Umhausen – Leicht hatte er es vor 5300 Jahren sicher nicht, schon gar an den letzten Tagen vor seinem Tod am Tisenjoch. Wie und warum Ötzi genau gestorben ist, wissen die Wissenschafter 25 Jahre nach seinem Fund am 19. September 1991 immer noch nicht. Doch die Gletschermumie, vor allem aber ihre Kleidung und ihre Werkzeuge haben viel Wissen über die damalige Zeit in die Gegenwart transportiert. Am kommenden Sonntag, dem 18. September, also pünktlich einen Tag vor dem Jubiläum, können Besucher im Ötzi-Dorf in Umhausen einen Tag so leben wie er damals.

Der „Steinzeittag“ für Jung und Alt wird ab 12 Uhr beginnen. Models aus dem Ötzi-Dorf werden am Laufsteg zeigen, wie die Menschen vor 5300 Jahren gekleidet waren.

Bei mehreren Präsentationen werden die Besucher sehen, wie steinzeitliche Handwerkstechniken funktionieren: wie man zu Ötzis Zeiten ein Feuer entfacht hat, wie man Felle gegerbt hat oder wie Steine bearbeitet wurden. Speziell für Kinder wird Fladenbrot gebacken und sie können sich im Bogenschießen üben. Man kann nicht nur in Ötzis Zeit reisen, sondern quasi auch zum Tag des Fundes: Im Ötzi-Dorf gibt es eine exakte Nachbildung der Fundstelle. (TT)