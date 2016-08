Wie viele Sklaven halten Sie selbst? Leider rund 60 Sklaven. Das sagt zumindest der „Sklaven-Kalkulator“ auf slaveryfootprint.org. Klicken Sie diesen doch mal an! Aber ganz gleich, wie viele es sind: Selbst einer ist einer zu viel. Allein der Gedanke ist mir widerwärtig, dass ich durch meine Einkäufe mittelbar Menschen in Sklaverei halte.

Welche Produkte machen uns zu Sklavenhaltern? Gegenfrage: Welche tun es nicht? Für die Mineralien im Smartphone werden Menschen mit vorgehaltener Waffe in die Blutminen des Kongo gezwungen. Für viele Kleidungsstücke nähen Näherinnen in Bangladesch, bis der Tod kommt. Für Schuhe, Fußbälle, ja selbst Grabsteine schuften Kinder. Wenn es nicht gerade ein Produkt mit einem vertrauenswürdigen Fair-Siegel ist, steckt in fast allen international gehandelten Waren mehr oder weniger Sklavenarbeit drin. Das macht übrigens rein lokale und regionale Produkte so attraktiv. Da sind die Arbeitsbedingungen meist fair und zivilisiert.

Warum haben Sie selbst Ihr eigenes Konsumverhalten seit dem Verfassen Ihres Buches nicht geändert? Weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bemühe mich. Ich bessere mich. Wenn mir das jede Woche mit einem neuen, fairen, sklavenfreien Produkt gelingt, bin ich schon froh. Jeder kleine Schritt hilft.

Was bedeutet heute überhaupt der Begriff „Sklaverei“? Eine gute Frage. Ein moderner Sklave ist nach meinem Verständnis der Kongolese, der in die Mündung einer Waffe blickt und damit zur Minenarbeit gezwungen wird. Es ist aber auch sein Nachbar, der wahnsinnigerweise freiwillig in die Mine geht, weil er sonst verhungert. Hunger versklavt so brutal wie eine Kalaschnikow. Es sind die Bedingungen der repressiven Unfreiheit jedweder Art, die nach meinem Verständnis die moderne Sklaverei konstituieren.

Ihr Fachgebiet ist „Supply Chain Management“, was bedeutet das genau? Das, was wir jeden Tag erleben – meist ohne es zu wissen: Die meisten Produkte kommen nicht mehr „aus der Fabrik“. Sondern ihre Rohstoffe aus der 3. Welt, das Design aus England, die Konstruktion aus Deutschland, die Lieferteile aus Frankreich, zusammengebaut wird alles in Asien – und dieses ganze Netzwerk aus Lieferungen am Laufen zu halten, das macht der Supply Chain Manager. Ziemlich gut, übrigens.

Ein Argument ist, dass die Produktionsketten zu kompliziert geworden sind, um sie überhaupt noch nachvollziehen zu können. Stimmt das? Da haben Sie Recht, das Argument ist beliebt. Aber haben Sie etwas Vertrauen in Management und Wissenschaft! Beim Carbon Footprint (Anm.: Bilanz der Treibhausgasemissionen eines Produkts) haben wir die Komplexität auch bewältigt. Beim Slavery Footprint schaffen es Websites wie slaveryfootprint.org. Und selbst wenn wir es nicht auf die dritte Stelle hinterm Komma schaffen: Eine schätzungsweise moralische Betrachtung von komplexen Supply Chains ist besser als gar keine Analyse. In der Bewältigung von Komplexität sind Manager, Wissenschafter und der aufgeklärte Verbraucher mittels Internet heutzutage sehr bewährt. Soziale Nachhaltigkeit ist nicht erst seit heute ein Schlagwort und geübte Praxis in vielen gut geführten Unternehmen.

Wie gut greifen Selbstkontrollen wie die CSR (Corporate Social Responsibility, siehe Factbox unten) wirklich? Da treffen Sie des Pudels Kern: Es kommt immer drauf an, was man daraus macht. Es gibt Unternehmen, die nach dem Muster des berüchtigten Greenwashing sozusagen auch Fairwashing betreiben, vierfarbige Hochglanzbroschüren zur Sozialbilanz unters Volk bringen, aber munter weiter ausbeuten lassen nach dem Motto: „Was geht mich der Lieferant meines Lieferanten an?“ Und es gibt, vor allem im Mittelstand, Unternehmer, die sagen: „Egal, wo und bei welchem Lieferanten einer arbeitet – wer für uns arbeitet, arbeitet für uns. Also übernehmen wir Verantwortung.“ Meist veröffentlichen diese keine Hochglanzbroschüren. Das sind sozusagen die Hidden Champions der Moral.

Wir alle haben T-Shirts und besitzen Smartphones. Aber wer ist schuld? Wer trägt die Verantwortung, wenn in Bangladesch die Brandschutzkriterien nicht eingehalten werden? Natürlich der Fabrikant dort. Und seine Regierung und deren Behörden, die nicht oder schlampig schützen und kontrollieren. Das ist wie bei den Drogen: Wer sie anbaut, hat Schuld. Wer sie aber vertreibt und kauft, hat Mitschuld. Wobei die Schuldfrage nichts ändert. Viel besser ist die Frage: Was können wir tun? Die Antwort ist leicht: Fair kaufen. Uns im Internet informieren. Zertifikate hinterfragen. Jeder von uns jeden Tag nur zehn Minuten – das wäre die Revolution!

Gibt es Manager, die tatsächlich sagen „Ja, dann sparen wir beim Lohn und bei der Sicherheit der Menschen“? Das ist eine beliebte Unterstellung und ein gängiges Feindbild. Tatsächlich machen das nur wenige vorsätzlich und absichtlich. Die meisten werden dazu gezwungen. Also sagt der Fabrikant in Asien: „Ich würde gerne mehr Lohn bezahlen – aber wie denn, wenn der europäische Discounter mir nur 20 Cent aufs T-Shirt bezahlt?“ Und der Einkaufsmanager beim europäischen Discounter sagt: „Ich würde gerne dem asiatischen Fabrikanten einen höheren Einkaufspreis geben – aber dann kaufen unsere Kunden bei der billigeren Konkurrenz.“ Also sage ich: Beweisen Sie und ich als Konsumenten der Welt das Gegenteil!

Sie schreiben gegen die Resignation an und dafür, dass jeder Einzelne etwas beitragen kann. Ist es tatsächlich so einfach? Ja, es ist so einfach. Jeder und jede kann etwas tun. Selbst wenn es nicht viel ist: Jeder kleine Schritt hilft. So einfach ist das. Aber es ist nicht leicht. Das ist ein Unterschied.

Warum ist es nicht leicht? Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und ich auch Wochen brauche, bis ich einen gewohnten Artikel nicht mehr beim gewohnten Discounter, sondern zum Beispiel dann endlich in einem Weltladen kaufe. Und weil uns dann noch der Status dazwischenkommt. Wer kauft zum Beispiel ein Fairphone 2, wenn alle Kumpels das neueste Smartphone besitzen? Es wäre einfach, eines im Internet zu bestellen, aber schwer, das vor den statusorientierten Kumpels dann zu erklären. Doch je mehr Medien darüber schreiben, desto eher verändert sich unser Statusverständnis.

Was erwarten Sie sich von Ihrem Buch? Bessere Menschen? Tun wir das nicht alle? Leben wir nicht alle in der stillen Hoffnung, dass die Welt nicht immer schlechter, sondern Stück für Stück ein wenig besser wird? Ich hätte keine vier Kinder, wenn ich nicht in dieser Hoffnung leben würde. Wenn mein Buch ein klein wenig dazu beitragen kann, hätte ich mehr erreicht, als ich zu hoffen wage. Mehr noch: Meine Leserinnen und Leser hätten das erreicht. Und das würde mich mächtig stolz machen. Uns alle.

Das Interview führte Andrea Wieser