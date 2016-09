Lermoos – Das härteste Rennen der Alpen, der „GORE-TEX Transalpine-Run“, stellt 300 Zweier-Teams aus 30 Nationen vor ihr größtes Abenteuer. 247,30 Kilometer, 14.973 Höhenmeter im Aufstieg und 15.109 Höhen-meter im Abstieg gilt es zu bewältigen. Der Transalpine-Run findet heuer auf einer neuen Strecke statt und führt erstmals auch durch die Tiroler Zugspitz Arena.

Der Startschuss für die zwölfte Auflage fällt am 4. September in Garmisch-Partenkirchen, die Strecke führt dann bei Ehrwald über die Grenze und weiter nach Lermoos. Mit einer Maximalhöhe von 1619 m bleibt der erste Abschnitt für die Läufer im „Akklimatisationsbereich“. Das Ziel der ersten Etappe befindet sich bei den Grubigsteinbahnen, im Ortszentrum. Die ersten Läufer werden dort gegen 13.20 Uhr erwartet. Rund um das Zielgelände ist der Expo-Bereich aufgebaut. Dort haben Interessierte Gelegenheit, sich über neue Trends im Trailrunning-Bereich zu informieren. Zielschluss ist um 19 Uhr.

Für die zweite Etappe ist der Startbereich ebenfalls in Lermoos an den Grubigsteinbahnen, der Startschuss fällt am Montag um 8 Uhr. Für die Läufer geht es von Lermoos nach Imst. Die weiteren Orte sind Mandarfen, Sölden, von dort über die Grenze nach Südtirol nach St. Leonhard in Passeier und Sarnthein. Die siebte und letzte Etappe endet am 10. September in Brixen. (TT, fasi)