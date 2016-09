Kufstein – 200 Fahrzeuge, 25 Automarken und an die 20 beteiligten Firmen – die Kufsteine­r Autofestspiele am 24. September versprechen wieder einen interessanten Tag für alle Autofreunde. Zudem sind auch Sondermodelle, Elektro- und Gasfahrzeuge sowie Edel-Sportwägen zu sehen. Ebenso wie einige Österreich-Premieren von Markenfahrzeugen – so wird die Österreich-Premiere von Opel zu sehen sein. Auch Peugeot und Fiat zeigen neue Modelle. „Darüber hinaus ist noch mit Überraschungen zu rechnen“, sagt Walter Edinge­r, gemeinsam mit Erwin Bernhard Initiator dieser großen Autoschau. Zudem gibt es ein­e Sonderpräsentation von Škoda zu sehen.

Von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr werden nicht nur die Fahrzeuge präsentiert, sondern den ganzen Tag wird ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm für die ganze Famili­e geboten. Unter anderem gibt es eine Kinderwelt sowie musikalische Unterhaltung von Livebands. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. „Die Zufahrt in das Stadtzentrum ist für alle Pkw möglich – alle Parkgaragen können benützt werden und das Parke­n in Kurzparkzonen ist an diese­m Tag mit Parkscheib­e kostenlos“, teilen die Veranstalter mit. Weitere Details auf www.autofest­spiele.at. (TT, wo)