles mehr“, erklärt Josef Unterweger, Geschäftsführer des Maschinenrings Kufstein.

Im Festzelt sorgen inzwischen die Bäuerinnen und die Ortsbauernschaft Bad Häring für das leibliche Wohl der Gäste. Auch für die kleinen Besucher wird mit Kinderprogramm und Hüpfburg einiges geboten. Ab 20 Uhr lädt die Jungbauernschaft/Landjugend Bad Häring zur After-Show-Party. (TT)