Die Strickleiter ist nichts für schwache Nerven. Damals, als Kind, hangelte man sich doch viel leichter an den wackeligen Sprossen empor. So wie jetzt Matteo, der fünfjährige Baumhausherr, der sich artistisch auf die Plattform schwingt. Er grinst hinunter zum Boden, zu dem erwachsenen Besucher, der das nicht nur für Kinderaugen monumentale Baumhaus in Innsbruck neugierig, aber langsam und sicher betritt. „Komm rein. Ich muss zusperren“, sagt der Fünfjährige pflichtbewusst und schließt dann mit einem Karabiner die Öffnung im Netz ab. Seine zwei Schwestern, Elena und Chiara, liegen gemütlich auf ihren Schlafsäcken im Häuschen. Die drei haben sich hier ihr eigenes Reich eingerichtet. Mit Schlafbereich, Esstisch und sogar einer kleinen Alarmanlage. „Die Mama hat uns mit einem Korb auch schon das Essen heraufgeschickt“, erklärt Chiara, die Älteste der drei. Erst vor ein paar Tagen wurde das Baumhaus offiziell eingeweiht und schon ist es zum sommerlichen Lebensmittelpunkt der Kinder geworden. Trotz der Hitze sind die ersten eigenen vier Wände im Leben der drei interessanter als der Sprung ins Schwimmbad.

Leo Fahringer, der Tischler, der das Baumhaus zusammen mit anderen Unternehmern der Weyrer-Fabrik als einmaliges Projekt verwirklicht hat, ist diese Freude der Kinder das schönste Lob für seine Arbeit. Bevor er mit der Planung begann, „habe ich mich unter den Baum gestellt, angeschaut, wie die Äste verlaufen, bin raufgeklettert und habe mir vorgestellt, wie wir das bauen können“. Dabei erinnerte er sich, wie er selbst als Kind bei den Innauen am Flughafen Baumhäuser bastelte. Es waren im Rückblick gesehen magische Orte. „Für Kinder ist es ein Rückzugsbereich, den die Erwachsenen nicht so schnell erreichen. Deshalb war bei diesem Baumhaus auch von den Kindern eine Vorgabe, dass die Strickleiter einziehbar sein muss“, erzählt Fahringer, der diesen Wunsch natürlich erfüllt hat. Das Nicht-erreichbar-Sein ist seiner Meinung nach ein Grund, warum Erwachsene diesen magischen Ort für sich neu entdecken. „Es ist einerseits ein Retrogedanke dabei, andererseits will man weg von dieser Leistungshektik. Das Baumhaus hilft dir, dich vom Boden zu entkoppeln.“ Psychisch und physisch.

In Sexten in Südtirol, bei einer anderen Baumhaus-Nutzung, wird dieses Konzept in den Urlaub übertragen. Die rustikalen Holzhütten thronen über dem Campingplatz. Und „thronen“ trifft angesichts des Innenlebens, das so gar nichts mit einem Kinderbaumhaus zu tun hat, wirklich zu. „Die Übernachtungsgäste werden mit Champagner willkommen geheißen, es gibt einen Whirlpool und eine Sauna“, wirbt Federico Bruccoleri, der Marketingleiter vom Caravanpark Sexten, für die Luxus-Hütten. 2008 wurde die erste gebaut, 2014 sind weitere hinzugekommen. Die Wochenenden seien bereits bis Sommer 2017 ausgebucht, erzählt Bruccoleri.

Als Kinderparadies, als Urlaubsdomizil, und das Baumhaus kann genauso als Arbeitsplatz genutzt werden und dabei die Kreativität anregen. Judith W. Taschler ist Autorin und hat ihren Roman „bleiben“, der vor zwei Tagen erschienen ist, großteils zwischen den Bäumen in ihrem Garten und umgeben von Zirbenvertäfelung geschrieben. „In einem engen Zimmer würde ich nicht schreiben können. Hier im Baumhaus kann ich hinausschauen, direkt auf die Bäume oder die Nordkette, es riecht nach Zirbenholz und ich habe ein gutes Licht“, zählt sie einige der Vorteile auf. Eigentlich stammt die Idee zu dem Häuschen im Grünen von ihrem Sohn, der den Vater so lange bearbeitete, so dass dieser sich festnageln ließ. „Dann ist es immer mehr ausgeufert. Mit Isolierung, einer Terrasse und Strom“, sagt Taschler.

Gebaut wurde das Baumhaus von Benjamin Gondolatsch, der in Innsbruck seine eigene Tischlerei mit Mitmach-Workshop aufbaut. „Unser erster Plan war, dass wir es in zwei Wochen fertig haben, aber es hat dann doch vier Monate gedauert“, sagt Gondolatsch. Das Baumhaus steht zwischen fünf Bäumen, Birken und Lärchen, aber keiner davon wurde vom Tischler angebohrt – die Plattform liegt auf Stelzen auf. Die Bäume wachsen ungehindert weiter und können auch schwanken. „Bei Wind bewegt sich das Haus ganz leicht und das Holz knarrt.“ Es lebt.

Eine Strickleiter braucht Taschler nicht. Sie spaziert vom Garten ebenerdig auf die Holzterrasse und weiter ins Baumhaus, das in den Bergisel-Hang nahe der Brennerstraße getäfelt wurde. Wenn sie schreibt, sitzt sie mit ihrem Laptop an einem runden Holztisch. Vor dem großen Fenster bewegen sich Bäume im Wind. Es sieht beruhigend aus. Schweift der Blick nach unten über die Lärmschutzwand der Brennerstraße hinweg, sieht man den Wiltener Friedhof. Der Ansporn für ihren neuen Roman kam, als ein Freund an Krebs erkrankte und ihr sagte, „dass er schon gern auf dieser Welt bleiben würde“. Für sie sei es emotional nicht einfach gewesen, daraus eine Geschichte zu entwickeln und zu schreiben. „Das geht an die Substanz.“ Umso wichtiger war ihr, eine Oase der Ruhe gefunden zu haben. Trotz des Verkehrs der Brennerstraße und der Autobahn bei der Ferrariwiese ist es still im Baumhaus. In der Ferne begrenzt nur die Nordkette das Sichtfeld. „Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich an die Berge gewöhnt habe“, gesteht die Autorin, die 1995 von einer ländlichen Gegend im Mühlviertel nach Innsbruck gezogen ist.

In Putzleinsdorf wuchs sie mit sechs Geschwistern auf und natürlich gehörte auch bei ihr ein Baumhaus zur Kindheit. Acht Jahre alt war sie, als sie die einfache Behausung mit drei Wänden, einem Dach und einer Strickleiter zusammen mit ihren Geschwistern aufstellte. „Wir waren die Ersten im Ort, die ein Baumhaus hatten, danach wollten alle eines“, erinnert sich Taschler. Trendsetterin damals, vielleicht auch heute wieder. Denn das Baumhaus, der magische Ort der Kindheit, zieht die Erwachsenen wieder in luftige Höhen. Der Boden der Tatsachen ist manchmal hart genug. (Matthias Christler)