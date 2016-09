Von Irene Rapp

Pettneu – Ein Begräbnis im Unterland ist lustiger als eine Hochzeit im Oberland, heißt es – Herbert Schwazer aus Flirsch bewies uns am Mittwoch das Gegenteil: Der 75-Jährige betreibt die Fritzhütte oberhalb von Schnann, einem Ortsteil der Gemeinde Pettneu am Arlberg, und bewirtete uns am Mittwoch derart herzlich und interessiert, dass wir davon ausgehen, dass eine Hochzeit mit ihm im Oberland sehr lustig wäre.

Die Wanderung zu seiner Einkehr auf 1736 Metern ist wegen der vielen Eindrücke vor allem für Kinder kurzweilig: Zunächst geht es durch die beeindruckende Schnanner Klamm, dann auf einem schmalen Pfad steil zur Fritzhütte hinauf. Das idyllische Plätzchen dort oben ist ein Paradies, Stress gibt es hier keinen. Auf einem anderen Weg ging es dann zurück zum Ausgangspunkt, was für die Kinder wieder etwas Neues und Abenteuer bedeutete. Trittsicherheit ist aber erforderlich, denn einige Male geht es ganz schön hinauf bzw. hinab.

So kommt man hin: In Flirsch von der Schnellstraße abfahren und Richtung Schnann halten. Die Beschilderung zur Schnanner Klamm ist ausgezeichnet, man fährt in dem kleinen Ort quasi immer auf die nördlich gelegenen Berge zu und kann direkt vor dem Eingang zur Klamm auf einem kleinen Parkplatz sein Fahrzeug abstellen.

Bereits hier gibt es einen ersten Hinweis auf die Fritzhütte: 1850 Meter sind zu gehen, liest man auf einem Schild, zur höher gelegenen Ansbacher Hütte 4790. Diese Schilder finden sich immer wieder und verraten, wie weit es noch ist – eine nette Idee.

Zunächst aber geht es – anfangs auf Stein- und Metallstufen hinauf – durch die atemberaubende Schnanner Klamm: Ein Eisenweg auf der linken Seite gewährt Gänsehaut-Tiefblicke auf den Schnanner Bach unter einem, hier kann man sich kaum unterhalten, so laut zwängt sich das Gewässer durch die enge Schlucht. Links und rechts türmen sich die Felswände hinauf, und welche Katastrophen sich hier abgespielt haben, zeigt u. a. eine Tafel am Eingang der Klamm: Immer wieder gingen Muren ab, die Schnann erreichten und den Weg durch die Klamm sowie Gebäude zerstörten.

Aus diesem Grund war die Klamm in den 90er-Jahren mehrere Jahre gesperrt, erst vor 20 Jahren wurde der neu errichtete Weg eröffnet.

Hat man die Klamm verlassen – sie ist leider schnell durchquert – sollte man einen Blick auf die hohen Felswände zurückwerfen: Dort sind weit oben Zahlen angebracht, die es in sich haben. Denn gingen im Frühjahr die Lawinen bis hierher ab, stellten sich die Burschen oft auf den Schnee und verewigten sich in der Wand. Nun allerdings öffnet sich das Gelände, es wird hell und ein wenig leiser, man überquert den Bach und wechselt auf die rechte Seite.

In Zickzack-Kehren bergauf, dann erblickt man die erste von zwei Staumauern, die zum Schutz von Schnann im vorigen Jahrhundert errichtet wurden. Man erreicht eine Schotter-Fahrstraße, auf der damals das Material für die Baustelle befördert wurde, geht durch einen Tunnel und rechts hinauf (Wegweiser).

Nun entlang eines kleineren Seitenbaches auf einem schmalen Steig steil hinauf, man gelangt in ein Waldstück, und wenn es lichter wird, hat man schon die Fritzhütte erreicht. Das Gebäude mit diesem Schriftzug wurde 1937 an den Hängen der Samspitze errichtet, allerdings finden sich hier auf einem großen, freien Platz mit tollen Ausblicken mehrere schnuckelige Holzhäuser.

„Das ist mein Paradies“, erzählt Herbert Schwazer, der hier heroben den Laden schupft. Der 75-Jährige kaufte 2001 die Liegenschaften, vermietet Zimmer und errichtete oberhalb der Hütten sogar einen kleinen Teich zum Baden. Man befindet sich hier übrigens auf einer Höhe von 1736 Metern, auch wenn auf der Fritzhütte 1800 steht. „Aber das habe ich nicht geändert“, lacht Schwazer.

Um die Hütten wuseln Hennen herum, Hundebesitzer aufgepasst! Mit seinem Federvieh ist Schwazer jedoch nicht zufrieden: „Die legen kaum mehr Eier“, erzählt er, die Kinder indes konnten die Hühner auf den Arm nehmen und hatten ihre Freude daran. Die Speisekarte ist zwar klein, dafür schmeckten Hauswurst und Käsknödel gut.

Zurück ging es dann auf einem anderen Weg, der ebenfalls direkt von der Fritzhütte bergab führt: nicht ganz so steil wie der Aufstiegsweg, auf den zum Teil seil- und holzversicherten Stellen ist Trittsicherheit erforderlich. Übrigens sind es auf diesem Weg hinab 2090 Meter bis zum Ausgangspunkt am Parkplatz – den immer wiederkehrenden Schildern sei Dank!