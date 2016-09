Von Nicole Strozzi, Theresa Mair, Matthias Christler

Die Tierretter: Das „Sanatorium“ für Wildtiere von Heidi Nothegger (55) und Reinhard Hölzl (59) ist immer gut besucht. Unzählige Findlinge haben in den vergangenen Jahren Unterschlupf bei dem Schwazer Paar gefunden. Die beiden Naturfotografen lieben Tiere und hegen und pflegen diese, wenn sie in Not geraten oder verletzt sind – und das völlig freiwillig. Vom Bussard bis zur Eule – alle waren sie schon bei Heidi und Reinhard zuhause. Viele der Patienten konnten wieder gesund in die Freiheit entlassen werden.

Derzeit beherbergen die Unterländer ein gefiedertes Pflegekind: einen Tannenhäher, der in der Voliere im Garten „logiert“. Vor gut einem Monat wurde der schwer verletzte Vogel in der Nähe des Schwazer Krankenhauses gefunden und zu Heidi und Reinhard gebracht. „Eine Luftdruckgewehrkugel steckte in seinem rechten Flügel. Tannenhäher sind Hochgebirgsvögel, sie kommen nur ins Tal, wenn die Kirschen reif sind. Vermutlich wurde er beim Kirschenstehlen erwischt und abgeschossen“, glaubt Reinhard Hölzl.

Die Verletzung war bereits ein paar Tage alt und die Wunde mit Fliegenmaden besetzt. „Der Vogel hatte bereits eine Bleivergiftung und hätte nicht mehr lange gelebt“, schildern die Tierretter, die eng mit den Tierärzten ihres Vertrauens – Tanja Meister aus Wattens und Christian Messner aus Schwaz – zusammenarbeiten.

Heute geht es dem Tannenhäher wieder recht gut. Er hüpft fröhlich in seiner Voliere, badet gerne und liebt es zu fressen. Nur fliegen wird der Vogel nicht mehr können. Ein Teil des Flügels musste ihm nämlich amputiert werden. „Wir haben schon mit dem Alpenzoo telefoniert, vermutlich wird er dort einen Platz bekommen“, freuen sich die Schwazer auf ein Happy End.

Zweite Chance für Tiere in Not

Dass sie Tieren helfen und ihnen eine zweite Chance geben, ist für die Naturfotografen ganz selbstverständlich. „Reinhard hat schon seit seiner Kindheit ein Helfersyndrom“, lacht seine Lebensgefährtin. Nicht alle Findelkinder konnten im Laufe der Jahre gerettet werden. Für einen angeschossenen Kormoran oder einen Turmfalken, der in eine Hochspannungsleitung flog und anschießend auf eine Mauer prallte, kam jede Hilfe zu spät. Ein erschöpftes, mutterloses Siebenschläferbaby verstarb in dieser Woche an einer Lungenentzündung. „Es tut sehr weh, wenn ein hilfloses Tier in deiner Hand stirbt“, spricht Heidi über die Kehrseite der Medaille.

Umso schöner sind die Geschichten, die gut ausgehen. Geschichten, wie jene vom Blässhuhn, das nach einer „Hendl-OP“ am nächsten Tag wieder auf den Beinen war. Oder wie jene vom Baby-Eichhörnchen, das seine Mama nicht mehr finden konnte und von den zwei Schwazern mit dem Fläschchen aufgezogen wurde. Igel gehören sowieso zu den Stammgästen von Heidi und Reinhard. „Vergangenen Herbst haben zwölf kleine Igel bei uns im Keller überwintert“, erinnern sich die Unterländer.

Den enormen Zeitaufwand, die Kosten für das Futter, nächtliches Aufstehen wie bei einem Baby, füttern mit Brei und Babymilch, ausmisten und sich ständig neues Wissen aneignen – für ihre Pflegekinder nehmen die beiden viel Arbeit in Kauf. Wenn es nicht anders geht, kommen die Tiere sogar mit in das Ferienhäuschen im Burgenland. Heidi und Reinhard helfen eben gerne. Es macht sie glücklich, sagen sie. Und auch wenn die Tiere nicht sprechen können, der Dank ist ihren Helfern gewiss.

Der Zuhörer. „Ich freue mich, von unten auf den Bettelwurf hinaufzuschauen. Den Trieb, Gipfel zu besteigen, hatte ich aber nie.“ Als gebürtiger Matreier muss er natürlich auf der Serles gewesen sein, findet Hans Pittracher, ansonsten fühle er sich aber schon seit Kindertagen mehr zu den Menschen als zu den Bergen hingezogen. „Die Kommunikation ist mir viel mehr wert“, sagt der 79-Jährige. Pittracher wirkt besonnen, während er auf der Terrasse der Cafeteria im Bezirkskrankenhaus Schwaz erzählt und zwischendurch immer wieder seine Kaffeetasse zum Mund führt. Seit gut 25 Jahren besucht er einmal in der Woche die Kranken aus seinem Wohnort Vomp, vor allem die älteren Leute, die über längere Zeit im Krankenhaus liegen. Die Krankenbesuche sind für ihn eine „Freizeitbeschäftigung der etwas anderen Art, aber nichts Außergewöhnliches“. Er erzählt und hört zu, hält die Patienten über das Dorfgeschehen am Laufenden und erinnert sich mit ihnen an gemeinsame Erlebnisse.

Immer ein offenes Ohr

„Die Leute möchten gern ein bisschen reden. Es ist eine Abwechslung für sie.“ Gerade in der Herbstzeit seien die Leute besonders empfänglich für seine Krankenbesuche. Die meisten würden zwar von Angehörigen umsorgt und auch im Spital besucht, wenn er vorbeischaut, sei das aber etwas anderes. „Die Leute fangen oft von alleine zu erzählen an. Es geht viel um ihre Sorgen und familiären Angelegenheiten. Ich bin aber nicht neugierig.“ Pittracher will nicht aufdringlich oder lästig sein. Er sieht sich mehr als Seelsorger. Die soziale Einstellung ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. „Wir hatten immer ein Haus der offenen Tür. Wir haben nie abgeschottet gelebt. Die Mutter hat mit Freuden gegeben, was sie gehabt hat, und wir Kinder sind mit dieser Praxis aufgewachsen.“ Der soziale Gedanke ist bei Pittracher auf religiösem Grund gebaut.

Mit acht Jahren begann er zu minis­trieren und war dann Messner. „Die gemeinsamen Messfeiern haben mich geprägt.“ Später kümmerte er sich, noch in Matrei, bei den Jungschützen um die Jugend, war fast 20 Jahre lang Betriebsrat bei Siemens, wo er im Büro angestellt war. 1966 zog Pittracher mit seiner Familie nach Fiecht und engagierte sich seit 1968 im Vomper Gemeinderat. Er war als Obmann des Sozialausschusses tätig und hat 1989 den Sozialsprengel mit aufgebaut. Damals begann er auch die Vomper im Krankenhaus zu besuchen. Erst heuer im Frühjahr legte Pittracher seine Ämter als Geschäftsführer und Obmann des Sozialsprengels zurück. „Es war eine Veränderung notwendig. Nächstes Jahr werde ich 80.“ Die Krankenbesuche sind ihm aber weiterhin ein Anliegen. „Es ist wichtig, für die Leute da zu sein und für die Mitmenschen, egal, in welcher Situation, offen zu sein. Alles andere ergibt sich“, sagt Pittracher.

Von Krankheiten umgeben

Manchmal müsse aber auch er sich seelisch erholen. Die Gefahr sei schon da, selbst trübsinnig zu werden, wenn man immer von Krankheit umgeben ist. „Es ist nicht leicht, sich davon zu lösen, wenn man immer mit Schwachstellen befasst ist. Wenn jemand schwer krank ist und man selbst das Glück hat, gesund zu sein. Dafür bewundere ich die Schwestern beim Sozialsprengel und das Krankenhauspersonal.“ Wenn Pittracher Abstand braucht, beschäftigt er sich mit seinem Enkelkind oder geht spazieren. Wahrscheinlich genießt er dann den Blick auf den Bettelwurf.

Die helfende Hand: Es passiert jeden Tag, auf so vielen Straßenkreuzungen, immer wieder, und nicht jeder hat im Moment des Pechs so ein Glück. Es war vor ein paar Wochen, als ein Innsbrucker Paar mit dem Auto am Langen Weg plötzlich liegen blieb. Stress pur, nicht nur, weil das eigene Auto nicht mehr anspringt, sondern vor allem weil andere blockiert werden. Keine 30 Sekunden später fährt ein Abschleppwagen zufällig vorbei. „Schau, da kommt schon die Rettung“, übt sich der Lenker im Galgenhumor, nicht ahnend, kaum hoffend, dass er wirklich Recht hat. Der Abschleppwagen bleibt stehen, der Mann steigt aus, bietet seine Hilfe an, schleppt die beiden zur nächsten Werkstatt und auf die Frage, was das Ganze kostet, winkt er ab: „Nein, passt schon.“ Knapp eine halbe Stunde Arbeit umsonst. Ohne dass er das Pärchen kennt. Einfach so. Mit dieser Geschichte wandte sich der Lenker des Pannenautos an die Tiroler Tageszeitung, um auf diesem Wege noch einmal Danke zu sagen.

Die helfende Hand gehört Helli Prantl, der in Innsbruck einen Abschleppdienst führt. Er ist fast überrascht, als er auf die Geschichte angesprochen wird: „Warum hätte ich da etwas verlangen sollen? Das mache ich von mir aus, es war ja kein Auftrag. Ich finde es ganz normal, dass man in so einer Situation hilft“, sagt er. Ohne eine Aufwandsentschädigung, „Gottes Lohn“ reiche doch, fügt er an.

Hassperson der Falschparker

Während er von der guten Tat erzählt, die für ihn ganz normal ist, hebt er auf dem Areal seiner Firma „Schlepp und Berge“ in St. Bartlmä ein Auto in die Luft. „Als Begleitmusik gibt es dafür eigentlich Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, grinst Prantl, weil das Auto fast so fliegt wie in dem Filmklassiker. Ihm gefällt sein Beruf. Obwohl er dadurch oft zur Hassperson der Falschparker wird. Damit kann er umgehen. Für Autofahrer, die sich ohne Berechtigung auf Behindertenparkplätze stellen, hat er ohnehin kein Verständnis: „Manchen Leuten ist es egal, wo sie stehen. Ich habe das Gefühl, das wird sogar ärger. Bei uns gibt es immer weniger Unrechtsbewusstsein, weniger Courage und genauso weniger Hilfsbereitschaft“, schüttelt er den Kopf. Er will diesem Trend entgegenwirken. Der 55-Jährige hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Ihnen versucht er ein gutes Beispiel zu sein. Er ist bei der Feuerwehr, und am Firmen­areal jagt „Joker“ herum, sein Hund, den er vom Tierheim geholt hat.

Anderen beizustehen, das habe er von seiner Mutter gelernt: „Sie war Krankenschwester und hat fünf Kinder alleine großgezogen. Sie machte viel Nachtdienst, damit sie am Tag für die Kinder da sein konnte. Und beim Mittagstisch hat sie immer gesagt, dass sie schon gegessen habe. Heute weiß ich, dass einfach nicht genug für uns alle da war“, erzählt er. „So etwas kapiert man aber erst, wenn man selber älter ist.“

Auch lernt man, dass die Welt ungerecht sein kann. In einigen Monaten muss er das Firmengelände räumen, weil es für Bauarbeiten zum Brennerbasistunnel gebraucht wird. Bis jetzt habe er nichts Neues gefunden und in Innsbruck sei es schwer, etwas zu bekommen. Noch hofft er, dass sich etwas ergibt. Gute Taten sollten ja ..., nein, man hilft nicht, nur weil man belohnt werden will. Für Helli Prantl ist es selbstverständlich.