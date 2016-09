Bist du behindert oder was? Du Spasti! Scheißlehrer! Scheißausländer! – Genug gehört? Vermutlich schon längst. Rund 60.000 deutschen Lehrern jedenfalls reicht es. Sie machen sich große Sorgen: „Wir erleben eine Aggressivität, eine Sprache des Hasses, der Geringschätzung und Diskriminierung, persönliche Beleidigungen, bewusste Kränkungen und Ausgrenzung in Wort und Handeln.“ Der Bayerische Landeslehrerverband (BLLV), die größte Pädagogenorganisation unserer nördlichen Nachbarn, macht mit einem Manifest auf die Verrohung der Sprache – nicht nur an Schulen – aufmerksam, mit all ihren negativen Auswirkungen darauf, wie Menschen täglich miteinander umgehen. „Haltung zählt“ ist der Name der Initiative, die deutliche Worte findet gegen die alltäglich gewordene totale verbale Entgleisung.

Eine Sprache voller Hass

Du Kellerassel! Es sind Bezeichnungen – in diesem Fall für Kinder armer Eltern – so voller Hass, die immer mehr Menschen nachdenklich stimmen. Die schockieren. Auch oder gerade weil sie von Jugendlichen und sogar von Kindern stammen. Doch auch wenn sich viele fragen, wo das alles noch hinführen soll – die Gefahr, diese Entwicklung hinzunehmen, ist sehr groß. Dabei wurden die Grenzen längst überschritten. „Darf ich alles sagen, nur weil es die anderen auch tun? Ist es vielleicht schon gar nichts Besonderes mehr, ,Fotze‘ zu sagen?“, fragt sich BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Sie gehört wohl zu jenen Menschen, die sich ganz automatisch entschuldigen, wenn ihnen einmal ein drastisches Schimpfwort „herausgerutscht“ ist, die vielleicht noch über sich selbst erschrecken. Jetzt hält sie sich nicht zurück, in der Schule Aufgeschnapptes oder von Lehrerkollegen Weitererzähltes direkt anzusprechen. Es geht darum, bewusst zu machen, welche Folgen es hat, wenn Anstand und Respekt verloren gehen.

Emotional aufgehetzt

Das nun vorgestellte Manifest, das in Deutschland große Anerkennung fand, macht Tabubrüche, die längst keine mehr sind, zum Thema. Mehrere bedeutende deutsche Organisationen haben es bereits unterschrieben. Doch dabei solle und könne es nicht bleiben: Wie Fleischmann sagt, „müssen wir dieser Entwicklung entgegenwirken. Und wir können das auch.“ Denn in der Schule sitze die Gesellschaft von morgen. „Wir Erwachsene sind ihre Vorbilder. Unser Verhalten färbt auf Kinder und Jugendliche ab. Kinder lernen am Vorbild, leider auch am schlechten!“

Und es sind nicht nur die sozialen Netzwerke dafür verantwortlich: Die Sorge der Pädagogen gilt der zunehmenden Aggressivität in vielen Bereichen des Lebens – in der Politik, den Medien. Fleischmann: „Wir beobachten, wie extreme Gruppierungen und Personen den Boden bereiten für Zwietracht und Gewalt. Das gefährdet unsere Demokratie.“ Die Gesellschaft solle gespalten, Menschen emotional aufgehetzt werden, heißt es in dem Manifest. „Hass, Aggressionen und Angst aber zerstören Gemeinschaft – ob im Klassenzimmer oder zwischen den Nationen. Sachliche und respektvolle Kontroversen, wie wir sie in der Gesellschaft und im privaten Leben brauchen, werden erschwert.“

„Aggressive Sprache und aggressives Handeln stehen in engem Zusammenhang“, bestätigt der Neurobiologe Joachim Bauer aus Freiburg, der sich ausführlich mit der Wirkung von Worten beschäftigt. Er warnt eindringlich vor einer weiteren Verrohung der Sprache, eine Untersuchung an Schulen unter seiner Regie hat diesen Trend bestätigt. „Die Art und Weise, wie wir vor Kindern und Jugendlichen sprechen, wird sie prägen. Das hat Folgen für die Gesellschaft“, sagte der Psychotherapeut bei der Vorstellung des Manifests.

Die österreichische Sprachwissenschafterin Ruth Wodak bedauert, dass kritisches Zuhören oder Hinterfragen verloren gingen. Sie begrüßt jede Initiative, die Hasssprache entgegenwirke. „Die Zahl der persönlichen Angriffe nimmt zu, wie bei bevorstehenden Wahlen aktuell zu bemerken ist – ob in Deutschland, den USA oder in Österreich. Ins rechte Lager tendierende Bewegungen neigen stark dazu, ihre politischen Gegner schlechtzureden, da geht es nicht mehr um eine sachliche Diskussion über divergierende Positionen und Inhalte.“ Der Wechsel zwischen Angstmacherei und dem Versuch, sich selbst als „Retter in der Not“ zu präsentieren, sei ein recht typisches Muster solcher Kampagnen.

Das Spiel mit der Angst

Simone Fleischmann war selbst Grundschulleiterin: „Kinder haben keine Angst vor anderen Menschen, sie wollen sie kennen lernen und wissen: Was haben sie mitgemacht? Und sie wollen helfen. Bis sie von Erwachsenen Ausdrücke hören wie ,Dreckspack‘, ,die verpesten unsere Welt‘ oder ,Flüchtlingswelle‘. Und natürlich bekommen sie Angst, weil sie wissen, eine Welle kann gefährlich sein, und die Pest, die führt zum Tod. Und sie stellen Fragen wie ,Sterben wir dann alle?‘.“ Die Angst der Kinder von heute aber sei die Angst der Gesellschaft von morgen.

Das Manifest ist an alle gerichtet, die nicht mehr zuhören wollen. Fleischmann: „Sie sollen Haltung zeigen, andere zur Rede stellen. Und nicht weitergehen, wenn der Nachbar ,Scheißausländer‘ brüllt, sondern fragen ‚Geht’s Ihnen noch gut?‘.“ (Michaela S. Paulmichl)