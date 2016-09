Vor 1000 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Zumindest aus Sicht der Tiere. „Hatten sie etwas angestellt, bekamen sie einen Strafverteidiger gestellt und wurden vor Gericht geladen“, plaudert Peter Wohlleben. Der Bestsellerautor lacht zwar darüber, doch seine Beispiele waren früher Realität: „Da gab es etwa Maikäfer, die per Gerichtsbeschluss von Feldern verwiesen wurden, die sie schon halb abgefressen hatten. Ihnen blieb eine Frist von drei Tagen, um sich zurückzuziehen.“ Kein Wunder, dass sich dieses Verhalten gegenüber Tieren nicht lange gehalten hat, denn sich an Fristen und Grenzen zu halten, wäre schon etwas viel verlangt – von einem Käfer.

600 Jahre später war die Haltung gegenüber Tieren wieder eine drastisch andere: Der französische Philosoph René Descartes hatte keine Skrupel, Tiere lebendig zu sezieren – schließlich waren sie nur eine Art lebender Automat, der am einem Ende quiekte, wenn man ihn auf das andere schlug. Das Quieken von Schweinen etwa verglich er mit dem Quietschen schlecht geölter Maschinen.

Nur dumm vor sich hin leben

In Anbetracht dessen könnte man schon ein wenig schmunzeln, wie weltfremd unsere Vorgänger waren. Doch zu früh gefreut: Laut Wohlleben ist auch die aktuelle Haltung gegenüber Tieren unpassend: „Im Biologie-Unterricht wurde uns erklärt, dass Tiere nur dumm vor sich hin existieren, von banalen Reflexen getrieben werden und ohne Bewusstsein durchs Leben tappen.“ Um mit diesem Vorurteil aufzuräumen, schrieb Wohlleben das Buch „Das Seelenleben der Tiere“, das ebenso wie Wohllebens voriges Werk „Das geheime Leben der Bäume“, die Bestseller-Charts anführt.

„Bewusstsein und Intelligenz, auf die wir Menschen uns so viel einbilden, werden immer öfter bei Tieren nachgewiesen“, erklärt der Vater zweier erwachsener Kinder. Selbst Fliegen träumen, Pferde schämen sich, Hirschkühe trauern und Bienen nehmen ihr Leben laut neuester Studienergebnisse bewusst wahr.

Der clevere Schleimpilz

Und das beste Beispiel: der Schleimpilz. Der so genannte „Physarum polycephalum“, der laut Biologen mehr zu Tieren als zu Pflanzen zählt, liebt Haferflocken. Diese kulinarische Vorliebe nutzte der australische Forscher Chris Reid, der den schleimigen Einzeller in ein Labyrinth mit zwei Ausgängen setzte und an dessen einem Ende die Flocken servierte. Es dauerte zwar 100 Stunden, bis sich das dubiose Wesen langsam zum Ausgang bewegt hatte – aber immerhin.

„Offenbar nutzte er seine eigene Schleimspur als Hinweis, wo er schon gewesen war, und mied diese Bereiche fortan“, schildert Wohlleben. Und wenn sogar Schleimpilze über ein geografisches Gedächtnis verfügen – wie sehr unterschätzen wir dann andere, höherentwickelte Tiere?

Das Buch des Diplom-Försters ist gespickt von Studien und Anekdoten, die zeigen, dass der evolutionäre Abstand zwischen Tier und Mensch viel kleiner ist als gedacht: „Wie steht es etwa um Adoption? Ist Mutterliebe erlernbar oder nur ein instinktiver Reflex? Sind nur Menschen fähig, Liebe zu einem anfangs fremden Kind zu entwickeln? Nein!“

In Massachusetts gab es 2011 etwa den Fall einer Krähe, die einen potenziellen Feind adoptierte – eine Katze. Der Vogel, der seine Brut verloren hatte, beschützte das Kätzchen und fütterte es mit Regenwürmern und Käfern.

Handelt es sich dabei um eine bewusste Form der Adoption? Oder hatte die Krähe nur überschüssige mütterliche Gefühle, die sie auf das fremde Kind projizierte? „Diese Fragen könnte man sich auch bei der menschlichen Adoption stellen, bei der ebenso starke Gefühle ein Ziel suchen und finden“, gibt der gebürtige Bonner zu bedenken. Zudem sei es bei Hunden und Eichhörnchen keine Seltenheit, dass sie elternlose Tierkinder adoptieren.

Apropos: „Als meine Kinder noch klein waren, beobachteten wir im Garten, wie sich ein Eichhörnchen näherte.“ Die Kinder waren begeistert, doch Wohlleben wollte sie schon ins Haus schicken – hatte er doch eine dicke, möglicherweise sogar infektiöse Geschwulst am Hals des Tieres erspäht. Außerdem kippte das Eichhörnchen immer wieder bedenklich zur Seite. „Ganz unerwartet entpuppte sich das vermeintliche Geschwür als Eichhörnchenbaby, das sich wie ein Pelzkragen um den Hals der Mutter geklammert hatte“, erinnert sich der 52-Jährige. Ein ganz typisches Eichhörnchen-Verhalten –, mit dem Nachteil, dass die Tier-Mutter darum kaum noch Luft bekommt und immer wieder kurz ohnmächtig wird. „Ein weiterer Beleg, wie selbstlos sich Tiere um ihren Nachwuchs kümmern.“

12.000 Verstecke merken

Fähigkeiten wie diese sind kein Einzelfall. Schweine erkennen ihr Spiegelbild, Raben lernen ihren Namen, Eichelhäher können sich die Verstecke von bis zu 11.000 Eicheln merken, Affen verfügen über ein extrem gutes Kurzzeitgedächtnis. Und genau hier liegt das moralische Dilemma: Nur wer Tieren weder Intelligenz noch Gefühle zugesteht, kann sie für Tierversuche oder industrielle Massenproduktionen verwenden.

Eine Zwickmühle, auf die Wohlleben, der auf mehr als drei Jahrzehnte Praxis als Forstwirt zurückblickt, erstaunlich nüchtern reagiert: „Beispiel Zoo: Sind Zoos wünschenswert wegen der Zuchtprogramme oder abzulehnen wegen der nicht artgerechten Haltung? Und kann man überhaupt Empathie und Gefühle für Tiere entwickeln, die man nur aus Büchern oder Dokumentationen kennt?“

Kein Film könne das Gefühl vermitteln, das man empfindet, wenn man vor einem riesigen Elefanten steht: „Ich finde, wenn Elefanten zusammen mit ihrer Herde in reichlich großen Gehegen gehalten werden, wo keine Langweile aufkommt, wäre das vertretbar. Wobei das natürlich nicht artgerecht ist, denn freie Elefanten wandern jeden Tag weit herum.“

Ein guter Zoo biete alles – vom Elefanten bis zur Blattschneiderameise –, um die Vielfalt der Natur zu demonstrieren: „Es gibt aber auch ganz andere Beispiele. Etwa ein Shoppingcenter im chinesischen Guangzhou, wo ein Eisbär alleine, ohne Tageslicht, gehalten wird. Pervers! Dabei geht es nur darum, den Einkaufswert zu erhöhen, wenn man während des Einkaufens schnell ein Bärenfoto machen kann.“

In Anbetracht solch kranker Auswüchse wäre es naheliegend, dass viele Menschen Tiere heute nicht mehr als wunderbare Lebewesen wahrnehmen und genießen können: „Sobald man an Tiere denkt, wird man vom schlechten Gewissen geplagt, weil man weiß, was hinter den Kulissen passiert“, weiß Wohlleben, der in Rheinland-Pfalz in einem 1150 Hektar großen Waldrevier arbeitet.

Zurück zur Natürlichkeit

Um wieder einen natürlichen Zugang zu Tieren zu erlangen, sei es wichtig, dass Menschen nicht weiterhin eine herrische Überlegenheitsposition einnehmen, sondern sich als Mitgeschöpf unter Geschöpfen sehen: „Ich höre oft, dass wir überlegen sind, weil wir bewusst handeln, Tiere hingegen nur intuitiv.“ Dabei seien Menschen keineswegs frei von instinktiven Handlungen. Zum Glück: „Man zieht seine Hand blitzschnell zurück, wenn die eine heiße Herdplatte streift. Da überlegt man nicht, warum es hier so angebrannt riecht oder die Hand schmerzt. Der Verstand wäre in so einer Situation viel zu langsam.“

Die neue Hirnforschung belegt Wohllebens Argument: Am Leipziger Max-Planck-Institut wurden die Gehirnaktivitäten von Studenten via Magnetresonanztomografen am Computer dargestellt. Die Probanden sollten eine Entscheidungsaufgabe lesen und je nach gefälltem Entschluss mit der rechten oder linken Hand einen Knopf drücken. Bis zu sieben Sekunden, bevor sie sich bewusst auf die Antwort festgelegt hatten, war an der Gehirnaktivität klar ablesbar, wie sie sich entscheiden würden. Die Handlung wurde also bereits eingeleitet, während die Studenten noch überlegten. Demnach löste nicht das Bewusstsein, sondern das Unterbewusstsein den Handlungsimpuls aus.

Die unbegründete Angst

„Flugangst ist nichts anderes. Der Verstand weiß, dass Fliegen im Vergleich zum Autofahren extrem sicher ist. Trotzdem leiden viele unter diesem rational unbegründeten Angst-Gefühl. Oder das Stück Schokolade, das man trotz Diät isst. Eine Schmach, dass sich niedere Instinkte gegen den Verstand durchsetzen. Darum liefert der Verstand quasi als Entschuldigung Ausreden – wie den stressigen Tag, für den man sich belohnen will“, argumentiert Wohlleben, der bereits an seinem nächsten Buch arbeitet.

Darin wird er erklären, warum laut plaudernde Wandergruppen für Wildtiere deutlich angenehmer sind als leise Wanderer: „Nur so viel sei verraten: Jäger schleichen und bewegen sich in alle erdenklichen Richtungen. Wer hingegen redet und einem Weg folgt, wird vom Wild als ungefährlich eingestuft.“ (Judith Sam)