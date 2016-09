Mit sechs Jahren traten Sie erstmals im Fernsehen auf. Wie hat man Ihnen erklärt, dass es darum geht, eine Rolle zu spielen und nicht man selbst zu sein? Ich kannte all das schon von meinem Vater, der jahrelang Teil des Landestheater-Ensembles war. Ich habe mich damals zuhause unter dem Tisch versteckt, wenn er gelernt hat, und seine Texte mitgesprochen. Darum fällt es mir heute sehr leicht, meine Texte zu lernen. Nach dem zweiten Mal Lesen beherrsche ich sie meist oder lese sie teils überhaupt erst morgens, wenn ich in der Maske sitze. Blöd nur, dass das bei den Englisch-Vokabeln in der Schule nie geholfen hat. Um die zu lernen, brauche ich heute noch ewig.

Kürzlich haben Sie die Wiener Schauspielschule „1st filmacademy“ besucht. Diese Schauspielausbildung dauert normalerweise drei Jahre. Warum haben Sie sie schon in einem Jahr absolviert? Nach dem Vorsprechen wollten die Lehrer privat mit mir sprechen. Ich dachte, „Oh Gott, jetzt wollen sie, dass ich mit dem Bergdoktor aufhöre!“, aber sie meinten, dass ich aufgrund meiner Erfahrung auf dem Niveau der dritten Klasse wäre und dort einsteigen könne. Das hat mich gefreut, weil ich mir zwei Jahre spare – was auch ein finanzielles Argument ist. Privatschulen sind sehr teuer. Anfangs hatten die Klasse und ich Schwierigkeiten, aber jetzt verbindet uns eine regelrechte Liebe. Außerdem habe ich dort erkannt, dass ich eine einzigartige Chance im Leben hatte. Meine Freundinnen auf der Schule mussten um jede kleine Rolle hart kämpfen. Ich hatte meine Rollen von Anfang an, ohne viel zu tun. Als Kind hat man kaum Konkurrenz und wächst in den Beruf hinein.

Haben Ihre Eltern Sie zum Schauspiel motiviert? Mein erster Auftritt war in einem TV-Adventkalender, wo ich den Weihnachtsmann entlarvt habe. Die Dreharbeiten waren nie Arbeit, sondern lustige Familienausflüge für mich. Meine Eltern haben mich dazu nie motiviert – eher das Gegenteil! Ihr Credo war, dass ich sofort damit aufhören muss, wenn meine Noten schlecht werden. Das hat mich zum Lernen motiviert. Ich war eine sehr gute Schülerin. Oder sagen wir so: Ich hatte Talent, mich aus Sachen herauszureden (lacht).

Ist es Ihren Eltern zu verdanken, dass Sie nicht wie so mancher Hollywood-Jungstar „abgehoben“ sind? Manchmal komme ich mir vor wie zwei Persönlichkeiten. Beim Dreh sind Tausende Leute, die aufgeregt sind, mich zu treffen, mich berühren und ein Foto wollen. Und dann komme ich heim und höre „Ronja, tu auch mal den Geschirrspüler ausräumen!“ Dafür bin ich dankbar. Also, relativ dankbar (lacht). Es ist schon auch nervig.

Meine Oma war auch sehr wichtig. Sie hat mich früher immer zu den Filmsets begleitet. Heute teile ich mir mit ihr eine Wohnung in Innsbruck. Sie sagt, ich bleib’ ihr „Kinderl“, egal, was passiert. Wenn wir unterwegs sind und jemand ein Selfie mit mir will, sagt sie: „Das ist jetzt meine Ronja, wir sind jetzt privat.“ Sie ist mein Bodyguard. Mein seelischer Bodyguard.

Wie erging es Ihnen als Kind mit der Nervosität bei Dreharbeiten? Nervosität? Nie! Selbst heute, am Set vom „Bergdoktor“, wenn ich eine intime Szene spiele und 60 Leute zusehen, bin ich nicht nervös. Das liegt aber auch am Team, das wie eine Familie für mich ist. Teilweise sind wir so vertraut, dass ich beim Dreh nicht nur meinen Filmpartner anschaue, sondern mich auch zum Tontechniker drehe und quasi mit ihm rede. Dann ruft der Regisseur „Cut!“ und meint, dass ich wieder mal vergessen habe, dass wir drehen.

Seit 2008 treten Sie als Lilli Gruber in der Serie „Bergdoktor“ auf. Können Sie die Rolle beeinflussen oder müssen Sie spielen, was die Autoren vorgeben? Der Schauspieler ist der Anwalt seiner Figur. Ich muss begründen können, warum ich etwas mache und würde sagen, dass ich etwa 40 Prozent vom Vorgegebenen abändere, wie es mir passt. Teilweise denke ich mir morgens am Weg zum Bus: „Wie würde meine Rolle jetzt zum Bus gehen? Beschwingter als ich? Welche Haltung hat sie? Schaut sie Passanten in die Augen?“

Inwiefern ähneln Sie und Lilli sich? Sie ist mir sehr ähnlich. Oft bin ich mir nicht sicher, ob ich noch spiele oder schon ich selbst bin. Ich muss teils aufpassen, nicht in eine Rolle zu fallen, denn dann verliert man sein Kapital als Schauspieler. Schauspieler sind ja dann gut, wenn sie unterschiedliche Persönlichkeiten überzeugend darstellen. Jeder könnte sich auf die Bühne stellen und sich selbst verkörpern. Es macht auch mehr Spaß, jemanden darzustellen, der nicht in mir steckt und dessen Reaktion ich nicht sofort begründen kann.

Mit Schauspielkolleginnen haben Sie das „Alice“-Ensemble gegründet. Ihr erstes Stück „Fünf im gleichen Kleid“, das Mitte September in Ellmau aufgeführt wird, ist eine Komödie mit ernstem Unterton … Genau. Uns war wichtig aufzuzeigen, dass es zu wenig gute Rollen für Frauen im Theater gibt. In historischen Klassikern gibt es nur das dumme, naive Mädchen und die alte böse Hexe. Auch heute werden mehr als 60 Prozent der Rollen für Männer geschrieben, obwohl nur 35 Prozent der aktiven Schauspieler männlich sind. In öffentlichen Schulen, wo sich 1500 Leute pro Jahr für zehn Ausbildungsplätze bewerben, werden sechs Männer und vier Frauen ausgewählt, sodass stetig die Zahl der Schauspielerinnen sinkt.

Mit Monika Baumgartner, meiner „Bergdoktor“-Kollegin und einer sehr wichtigen Person in meinem Leben, unterhalte ich mich oft darüber. Frauen ab 50 haben ein Problem, weil sie keine Mutter mehr darstellen können und zu jung für die Oma-Rolle sind. Bei Männern ist diese Spanne viel breiter. Diesen ganzen Druck schürt die Gesellschaft. Man sollte dankbar sein, alt werden zu dürfen und nicht von Kriegen oder Krankheiten dahingerafft zu werden. Doch ständig wird gepredigt, dass man Falten bekämpfen muss und sich das Alter nicht ansehen lassen darf.

Wie steht es um Ihre Zukunftspläne? Ich will in Österreich und Deutschland bleiben und mich auf Filme konzentrieren. Ich war schon bei Castings, aber das Problem ist, dass ich von Juni bis Dezember für die „Bergdoktor“-Dreharbeiten gebunden bin. Das akzeptiert man bei größeren Filmproduktionen nicht, weil man nicht die zweite Geige spielen will. Nächstes Jahr wird das zweite „Alice“-Stück aufgeführt werden – diesmal ein selbst geschriebenes.

Das Interview führte Judith Sam