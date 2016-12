Von Irene Rapp

Hart im Zillertal – Bis weit herab liegt in diesen Tagen schon Schnee, doch gibt es genügend schöne Wanderungen, die auch im Tal möglich sind. Eine davon führt von der Pfarrkirche in Hart im Zillertal aus zum Schleierwasserfall. Der höchste Wasserfall des Tales (91 Meter hoch) ergießt sich über mehrere Felsstufen herab und kann auf gemütlichen und nur wenige Male steileren Wegen erreicht werden. Auch für größere Kinder ist diese Wanderung interessant, da es viel zu erkunden gibt.

So kommt man hin: Von Fügen fährt man über Unterhart nach Hart zur großen Pfarrkirche. Gleich darunter befindet sich ein Parkplatz, von wo aus die Wanderung beginnt. Man überquert die Straße und folgt den Wegweisern (Wasserfall), kurz geht es auf der Straße quasi taleinwärts, dann biegt man rechts in den Wald ab (Wegweiser).

Hier befindet sich auch schon der „Gartenrotschwanz“ – dabei handelt es sich um eine Station eines Vogellehrpfades. Entlang der Strecke zum Wasserfall stößt man immer wieder auf derartige Installationen, die über Tirols Vogelwelt aufklären. Damit nicht genug gibt es Info-Tafeln zu Fauna und Flora, was vor allem Kindern gefallen wird.

Den Weg steil hinab zur ersten Brücke, auf einem Waldweg geht es weiter, man kommt oberhalb an Häusern vorbei und folgt in südlicher Richtung immer den Wegweisern Naturlehrpfad.

Wenn man eine zweite Brücke passiert hat, links hinauf (Wegweiser Hamberg). Man bleibt auf dem breiten Wiesenweg, marschiert an einem Schupfen vorbei, hinein geht es in den Wald zu einem zweiten Schupfen und dann zeigen einem Info-Tafeln wieder an, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet.

Erneut geht es über eine Brücke, dann erreicht man einen Bauernhof und wenige Häuser. Auf einer asphaltierten Straße über dem Talboden des Zillertals weiter, bis ein Wegweiser (Wasserfall) auf eine Forststraße in den Wald führt. Unter einem Ferienhaus vorbei, hier wird der Weg sehr schmal, dann hinab in den Wald und einmal mehr über eine Brücke – wobei sich hier zwei Brücken befinden: eine für Kinder ausgerichtete (zum Balancieren), eine für Erwachsene. Hat man diese überschritten, links halten und die letzten Meter steil hinauf, vorbei an einem kleinen Spielplatz, bis zum Schleierwasserfall. Wenige Meter darunter befindet sich die Mauer eines Auffangbeckens und eine Info-Tafel verrät den Grund: 1908 ging eine Mure herab, die zwei Häuser verschüttete, zehn Menschen fanden dabei den Tod. Der Wasserfall ist wirklich beeindruckend, 91 Meter rauscht das Wasser herab, man kann sich fast darunter stellen, um Bilder zu machen.

Zurück ging es auf demselben Weg, und den ein oder anderen beschriebenen Vogel konnte man auch sehen.