Wieso habt ihr euch für den Namen „Harfonie“ entschieden?

Nora-Marie Baumann: Vor unserem ersten Auftritt bei der Castingshow „Die große Chance“ saßen wir in einem Wiener Hotelzimmer und haben überlegt, wie wir uns nennen könnten. Wir hatten keine Idee, bis Mama dieser Name einfiel – basierend auf der Harfe, die Hanna spielt.

Ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass ihr schon längst einen Bandnamen hattet, wenn ihr beim Casting schon so weit gekommen seid ...

Baumann: Ach, das war doch alles so spontan! Ich wollte seit dem Kindergartenalter singen. Also habe ich Hanna vorgeschlagen, beim „Große-Chance“-Casting in Innsbruck teilzunehmen.

Hanna Maizner: Ich war anfangs dagegen, weil ich nicht in die breite Öffentlichkeit wollte. Ich bin eher ein ruhiger Typ.

Baumann: Aber weil wir sowieso gerade auf dem Heimweg von einem Volksmusikauftritt waren, konnte ich sie überreden. Wir haben kurz überlegt, was wir singen, und das am Weg nach Innsbruck im Auto geprobt. Davor gab es „Harfonie“ nicht.

Aber ihr habt zuvor schon zusammen musiziert?

Baumann: Ja. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und spielen seit damals Geige und Harfe. Mit meinem Bruder und einem Kollegen singen wir noch heute im Volksmusikstil – hatten aber nie Gesangsunterricht und proben eher selten. Nur vor Auftritten – etwa bei Hochzeiten – treffen wir uns und lernen neue Lieder. Beim Casting war diese Erfahrung ein großer Vorteil.

Was habt ihr von den 100.000 Euro Preisgeld gekauft?

Baumann: Eine Zahnspange.

Maizner: Ein neues Handy. Sonst haben wir noch nichts ausgegeben. Wir sparen. Wer weiß, wofür wir es mal brauchen. Vielleicht gibt’s mal ein eigenes Auto – noch haben wir ja keinen Führerschein. Und vielleicht brauchen wir das Geld später, um beruflich weiterzukommen.

Sind eure Berufspläne, Logopädin und Krankenschwester zu werden, trotz des Musikerfolgs noch aktuell?

Maizner: Oh Gott, nein! Ich kann kein Blut sehen. Musiker ist aber auch nicht mein Traum, weil man da nie zuhause ist.

Baumann: Logopädin ist sicher ein guter Job, aber ich will mittlerweile von der Musik leben und nach der Matura „Singer und Songwriter“ in Mannheim studieren.

Habt ihr die Lieder der neuen CD „Crystal“ selbst geschrieben?

Baumann: Teilweise. Unsere Plattenfirma „Schiller Music“ hat organisiert, dass wir an einem Songwriter-Workshop in Gröden und Lech mit internationalen Produzenten und Songwritern teilnehmen durften. Dort entstanden die Lieder.

Maizner: Wir haben unter anderem die Inhalte geliefert. Auf der neuen CD geht es um ganz viel Liebe – eh klar!

Baumann: Warum ist das eh klar?

Maizner: Weil das zu unserem Alter passt. Und es geht darum, dass man sich keinen Druck machen und auf sein Herz hören soll. Und um Freunde und Familie.

Baumann: Apropos: Meine Schwester hat uns mit den Liedtexten auch sehr geholfen. Sie hat übrigens das Lied „Open Your Eyes“ geschrieben, mit dem wir bei der Show gewonnen haben.

Gab es nach diesem Erfolg Neider?

Maizner: Die gibt es wohl immer. Vor allem Gleichaltrige gehen automatisch davon aus, dass wir jetzt eingebildet sind. Aber wir haben uns nicht verändert, sind noch in der gleichen Schule und denselben Vereinen zuhause in Ranggen.

Baumann: Wir konzentrieren uns mehr auf die Fans als auf die Neider. Die sind oft total süß. Einmal habe ich einen stark parfümierten Fanbrief bekommen. Und einmal haben uns Fans selbst gefilzte Pantoffeln geschickt. Die sind im Winter voll fein!

Maizner: Nach der Show war es ungewohnt, dass uns Fremde beim Einkaufen erkannt haben. Aber jetzt ist langsam wieder der Alltag eingekehrt – was eh gut ist.

Zeitgleich mit eurer neuen CD wird es auch endlich eine „Harfonie“-Homepage geben. Warum erst jetzt?

Baumann: Am 7. November haben wir gewonnen, am 8. November konnte man keine „Harfonie“-Domains mehr kaufen. Über Nacht waren alle vergeben – aber für eigenartige Inhalte. Auf einer Seite konnte man Autoteile kaufen. Wir hätten dem Besitzer eine Seite abkaufen müssen, wollten das aber nicht, also haben wir gewartet, bis die .tirol-Domain angeboten wurde.

Von Castingshows hört man oft, dass die Künstler in regelrechte Knebelverträge gezwungen werden ... Maizner: Bei Michael Tschugnall, der 2003 die Castingshow „Starmania“ gewonnen hat, war das wohl der Fall. Bei uns nicht. Uns unterstützt der ORF, vermittelt Auftritte und managt die Geldangelegenheiten.

Baumann: Wir haben dank dem ORF viel gelernt. Etwa in Stöckelschuhen aufzutreten oder mit Kameras und Technikern überall auf der Bühne umzugehen.

Maizner: Ich habe noch nie so viel gegessen wie damals in Wien. Man braucht einfach so viel Energie, weil der ganze Tag aus gefühlten hundert Proben besteht.

