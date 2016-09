Lienz – Die Idee ist nicht neu und ebenso simpel wie genial. Vielerorts wird bereits gemeinsam geschraubt, gebastelt und geflickt. Etliche Repair Cafés sind schon aus dem Boden geschossen. Mit wenigen Handgriffen wird nicht nur die Lebensdauer von Mixern, Jeans, Spielzeug und Co. verlängert, auch dem Wegwerftrend wird dadurch erfolgreich die Stirn geboten.

In Osttirol zeigt bereits Sillian eindrucksvoll vor, wie es geht. Nun wird auch in Lienz zum 1. Repair Café geladen – und zwar am Samstag, den 17. September, in der Handelsakademie, Weidengasse 1.

Wer kaputten Gegenständen eine zweite Chance geben will, bevor sie im Müll landen, kommt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr mit den defekten Besitztümern vorbei. Veranstalter ist die Projektgruppe „pRepair“. Im Repair Café werden diverse Spezialisten und geschickte Bastler auf defekte Dinge warten, um sie gemeinsam mit dem Eigentümer zu begutachten und im Anschluss wieder flottzukriegen. Die Reparaturen sind kostenlos, freiwillige Spenden sind willkommen.

Die Projektgruppe sucht noch Experten, die unentgeltlich mit anpacken, vor allem Elektriker und PC-Techniker. Wer Lust zum Mitmachen hat, kann sich bei Alexander Zeiner (Tel. 0650/7433489) oder unter repaircafe.haklienz@gmail.com melden. (TT, func)