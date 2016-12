Der einfache Plan lautet, mehr als zehn Züge lang gegen die neue Staatsmeisterin Anna-Lena Schnegg durchzuhalten. Die 17-jährige Landeckerin hat den TT-Redakteur, der das letzte Mal ein echtes Schachbrett vor sich hatte, als seine heutige Gegnerin noch gar nicht auf der Welt war, zu sich nach Hause eingeladen. Die Blamage dauert knapp 20 Züge. Zu unkonzentriert. Genau das Gegenteil von Schnegg, die bei jedem Zug ihre Überlegenheit ausspielt und das ganz ohne Überheblichkeit. Nur einmal kommt ihr ein kurzes „Oh“ aus, in dem fast Mitleid mitschwingt, weil ihr Gegner einen Anfängerfehler macht. Der Läufer ist verloren.

Brutale Idee, sanfte Ausführung

Der nette Spruch, dass es ohne Irrtümer keine Brillanz gibt, tröstet kaum. Denn wenn jemand Brillanz und dazu noch Eleganz ausstrahlt, ist es Schnegg. Sie macht keine hektische, triumphierende Handbewegung, um sich die gegnerische Figur zu schnappen. Sie schlägt den Läufer langsam, fast als respektiere sie jede Figur am Feld so wie den Gegner – egal wie stark bzw. schwach der ist. Schach, im Prinzip ein brutales Spiel. Es simuliert die Schlacht zwischen zwei Königreichen. Es gibt Opfer, es gibt Gefallene, es ist wie im Krieg. Doch es ist ein Spiel des Geistes.

„Man muss sich wahnsinnig gut konzentrieren können, geduldig sein und mutig“, fasst Schnegg zusammen. Sie spielt Schach, seit sie vier Jahre alt ist. In der Schule hatte sie nie Probleme, ihr trainiertes Gedächtnis merkt sich Vokabellisten spielend leicht. Schon seit einigen Jahren gilt Schnegg als größtes Nachwuchstalent in Österreich. Das untermauerte sie heuer bei den Staatsmeisterschaften in Salzburg, wo sie sich nach acht Partien (sieben Siege, ein Remis) innerhalb von neun Tagen den Sieg holte. „Ich hatte einen guten Start und konnte dann locker spielen. Es waren schöne Partien dabei“, in denen Schnegg höher gestellte Gegnerinnen schlagen konnte. Es ist erst der zweite Titel für eine Tirolerin nach jenem für Gertrude Schoißwohl vor 42 Jahren.

Als Lohn durfte die Landeckerin mit ihren 17 Jahren Anfang Oktober mit dem österreichischen Frauenteam zu der Schacholympiade nach Baku reisen. „In Aserbaidschan hat der Schachsport eine ganz andere Bedeutung. Wir spielen in der Crystal Hall, wo schon der Song Contest stattfand. Und um schnell zur Halle zu kommen, gab es einen Polizeikonvoi“, schwärmt sie von den Tagen in Baku. Von 140 Teams erreichte sie mit Österreich den 29. Rang. „Eine Partie war dabei, die dauerte an die 100 Züge“, erinnert sich Schnegg, die dabei fünf Stunden ihrer Gegnerin gegenübersaß. Geistig und auch körperlich stellt das eine extreme Herausforderung dar. „Gerade in der Partie stand ich lange schlecht, aber dann muss man kämpfen. Und nach fünf Stunden kann es passieren, dass man dumme Fehler macht.“ Doch der passierte ihr nicht, und deswegen erreichte sie noch ein Remis, das sich anfühlte wie ein Sieg. Ihre Taktik ging auf. „Manchmal berechne ich nur zwei Züge voraus, aber manchmal auch sieben bis acht.“ Die junge Schachmeisterin wird derzeit mit der ELO-Zahl von 2133 geführt – der aktuelle Weltmeister Magnus Carlsen hat in dieser Wertung, mit der die Spielstärke eingeschätzt wird, einen Wert von 2853. Kaum auszudenken, wie viele Züge der Weltmeister, der seinen Titel in wenigen Tagen verteidigen muss, im Kopf durchgeht.

Der vormalige indische Weltmeister Viswanathan Anand drückte es einmal so aus: „Ich muss daran denken, dass er darüber nachdenkt, wie ich denke.“ In diesem Sinne beginnt Spiel zwei des Duells der amtierenden Staatsmeisterin gegen den verzweifelten Hobbyspieler. Unterstützt wird der Redakteur nun vom Fotografen und dankenswerterweise bei den ersten Zügen von Karin Schnegg. Die Mutter von Anna-Lena, die in den 80er-Jahren bei einer WM den fünften Platz belegte, hat ihrer Tochter das Talent in die Wiege gelegt.

Doch selbst wenn sich drei Gehirne zusammenschließen, um eine Staatsmeisterin unter Druck zu setzen, findet diese stets den Ausweg. Weil sie eine klare Strategie hat. Sie plant ihre Züge. Die am Schachbrett und jene für ihr Leben. Wenn du einen guten Zug siehst, such nach einem besseren, heißt es. Und der bessere führt die junge Königin in ihrem Fall weg vom Schachbrett, weil eine Profi-Karriere für sie nicht in Frage kommt. „Dafür müsste man wahnsinnig hart arbeiten“, sagt sie und verweist auf Markus Ragger, Österreichs derzeit besten Spieler und die Nr. 43 in der Weltrangliste. „Der kann vom Schachspielen leben, er trainiert dafür acht Stunden am Tag. Dazu gehören mentales Training und genauso körperliches, damit man stundenlange Partien durchstehen kann“, erklärt Schnegg, die als Ausgleich zum Denksport sieben Jahre lang Taekwondo betrieben hat.

Doch weder Kampf- noch Denksport sind für die HAK-Schülerin eine längerfristige Option. In ihrem Plan spielt die Musik die größte Rolle. Wie rhythmisch sie ihr Figuren am Feld zieht und welche kreativen Lösungen sie bei Problemen findet – das waren schon Hinweise, dass sie auch musikalisch begabt sein muss. „Viele Schachspieler haben musikalisches Talent“, klärt sie auf und meint damit u. a. den französischen Komponisten François-André Danican Philidor (1726–1795), nach dem eine Schach-Eröffnung benannt ist.

Ein kreativer Plan

Anna-Lena Schnegg spielt Klavier, seit sie sechs Jahre alt ist, sie singt, seit sie denken kann, und lernt seit Kurzem dazu noch Kontrabass. Sie tritt bei Hochzeiten, Taufen und festlichen Anlässen auf. Auf Facebook gibt sie unter „AnnaS1198“ einige Kostproben ihres anderen Talents ab. „Ich liebe es zu singen“, antwortet sie kurz und knapp auf die Frage, warum sie die eine Karriere, die so vielversprechend begonnen hat, opfert, um eine zweite, die noch ungewiss ist, zu beginnen. Mutig, so spielt Schnegg auch Schach. Einen Bauern opfern, um ein paar Züge später den König schachmatt zu setzen.

Wenn man so will, könnte ihre mutige Strategie beim Schach eine Parabel auf ihr Leben werden. Noch ist sie viele Auftritte davon entfernt, mit ihrer Musik den gleichen Stellenwert zu erreichen wie am Schachbrett. Das Spiel gegen TT-Redakteur und Fotograf dauert immerhin schon knapp eine Stunde. Auf der einen Seite des Bretts macht sich langsam der Stolz breit, so lange gegen die Staatsmeisterin durchzuhalten und vielleicht eine Chance auf ein Remis zu haben. Sie spürt diesen Anflug von Überheblichkeit und sagt trocken, ohne eine Miene zu verziehen: „Ich habe einen Plan. Und der ist nicht zu verhindern.“ Sie sollte Recht behalten. Schachmatt. (Matthias Christler)