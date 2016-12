Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – In der Tiroler Adventwelt hat Rattenberg schon seit Jahren einen besonderen Stellenwert. „Frieden finden“ ist heuer das Motto, wenn an den Wochenenden Kerzen in den Fenstern flackern und offene Feuerstellen der mittelalterlichen Stadt eine besondere Note geben. „Leise Töne und Tradition sollen Schwerpunkte sein“, verrät Josef Fürst, der Obmann des Rattenberger Kultur- und Wirtschaftsförderungs­vereins. Neu im Team ist der Kramsacher Komponist Paul Lorenz. Und er macht sich für traditionelle Musik stark. „Englischsprachige Musik soll dort sein, wo sie hingehört“, war seine Ansage bei der Programmpräsentation. „Licht soll die Herzen berühren und Frieden im Gedankengut verankern“, sagt Alfred Mühl­bacher, der am Platz der 1000 Lichter mit seinem Team mit einem Friedensstern für eine besondere Atmosphäre sorgen will. Für die Moderation an den Adventsamstagen sorgt Adriane Gamper.

Den Auftakt gibt es am Freitag, den 25. November, um 17 Uhr mit Harfonie und Ludwig Dornauer. An den Samstagen gibt es für Groß und Klein ab 14 Uhr einen Sternenpfad, Glaskugelnblasen und und Keksebacken, ehe um 15 Uhr jeweils junge Künstler auf der Hauptbühne auftreten. Ab 17 Uhr gibt es das Hauptprogramm mit dem Einzug der Lichtbringer, der Musikgruppen und Gesangsvereine. Zum Finale singt ein Engel das „Ave Maria“, heuer ist es Angela Erharter vom Ensemble Zeitlos. Anklöpfler und Weisenbläser ziehen an den Sonntagen ab 15.30 Uhr durch die Stadt. „Ein besonderer Adventtag ist der 8. Dezember, wenn Mariä Empfängnis gefeiert wird“, erklärt Susanne Gregori vom Ver­anstalter-Team.

„Natürlich wird es auch an Kulinarischem nicht fehlen“, weiß Josef Fürst und schwärmt von Adventbier und speziellem Adventwein.