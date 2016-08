Reiche Menschen wissen oft gar nicht, wie viel sie eigentlich besitzen. Luigi Luneri ist sehr, sehr reich – steinreich, könnte man sagen. Der 79-jährige Italiener, der in einem Dorf bei Verona lebt, steht inmitten der Werkstatt und ist umgeben von seinem Reichtum, von Tausenden Steinen – „vielleicht Millionen oder Milliarden“, wie er im Interview mit der Tiroler Tageszeitung etwas gleichgültig meint. Er wisse nicht genau, wie viele er habe, und er möchte es auch gar nicht wissen. „Es spielt für mich keine Rolle.“

Die Geschichte von Luneri ist die eines Sammlers, von denen es so viele auf der Welt gibt. Sie sammeln Briefmarken, Knöpfe, Staubsauger, Kleiderbügel, Toilettensitze, natürlich Sandkörner von jedem Strand, an dem sie je waren, und ja, auch diese digitalen Pokémon. Der Mensch hat aus der früheren Notwendigkeit, sammeln zu müssen, ein Hobby gemacht. Und wie so oft begann es bei Luneri mit einem besonders schönen Stück: „Der erste Stein, den ich gesammelt habe, war ein winziger Feuerstein. Er war geformt wie eine prähistorische Pfeilspitze.“ In diesem Moment, als er vor knapp 50 Jahren am Ufer der Etsch diesen Stein sah und aufhob, veränderte sich das Leben des Künstlers. Davor hat er viel mit Keramik gearbeitet, Kunstwerke gestaltet und zwei Bücher mit Mundartgedichten geschrieben. Der Stein hat ihm eine neue Richtung gewiesen. Und doch blieb er sich treu. Aber was haben Steine schon mit Kunst und Poesie zu tun? Das mit der Poesie erklärt Luneri so: „Ich verbringe jetzt schon fast mein ganzes Leben mit diesem Projekt, sie können mich darin wiedererkennen. Alle Steine werden in Kapitel und semantische Bereich organisiert, was für mich die Analogie zu Sprache und Poesie ist.“

Die Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung von Zeichen. Die Steine sind in den Augen von Luneri Zeichen aus früheren Zeiten, die nicht durch Zufall ihre Formen angenommen haben. Tatsächlich fällt es jedem Besucher in der Werkstatt in dem Ort Zevio sofort auf, wie klar und strukturiert der Künstler die Steine nach bestimmten Formen geordnet hat. Die einen ähneln den Körpern von Fischen, andere haben die Konturen von menschlichen Gesichtern angenommen und auch eigene große Gruppen für männliche sowie weibliche Genitalien sind zu sehen. Können so viele gleich geformte Steine ein Zufall sein? Die wissenschaftliche Erklärung ist, dass das fließende Wasser das harte Gestein über Jahrmillionen geformt hat. Der Sammler hat eine andere Sicht darauf: „Die Formen sind kein Zufall. Ich glaube, dass sie von dem frühen Menschen stammen. Es sind Werkzeuge dabei und Götzenbilder.“ Womöglich hat er Recht und schon der Mensch, der vor Zehntausenden Jahren lebte, brauchte ein Hobby und musste sich mit dem Formen von Steinen die Zeit vertreiben. Weitergedacht kann es sein, dass jemand am Ursprung der Etsch oberhalb des Reschensees so einen Stein bearbeitet und in das Wasser geworfen hat. Tausende Jahre später freut sich Luneri wie ein Kind über das Fundstück.

Dem an Steinen so reichen Künstler und Dichter gefällt dieser Gedanke. „Ich philosophiere gerne über die Anfänge der Menschheit und wie oder wann die Kunst geboren wurde.“ Gerne erzählt er auch, wie die Menschen heute auf seine Sammlung reagieren. Jede Reaktion habe er schon erlebt, die einen Besucher hätten gelacht, andere geweint. „Der Ort hat eine ganz eigene Kraft und Energie, von dem die Menschen berührt werden.“ Und das soll nicht verloren gehen. Der 79-Jährige sucht Nachfolger oder eine Möglichkeit, wie seine Kunstsammlung weiter bestehen kann. Seine zweitliebste Lösung wäre, „dass ich die Steine dem Fluss zurückgebe“. (Matthias Christler)