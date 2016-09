Holzgau, Oberstdorf – Seit nunmehr 25 Jahren heißt es: „Auf zur Wallfahrt nach Oberstdorf!“ Und diesem Aufruf von Elmar Huber, Obmann des Holzgauer Pfarrgemeinderates, sind auch heuer wieder viele Pilger gefolgt.

Kreuzträger Fritz Hammerle (78) führte die Gruppe sicher und forschen Schrittes durch das Höhenbachtal, vorbei an der Rossgumpenalm zum 1974 Meter hohen Mädelejoch. Dort wurden die Pilger von einer Abordnung aus Oberstdorf begrüßt. Über die Kemptner Hütte und die Spielmannsau strebte die auf etwa 100 Personen angewachsene Schar dann zum „nagelneuen“ Holzgauer Platz, der auch gleich eingeweiht wurde. Die zwei größten Steine wurden eigens aus Holzgau angeliefert. Den Platz zieren ein Brunnen und eine Gedenktafel mit dem Votivbild, das eine Lechtaler Wallfahrt mit Fahne sowie die Kirchen von Elbigenalp, Stockach und Holzgau zeigt. Das Pendant, der Oberstdorfer Platz neben der alten Schule in Holzgau, wurde bereits 2006 eröffnet.

In einem Festakt wurde die historische Verbindung zwischen dem Lechtal und Oberstdorf in Erinnerung gerufen: So war ein Großteil von Oberstdorf nach dem Großbrand von 1865 bis nach dem Ersten Weltkrieg an Lechtaler Geldgeber verpfändet. Später blühte der Schmuggel über das Mädelejoch. Jetzt verbinden der Fernwanderweg E5 und natürlich der Pilgerpfad die beiden Orte.

Erstmals wurde der Bittgang nach Oberstdorf 1663 urkundlich erwähnt. Die Gläubigen beteten um gutes Wetter und eine ertragreiche Ernte. Diese Bittgänge wurden 1790 eingestellt, „weil durch die in Oberstdorf notwendige Übernachtung der bevölkerungspolitische Erfolg zu groß geworden war“. 1992 wurde die Wallfahrt vom damaligen Pfarrer Markus Sommer und dem ehemaligen Bürgermeister Johann Blaas wieder ins Leben gerufen und erfreut sich seither steigender Beliebtheit.

Nach dem Dankgottesdienst in der Maria-Loretto-Kapelle wurde das Pilgerkreuz wieder an die Pfarre Oberstdorf übergeben. Von dort wird es am ersten Wochenende im Juli von den Wallfahrern aus Oberstdorf ins Lechtal gebracht. Dort bleibt es für zwei Monate bis zur nächsten Wallfahrt ins Allgäu.

Danach gab es noch einige Ehrungen: Josef Kerber für die wiederholte musikalische Begleitung, Johann Blaas für die Initialzündung und das Engagement, Fritz Hammerle für das Tragen und die Spende des Pilgerkreuzes und Hedwig Auer, die an allen 25 Wallfahrten seit 1992 teilgenommen hat. Die Heimreise wurde mit Bussen angetreten. (pf)