500 Jahre: Islandmuschel. Statt wie zunächst angenommen ca. 400 Jahre, ist die 1499 geborene Muschel Ming mit 507 Jahren das älteste Tier der Welt. 400 Jahre: Grönlandhai. Bislang gingen Forscher beim Grönlandhai von einer Lebensdauer von 200 Jahren aus. Der „Eishai“ erreicht aber stolze 400 Jahre. 200 Jahre: Grönlandwal. In ähnlich kühlen Gefilden wie der Grönlandhai ist der Grönlandwal aktiv. Mit 200 Jahren wird der Wal aber nicht ganz so alt. 200 Jahre: Riesenschildkröte. Mit großem Abstand ist die Riesenschildkröte das Landtier mit der höchsten Lebenserwartung. 200 Jahre lang wandern die Tiere durch ihr Leben. 60–70 Jahre: Afrikanischer Elefant. Elefanten sagt man nach, ein gutes Gedächtnis zu haben. In ihrem 60- bis 70-jährigen Leben erinnern sich die afrikanischen Dickhäuter wohl an die ein oder andere Begegnung. 40 Jahre: Orang-Utan. Zu den Menschenaffen gehörend ist die Lebenserwartung beim Orang-Utan allerdings mit 40 nur halb so hoch wie die des Menschen (ca. 80 Jahre). 20–30 Jahre: Pferd. Die Beziehung zwischen Pferd und Reiter gilt als besonders stark – umso schöner, dass Pferde eine Lebenserwartung von bis zu 30 Jahre haben. 10–20 Jahre: Hund. Der treue Begleiter des Menschen kann diesen ein bis zwei Jahrzehnte lang begleiten – je nach Rasse ist die Lebenserwartung dabei stark variierend. 15 Jahre: Hauskatze. Im Volksmund haben Katzen sieben oder neun Leben – doch ganz egal, wie viele es nun wirklich sind, die Lebenserwartung einer Hauskatze liegt bei ca. 15 Jahren. 7–9 Jahre: Weinbergschnecke. Beim Garteln ist sie vielen ein Dorn im Auge. Wenn der Gärtner ihr nicht nachstellt, kann eine Weinbergschnecke bis zu 9 Jahre alt werden. Langsam lebt es sich scheinbar recht gut. 2–10 Monate: Honigbiene. Während die Königin bis zu 3 Jahre alt wird, ist das arbeitsreiche Leben der fleißigen Honigbiene bereits nach 10 Monaten vorbei. 1–4 Tage: Eintagsfliege. Vergleichsweise kurz fällt auch das Leben von Eintagsfliegen aus – wie ihr Name bereits verrät.