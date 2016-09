Von Simone Tschol

Holzgau – „Das Lechtal bietet zwar unendlich viele Wanderwege und Kletterrouten, aber in puncto Klettersteige war das Tal bisher quasi ein weißer Fleck auf der Landkarte“, erzählt der Holzgauer TVB-Ortsobmann Elmar Blaas. Das stark steigende Interesse der Gäste und die Tatsache, dass diese immer zu Klettersteigen in andere Regionen geschickt werden mussten, veranlasste die Touristiker im oberen Lechtal zum Handeln.

Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit und unzähligen Verhandlungen ist es der Tourismus-Ortsgruppe Holzgau jetzt gelungen, ein spektakuläres Projekt zu realisieren. Direkt beim Simmswasserfall im Höhenbachtal wurde ein Klettersteig errichtet, der sich durch mehrere Vorteile auszeichnet. Der Klettersteig ist vom Holzgauer Ortskern in nur 20 Minuten auf dem bestehenden Wanderweg bequem erreichbar. Den Retourweg kann man über die 200 m lange Hängebrücke antreten.

Die Kletterroute verläuft direkt an den Felsen rund um den Simmswasserfall. Unmittelbar neben dem Einstieg gibt es in der kleinen „Bärenhöhle“ ein Rucksackdepot mit kurzem Übungsklettersteig und Anseilplatz.

Blaas: „Als besonderes Highlight gibt es drei Seilbrücken, wobei zwei davon direkt über den tosenden Simmswasserfall führen. Die Überquerung dieser Seilbrücken ist nicht nur spannend für die Kletterer, sondern auch spektakulär für Zuschauer.“ Die Via Ferrata gliedert sich in drei verschiedene Bereiche bzw. Schwierigkeitsgrade. Dadurch ist der Klettersteig nicht nur für Familien geeignet, sondern bietet auch für anspruchsvolle Klettersteiggeher interessante Passagen. Am Gamsfelsen ist die Runde am leichtesten (B/C), wer über die Seilbrücken zum Steinbockfelsen wechselt, muss eine kurze C-Stelle klettern. Wer sich an der Adlervariante an der Nordseite versucht, muss eine kurze Passage D/E bewältigen.

An Besuchern wird es dem neuen Eisenweg wohl nicht mangeln, denn sowohl der beliebte Lechweg als auch der stark frequentierte Fernwanderweg E5 führen direkt am Klettersteig vorbei. Einkehrmöglichkeiten liegen in unmittelbarer Nähe.

„Die Bauarbeiten wurden von den erfahrenen Klettersteigbauern ,Bergschule Kleinwalsertal GmbH‘ durchgeführt. Bei Klammern, Seilen, Klemmen oder Kleber wurde nur hochwertiges und geprüftes Material verwendet. Das war uns besonders wichtig“, erklärt Blaas. Als Erhalter zeichnet der TVB Lechtal – Ortsgruppe Holzgau – verantwortlich.

Der Klettersteig wurde am letzten Wochenende freigegeben und kann ab sofort benützt werden – allerdings nur mit Klettersteigausrüstung (Helm, Gurt und Klettersteigset). Eine offizielle Einweihungsfeier ist für den 25. September geplant.

Die Benützung des Klettersteiges ist kostenlos. Von 11. Oktober bis 15. Mai bleibt die neue Via Ferrata gesperrt.