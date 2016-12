Warth, Lechtal – Die ergiebigen Schneefälle der letzten Tage in den höher gelegenen Regionen und die anhaltend tiefen Temperaturen machen es möglich: Die Skilifte Warth starten übermorgen in die neue Wintersaison. Ab Samstag, 19. November, sind die Anlagen Wannenkopf, Steffisalp-Express und Wartherhorn-Express an den Wochenenden (Samstag/Sonntag) jeweils von 9 bis 16 Uhr in Betrieb.

Aktuelle Informationen zum Skibetrieb sind unter www.warth-schroecken.at abrufbar. Die Saisonkarten sind bereits gültig, wer noch keine hat, kann diese zum ermäßigten Vorverkaufstarif noch bis einschließlich 18. Dezember erwerben. Tageskarten sind in der „Vorsaison“ ebenfalls ermäßigt.

Der tägliche Liftbetrieb wird in Warth-Schröcken am 8. Dezember aufgenommen. Am 10. Dezember ab 14 Uhr sorgen beim Ski & Concert Opening die Fäaschtbänkler bei der Skihütte Steffisalp für Stimmung. (TT)