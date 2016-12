Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Sie ist wieder da: die Fügen-Card. Nachdem die Spieljochbahn in Fügen verkauft wurde, löste sich auch die bei Familien beliebte Fügen-­Card in Luft auf. Doch der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung, die Freizeitkarte wieder zu aktivieren.

Immer häufiger seien bei BM Dominik Mainusch Anfragen eingetrudelt, wann es die Fügen-Card wieder zu kaufen gebe. „Sie wurde in der Vergangenheit zwar nicht so oft verkauft, aber ich denke, das könnte sich nun ändern“, sagt der Ortschef. Rund 230 Fügen-Cards wurden pro Jahr verkauft, rechnet er hoch. Das habe damit zu tun gehabt, dass es die Freizeitkarte nur in Kombination eines Erwachsenen mit einem Kind gab.

„Jetzt gibt es die Card für Kinder, Jugendliche und Erwachsene separat. Und die Kombi-Karte gibt es auch noch“, sagt Mainusch. Zudem gilt die neue Fügen-Card nicht mehr nur im Skigebiet Spieljoch, sondern auch in Hochfügen und Hochzillertal. „Damit haben wir für Familien mehr Attraktivität geschaffen“, betont der Ortschef.

Mit der Freizeitkarte können Fügener nicht nur die Skigebiete nutzen, weiters mit dabei ist ganzjährig das Schwimmbad bzw. die Therm­e Fügen, die Fußballspiele beim SV Fügen, der Eislaufplatz, das Heimatmuseum, genauso wie die restlichen Freibäder im Zillertal.

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Fügen-Card ist etwas teurer geworden. Der Preis für Erwachsene liegt bei 599 Euro, für Jugendliche bei 449 Euro, und Kinder bezahlen 249 Euro. Pro Kombi-Kart­e schießt die Gemeinde für jedes Kind 50 Euro zu, daraus ergibt sich ein Preis von 799 Euro für einen Erwachsenen mit Kind. Früher gab es das Kombi-Ticket um 676 Euro. Eine Fügen-Card für einen Erwachsenen kam auf 522 Euro. „Die Neuerungen sind sehr zu begrüßen. Auch wenn die Karte etwas teurer geworden ist“, sagt TVB-Obmann Ernst Erlebach. Der Preis sei dennoch gerechtfertigt, da die Karte ein­e große Aufwertung durch die Neuerungen erhalte.