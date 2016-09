Innsbruck – Die Wirtsleute von Glungezer- und Bettelwurfhütte wollen es nicht mehr missen: Sie haben über den Sommer ein Online-Reservierungssystem getestet und sind begeistert. In der Schweiz sind bereits 69 Hütten auf der gemeinsamen Plattform der Alpenvereine. In Tirol werden noch heuer etliche dazukommen, ist Armin Wegscheider vom Österreichischen Alpenverein überzeugt.

Denn so müssten die Wirte nicht viel Zeit für den E-Mail-Verkehr oder Telefonate verwenden, sondern könnten sich mehr um Gäste und Hütte kümmern. „Sie müssen sich nur einmal am Tag die Liste mit den Reservierungen anschauen. Auch für die Wanderer und Bergsteiger hat das System enorme Vorteile. Sie sehen auf der Hütten-Homepage auf einen Blick, wie viele Schlafplätze an einem bestimmten Tag noch zur Verfügung stehen. Die Reservierung ist dann bis 18 Uhr am Vorabend der Ankunft möglich. „Hier kann man auch problemlos wieder stornieren oder die Buchung abändern“, erklärt Wegscheider. Und die Bergsteiger könnten sich auch von unterwegs noch per Smartphone anmelden – vorausgesetzt, sie haben Empfang. Natürlich sei die telefonische Reservierung aber nach wie vor möglich.

Zufrieden sind heuer aber auch jene Hüttenwirte in Tirol, die noch keine Online-Reservierung anbieten. Denn nach zwei mauen Sommern ist der heurige eher nach ihrem Geschmack. 2014 war viel zu nass, 2015 zu heiß, 2016 passt es. Obwohl es immer wieder regne, laufe es ganz gut, sagt Wegscheider: „Den Leuten ist ein wenig Regen lieber als die brutale Hitze im vergangenen Jahr.“

Das kann auch Carola Wartusch von den Naturfreunden bestätigen: „Ich habe den ganzen Sommer nichts von unseren Hüttenwirten gehört. Das ist ein gutes Zeichen.“ (sta)