Ein Berggipfel ohne Kreuz? Das wirkt auf viele irgendwie nackt, unvollständig, ja sogar weniger wert als andere Gebirgsspitzen. Bekreuzte Gipfel sind wir seit Kindheitstagen gewöhnt. Damals konnten wir manche davon erstmals aus nächster Nähe betrachten, als Lohn für den mühsamen Aufstieg.

Doch die Zeiten ändern sich. Ein Kreuz auf dem Berg gefällt längst nicht mehr jedem, der sich da hochquält. Kürzlich fielen mehrere Kreuze im Karwendel zwischen Tirol und Bayern der Axt eines unbekannten Täters zum Opfer. Über die Motive kann man nur rätseln. Doch groß ist die Empörung über diese Zerstörungswut, nicht nur in Bergsteigerkreisen. Gipfelkreuze sind den Tirolern heilig, und das nicht nur im wörtlichen, religiösen Sinn.

Das TT-Magazin hat via Facebook dazu eingeladen, Fotos von Gipfelkreuzen zu übermitteln, die den Leserinnen und Lesern viel bedeuten. Und uns zu schreiben, worin für sie persönlich die Bedeutung eines Gipfelkreuzes besteht.

Wir durften uns über viele Rückmeldungen, sehr persönliche Gedanken und fantastische Fotos freuen. Eine kleine Auswahl der Zusendungen stellen wir auf diesen Seiten vor. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben!

Die Meinungen der Einsender sind breit gefächert. Viele sehen Gipfelkreuze als Teil unserer Tradition, als Zeichen von Freiheit, Glück und Frieden. Anderen dienen die mitunter recht aufwändigen Objekte auf der Bergspitze als Orientierungspunkt, als Anreiz, einen Berg zu erklimmen, oder als äußeres Zeichen dafür, ein Ziel erreicht zu haben.

Gipfelkreuze strahlen eine besondere Anziehungskraft aus, eine stille Magie. Manch einer fühlt sich Gott beim Anblick eines Kreuzes auf dem höchsten Punkt eines Berges näher. Er hält inne, denkt an freudvolle oder schmerzliche Stationen im Leben, ist dankbar, heil auf den Gipfel gekommen zu sein und erbittet dasselbe für den Rückweg. Für verzichtbar hält ein Gipfelkreuz jedenfalls fast niemand.

Historisch betrachtet, reicht die Geschichte von Kreuzen auf den Bergen weit zurück. „Das waren immer schon Orte der Begegnung zwischen Menschen und dem Göttlichen“, sagt Claudia Paganini vom Institut für Christliche Philosophie an der Uni Innsbruck. Sie hat sich ausführlich mit diesem Thema befasst, auch ein Buch darüber geschrieben.

Paganinis Fazit fällt zwiespältig aus: „Natürlich sind Gipfelkreuze Ausdruck einer gewissen Frömmigkeit an Orten, an denen man Gott erfahren kann.“ Andererseits wurden Berggipfel aber auch immer wieder dazu genützt, um Macht zu demonstrieren und Besitz zu ergreifen. „Man sieht das gut am aufkommenden Alpinismus des 19. Jahrhunderts. Damals rammten die Eroberer der Berge Flaggen in den Berggipfel, als weit sichtbares Zeichen von Macht.“ In Kirchenkreisen wurde das gar nicht goutiert, wie Paganini verdeutlicht. „Als Zeichen der Versöhnung mit Gott wurden dann Kreuze statt Flaggen aufgestellt. Damit konnte die Kirche natürlich besser leben.“

Immer noch mehr Berge mit Kreuzen zu krönen, vielleicht auch noch immer größere als auf dem Nachbargipfel, das hält die Fachfrau für problematisch. „Das passt nicht mehr in eine Gesellschaft, in der das Religiöse nicht mehr so stark verankert ist.“ Und beim Betrachter solle nicht der Eindruck entstehen, dass der christliche Glaube mehr zähle als etwa der jüdische oder der muslimische.

Symbole, die alle verstehen

Paganini könnte sich gut vorstellen, dass Symbole die Berggipfel zieren, die Menschen ansprechen, egal, welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund sie haben. „Auf jeden Fall sollte die Bevölkerung einbezogen werden.“

Genug Gipfelkreuze sieht auch der Alpenverein schon jetzt auf unseren Bergen. „Das ist eine schöne Tradition und hat seine Berechtigung“, sagt Andreas Ermacora, Innsbrucker und Präsident des Österreichischen Alpenvereins. „Wir haben aber schon 1989 die Empfehlung ausgesprochen, keine neuen Gipfelkreuze mehr aufzustellen. Dies auch im Hinblick auf die Ursprünglichkeit der Berge.“

Carola Wartusch, die Geschäftsführerin der Naturfreunde, argumentiert ganz ähnlich: „Ein Berggipfel, ob mit oder ohne Kreuz, ist ein Platz der Rast, der Stärkung, ein Aussichtspunkt und im besten Fall ein Ort der Stille.“

Wichtig ist Wartusch, dass Bergwanderer und -steiger die Natur respektieren. „Unabhängig von bestimmten Symbolen und Besitzdenken“, wie sie anmerkt.

Als Anwalt ist Alpenvereinschef Ermacora mit dem Kreuz-Thema auch rechtlich bestens vertraut. Denn es können sich sogar Haftungsfragen stellen. Ermacora erinnert an den „Gipfelkreuz-Fall“. Dieser beschäftigte in den 90er-Jahren den Obersten Gerichtshof (OGH).

Kinder waren beim Schulausflug auf einem Hüttenkreuz in Niederösterreich herumgeturnt. Das schwere Holzkreuz fiel um und verletzte einen unbeteiligten Schüler schwer. Der OGH verteilte die Schadenersatzzahlungen (zum damaligen Zeitpunkt rund 20.000 Euro) auf drei Parteien: den Eigentümer des Kreuzes, weil er dieses nicht zweimal jährlich überprüfen hatte lassen; die Firma, die das Kreuz aufgestellt hatte; und den Bund als Arbeitgeber der Lehrer, die die Kinder nicht ausreichend beaufsichtigt hatten.

Als Konsequenz weitete der Alpenverein, er ist Eigentümer Tausender Gipfelkreuze, seine Haftpflichtversicherung auf die Kreuze aus. Ermacora: „Mir ist aber kein Fall bekannt, bei dem ein Mensch durch eines unserer Kreuze zu Schaden kam.“ (Markus Schramek)