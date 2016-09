Von Michael Mader

Kufstein – Das Blumenkorso-Wochenende mit dem Schlagertag in Kufstein ist vorbei – schon geht es im Kufsteinerland musikalisch weiter: Rita und Andreas laden am Almabtriebswochenende – von 15. bis 18. September 2016 – zum großen Open Air der Stimmen. Bereits am Donnerstag, den 15. September, startet man mit einem großen Begrüßungsabend. Am Freitag laden Rita & Andreas dann zu einer Wanderung um den Thiersee und einer anschließenden Messe. Seinen Ausklang findet der Tag bei einem zünftigen, kleinen Fest.

Am Samstag steht dann der große Höhepunkt des Wochenendes an: Schon am Vormittag gibt es in Kufstein das traditionelle Almabtriebsfest. Auf ihrem langen Weg von den Almen zurück ins Tal passieren die Kühe dabei gegen 15 Uhr die Festungsstadt. Am Abend folgt das große Open Air der Stimmen auf der Festung, bei dem auch die Geschwister Hoffmann sowie die Paldauer für ordentlich Stimmung sorgen werden, ehe Rita & Andreas auftreten.

Seinen Ausklang findet dieses Wochenende schließlich mit einem zünftigem Frühschoppen am Sonntag.

Schon am Sonntag, den 11. September, ab 9 Uhr haben die Rennradfahrer das Sagen im Kufsteinerland: Die Vorbereitungen rund um den TVB Kufsteinerland und Veranstalter Frank Rietzler für den Radmarathon laufen auf Hochtouren. An die 500 Teilnehmer werden für die Premiere erwartet. Ein neues, abwechslungsreiches Rennen für Genussradler und ambitionierte Sportler. Aber auch Spitzenfahrer wie Daniel Federspiel, Andy Traxl und Daniela Pintarelli finden sich im Starterfeld. „Die Sicherheit steht an oberster Stelle. Deshalb wurde der Verlauf der Strecke noch einmal etwas abgeändert. Sie führt nun von Vorderthiersee über Mitterland nach Hinterthiersee und über das Schmiedtal zurück nach Vorderthiersee“, sagt Veranstalter Frank Rietzler.

TVB-Direktor Stefan Pühringer freut sich: „Gerade der Almabtrieb ist im Kaiserherbst die wichtigste tagestouristische Veranstaltung – und es ist uns gelungen, diese auf vier Tage auszudehnen, was der Region einiges an Nächtigungen beschert. Wir haben schon etliche Gruppenbuchungen vorliegen.“ Der Radmarathon wiederum sei ein weiteres neues und nachhaltiges Projekt, dass die Radkompetenz der Region stärken soll.