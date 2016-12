Herr Kotrschal, warum beneiden Sie Ihre Hündin manchmal?

Kurt Kotrschal: Hin und wieder mache ich mir Gedanken über den Unsinn, den ich in der Vergangenheit gemacht habe oder mache mir Sorgen um die Zukunft. Wir verplempern viel Zeit für Planung. Hunde plagt so ein Zeitkonzept nicht. Sie beherzigen unbewusst das Rezept für Zufriedenheit im Leben: im Hier und Jetzt zu leben.

Kein Wunder, dass Österreich ein Hundeland ist. Schließlich leben hier beinahe so viele Hunde wie Pflichtschulkinder. Da liegt die Frage, ob sich Hunde zum Kinderersatz etablieren, nicht so fern.

Kotrschal: Es ist normal, dass Hunde als Partner- und Kinderersatz gesehen werden. Die Gesellschaft ändert sich. Stimmt die Beziehung, hat man viel vom Zusammenleben mit einem Hund – von der besseren Gesundheit bis zum sozialen Nutzen für Kinder. Ein Hund regt sich nicht auf, wenn wir schlecht kopfrechnen oder uns nicht gut kleiden. Randgruppen wie Punks oder ältere Leute haben oft innige Beziehungen zu ihren Hunden – zu Recht, weil sie sich von ihnen voll angenommen fühlen.

Nicht nur in Ihrer Heimatstadt Wien halten immer mehr Menschen Hunde. Könnte dieses „Gefühl verstanden zu werden“, eine Erklärung dafür sein?

Kotrschal: Das Leben mit Tieren ist ein Grundbedürfnis. Wenn ich mein Umfeld anschaue, gibt es eine signifikante Zahl junger Frauen, die statt mit Mann mit Hund leben. Fundierte soziologische Daten gibt es dazu jedoch nicht. Die wichtigste Bedingung, um ein langes und glückliches Leben zu führen, sind ausgewogene soziale Beziehungen. Doch das Leben wird zusehends beschleunigt und es gibt immer weniger Face-to-face-Kontakte. Darum orientieren sich viele wohl in Richtung Hundehaltung. Ein anderes Erklärungsmodell wäre, dass in Städten eine humanistische Gesellschaft lebt. Der Autor Milan Kundera beschrieb schon 1984, dass man am Umgang mit Tieren sieht, ob eine Gesellschaft krank ist. Ist man grausam zu Tieren, passt etwas nicht. Ein Beispiel: Nachdem die Kollaborateure des Sowjet-Regimes an die Macht kamen, war das Erste, dass sie eine Kampagne gegen Tauben und Straßenhunde lancierten. Sie hätten sie gerne gegen Menschen eingesetzt, was aber nicht geht, also richtete sie sich gegen Tiere.

In Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass aus Ihnen etwas wurde, obwohl Sie ohne Hund aufwuchsen. Welche Vorteile genießen Kinder, die mit Tieren leben?

Kotrschal: Kinder, die mit Hunden aufwachsen, entwickeln sich sozial, emotional und kognitiv besser. Deren Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit wird gefördert. Vor zwei Jahren starteten wir eine Studie in betreuten Wiener Wohneinheiten, wo schwierige Jugendliche zusammenleben. In zehn Gruppen verglichen wir die Abendessen-Situation mit und ohne Hund. Die Kinder durften den Hund weder füttern noch mit ihm interagieren. Trotzdem waren sie freundlicher, kommunikativer, entspannter und hatten deutlich mehr Augenkontakt – nur, weil der Hund in der Ecke schlief.

Wie lautet Ihre Erklärung dafür?

Kotrschal: Menschen sind biophil, haben also ein grundlegendes Bedürfnis in Kontakt mit der Natur zu leben. Schon die Anwesenheit eines Tieres beruhigt uns, baut Stress ab und fördert die Kommunikation. Die deutsche Polizei arbeitet schon vereinzelt mit Vernehmungshunden, wenn sie mit einem missbrauchten Kind sprechen.

Gelten Ihre Erkenntnisse kulturübergreifend?

Kotrschal: Ja. Im 23. Wiener Bezirk gibt es ein Hundeprogramm im größten Flüchtlingsheim der Stadt. Dort leben quasi nur Muslime. Trotzdem sind die Kinder begeistert und die Mütter wollen mitmachen. Außer es handelt sich um einen strenggläubigen Muslim. Dann wird das nicht klappen.

2010 wurden Sie zum „Wissenschafter des Jahres“ gekürt. Damals kritisierten Sie, dass Österreich europaweit an letzter Stelle steht, was das Interesse an Forschung anbelangt ... Kotrschal: Diese Situation hat sich ebenso wie die Finanzierung nicht verbessert. Die Grundlagenfinanzierung ist grottenschlecht. Vier bis fünf Milliarden Euro werden jährlich vom Research Development investiert, 200 Millionen davon gehen an die Grundlagenforschung. Dort muss das Geld vom Archäologen bis zum Molekularbiologen verteilt werden. Dabei handelt es sich hier um das wichtigste Glied der Innovationsforschung und verhindert die Zukunftsforschung. Die fähigsten jungen Forscher, die Österreich braucht, landen darum in forschungsfernen Berufen und arbeiten nicht weiterhin als Wissenschafter.

Die Jobs in Ihrem Wolf-Science-Center in Niederösterreich sind hingegen gefragt. Eine der Fragen, die Ihnen dort oft gestellt wird ist, warum sich der Mensch entschied, gerade mit Hunden zu leben. Kotrschal: Hat sich der Mensch den Hund ausgesucht? Genauso gut könnte es sein, dass Wölfe sich uns angeschlossen haben. Der erste Kooperationsbereich war die Mammutjagd. Dabei war es bescheuert, die riesigen Tiere zu jagen. Die Menschen hatten einen gut gedeckten Tisch mit jeder Menge kleinen Beutetieren. Da war es gefährlich, ja größenwahnsinnig, sich das Mammut als Beute auszusuchen. Typisch Mensch. Die Bilder von fellgekleideten Männern mit Speeren, die einen Mammutbullen umzingeln, sind falsch. Die wären alle gestorben. Da brauchte es neue Techniken – wie die Kooperation mit dem Wolf. Eine andere Erklärung lautet, dass Menschen vor 35.000 Jahren Wolfsbabys aus spirituellen Gründen mitgenommen haben. Frauen haben die Tiere an der Brust aufgezogen, was nicht ungewöhnlich ist und noch heute in Afrika mit Welpen und Ferkeln praktiziert wird. Das schafft eine enge Bindung.

Wann entwickelten sich Hunde zu den Haustieren, die wir kennen?

Kotrschal: Vor 15.000 bis 17.000 Jahren, als die Menschen sesshaft wurden. Die Verwendung der Hunde änderte sich – etwa zum Hüten von Nutztieren. Den Menschen war es immer schon wichtig, dass Hunde Haus und Hof verteidigten. Amerikaner setzen in Afghanistan 2000 Hunde ein, um Häuser mit gefährlichen Bewohnern zu „säubern“. Schon 400 v. Chr. erklärte der Schriftsteller Xenophon, Hunde sollten süß zu den eigenen Leuten sein, Fremden gegenüber jedoch grausam.

Das Interview führte Judith Sam