Kreischen in der Werbung, Quietschen in Zeichentrickfilmen. Laut und hoch scheint eine Stimme sein zu müssen, um ein Produkt an den Erwachsenen und eine Geschichte zum Kind bringen zu können.

Wie wir etwas sagen, ist tatsächlich entscheidend dafür, ob der Inhalt beim anderen ankommt. Doch weit gefehlt, wer glaubt, dass die Stimme dazu möglichst laut und glöckchenhell klingen muss. Entspannt muss sie vor allem sein, betont der Innsbrucker Stimm- und Sprechtrainer Thomas Lackner. Und entspannt heißt nichts anderes, als dass der Sprecher selbst gelöst ist, was ihm automatisch ein tieferers und volleres Klangbild verleiht. „Das wiederum wird als offener und relaxter empfunden, was immer angenehmer zum Zuhören ist“, erklärt Lackner, der als Radiosprecher bei Ö1 begonnen hat. Eine entspannte Stimme ändere auch die Außenwirkung eines Menschen, er wirke dadurch selbstbewusster und kompetenter. Unter Stress und Anspannung klinge die Stimme hingegen höher und gepresster. Als Beispiel dafür nennt er Ex-Bundeskanzler Werner Faymann.

„Die Stimme sollte in Tempo, Tonhöhe, Rhythmus und Lautstärke variabel sein. Die Stimme ist nichts Statisches, sondern Schwingung. Und sie ist etwas sehr Persönliches, der sprachliche Fingerabdruck sozusagen“, sagt die Chef-Logopädin an der Innsbrucker Uni-Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, Monika Zerlauth-Gschnitzer. „Auf jeden Fall aber macht die Stimme etwas mit dem Zuhörer“, erklärt auch sie: „Die Stimme ist ein Beziehungsorgan. Sie ist immer auf ein Gegenüber ausgerichtet und löst bei diesem auch etwas aus.“ Unbehagen etwa, wenn sie gestört sei. Das ist für die Logopädin dann der Fall, wenn die Stimme nicht mehr in Balance ist – etwa durch Heiserkeit, eine schwache oder auch im Moment emotional belastete Stimme. Oder das ständige Räuspern bei einem verschleimten oder zu trockenen Hals, was nicht nur den Betroffenen nervt. „Die Spannungszustände des Sprechers übertragen sich auf mich. Ich spüre das.“ Diesen Menschen höre man weniger gerne zu, was deren Spannungen wiederum verstärken kann. Ein Teufelskreis.

Wohltuend aus dem Bauch heraus

Spätestens wenn die eigene Stimme einen Leidensdruck auslöst, ist Hilfe gefragt. Wobei es beim Logopäden nicht um eine ästhetisch schöne Stimme gehe, sondern um eine sich selbst wenig belastende, sagt Zerlauth-Gschnitzer.

So wie manche Stimmen selbst die Zuhörer fast körperlich schmerzen, so können andere wohltuend sein. Doch das erreiche man nicht, indem man seine Tonlage künstlich tiefer stelle, erklärt Sprechtrainer Lackner. Dazu müsse man schon an den Klangräumen arbeiten. Viel hat das laut Lackner mit der Körperhaltung zu tun. „Wir müssen zurück zur ursprünglichen Atemtechnik, was man schon durch aufrechtes Sitzen erreichen könne. „Das Baby sitzt noch aufrecht und wird immer in den Bauch atmen, niemals in die Brust“, sagt er.

Warum nun ausgerechnet die Werbung und Kinderfilme viel mit künstlicher Hysterie und Gequietsche punkten wollen, können sich die Stimm-Experten nicht erklären. Ihr stellten sich bei den hohen Stimmen in Kindersendungen die Haare auf, sagt Logopädin Zerlauth-Gschnitzer, „das ist so schrecklich“. Vor allem aber tue man den Kindern nichts Gutes damit, weil ein schlechtes Stimmvorbild gegeben werde. „Es ist nachgewiesen, dass das Kind bereits am Ende des 1. Lebensjahres stimmliche Vorbilder nachahmt. Kreischende und quiekende Stimmen brauche es jedenfalls nicht.

Und in der Werbung? „Da gelten wohl noch immer die Mechanismen des Marktschreiens“, vermutet Stimmtrainer Lackner. Und die folgt der Logik: „Man muss lauter sein als die anderen, um durchzudringen und Aufmerksamkeit zu erhalten.“ Wahrscheinlich sei es aber auch ein bisschen eine Modeerscheinung, immerhin lebten wir doch in einer sehr lauten Zeit, gibt der Stimmtrainer zu bedenken.

Doch so wie schon jetzt hochwertige und teure Produkte eher mit getragener Stimme beworben werden, bleibt die Hoffnung, dass leise Zeiten kein Luxus bleiben, sondern bald wieder zum guten Ton gehören. (Gabriele Starck)