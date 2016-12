Mit seinen eingängigen, gefühligen Songs ist Mark Forster zu einem der wichtigsten Spieler im deutschen Pop aufgestiegen. Der 32-jährige Fußballfan, der zur WM den Song „Au Revoir“ veröffentlichte und mit „Wir sind groß“ den EM-Song des ZDF lieferte, arbeitet auch immer wieder gerne mit anderen Musikern zusammen, etwa mit Sido oder DJ Felix Jaehn (Projekt Eff). Den Mut, sich ganz auf eine Musikkarriere zu konzentrieren, holte sich Forster einst am Jakobsweg, wie er im TT-Gespräch verriet.

Die Nachrichtenagentur dpa hat vor Kurzem berichtet, dass Sie schätzungsweise 200 Käppis zu Hause haben. Wie fühlt es sich an, so berühmt zu sein, dass diese Info eine Meldung wert ist?

Mark Forster: Ich bin irgendwann mal in Berlin U-Bahn gefahren, und da gibt es so eine Info-Wall, wo Nachrichten durchlaufen. Da stand dann plötzlich neben einem Foto von mir: „Mark Forster sitzt gerne auf der Couch und isst Chips.“ Kumpels haben mir einen Screenshot vom TV-Sender N24 geschickt, wo derselbe Text unten in der Bauchbinde eingeblendet war. Das war auf jeden Fall die lustigste Nachricht bisher.

Mit Ihrer Musik haben Sie jedenfalls von Beginn an groß gedacht. Ihr Erfolgsalbum „Bauch und Kopf“ wurde mit großem Orchester eingespielt.

Forster: Das war mein zweites Album, da musste ich schon gucken, wie ich das finanziere. Ich habe alles Geld, das ich hatte, reingesteckt, es wurde auch von der Initiative Musik gefördert. Man könnte ein Orchester auch aus dem Keyboard kommen lassen, aber für die Seele eines Albums ist es wichtig, die langen Wege zu gehen.

Lange Wege haben Sie auch für Ihr aktuelles Album „Tape“ zurückgelegt. Sie sind unter anderem mit dem US-amerikanischen Harlem Gospel Chor im Studio gestanden. Forster: Ich finde es gut, wenn ein Album eine Überschrift oder eine Grundidee hat. Ich bin kein Fan davon, einfach loszulegen und zu gucken, was am Ende rauskommt. „Bauch über Kopf“ ist der Orchesterteil und das „Tape“-Album ist so ein bisschen der amerikanische Soundteil. Wenn ich mir mit einem Album Träume erfüllen kann, ist es einfach spannender. Es ist ein unglaubliches Privileg, mit einem Sinfonieorchester aufnehmen zu dürfen. Oder, wie für das „Tape“-Album, nach New York zu fliegen und mit dem besten Gospelchor der Welt zu arbeiten, und in London mit den Streichern von Adele. Ich glaube, dass man diese Spannung und Freude auch auf dem Album hören kann.

Auf dem Jakobsweg haben Sie einst beschlossen, Musiker zu werden. Was haben Sie außer einem Dreitagesbart noch von dieser Reise mitgebracht?

Forster: Man ist ja fast zwei Monate unterwegs und geht spazieren, wann macht man denn so etwas schon? Mit Glauben hatte das wenig zu tun, mich hat eher das Spazierengehen interessiert, nichts anderes zu machen, als nachdenken und mich mit Leuten unterhalten. Das bewirkt, dass ganz viele Sachen, die schwer im Bauch liegen, in den Kopf hochwandern und dann verpuffen. Man wird viel unnötigen Ballast los. Das klingt esoterisch, aber es ist tatsächlich so, dass man irgendwann an die wirklich entscheidenden Fragen kommt: „Was willst du eigentlich machen, was ist eigentlich dein Problem?“ Und ich habe mich nach dem Jakobsweg entschieden, Musiker zu werden. Ich war vorher auf einem völlig anderen Weg, nicht unerfolgreich. Ich habe BWL studiert, fürs Fernsehen gearbeitet. Ich war nicht bereit, das Risiko einzugehen. Es ist ja sehr unrealistisch, ein großer Musiker zu werden. Damals habe ich beschlossen, es ernsthaft auszuprobieren und ich hatte das große Glück, dass das geklappt hat.

Sie sind derzeit auch im Animationsfilm „Trolls“ zu hören. Sie sprechen den Troll Branch, der im Original von Justin Timberlake gesprochen wird. Im Zuge der Promo wurden Sie dann zum „deutschen Justin Timberlake“.

Forster: Ich durfte ihn ja treffen und einen ganzen Tag lang neben ihm sitzen. Ich habe ihn mir ganz genau angeguckt, so richtig ähnlich sehen wir uns nicht. Das war ein total schöner Tag, das ist wirklich einer der größten Stars, die es gibt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen deutschen Justin Timberlake gibt, aber ich bin es wahrscheinlich nicht.

Sie waren in den vergangenen zwei Jahren Coach bei „The Voice Kids“. Sind Sie bei der neuen Staffel wieder mit dabei, geht sich das aus?

Forster: Das ist immer ein riesengroßes Geheimnis, wie es weitergeht in den Shows, wenn ich das verraten würde, würde ein Loch in der Matrix entstehen.

Ihre Mutter ist Polin. Wie geht es Ihnen mit den Entwicklungen, die das Land unter der konservativen PiS-Partei genommen hat? Forster: Ich fühle mich als halber Pole, habe aber nie dort gelebt. Ich würde mich ungern in einer Zeitung als Experte für die Lage dort hinstellen. Von außen betrachtet, finde ich es irgendwie bedenklich, aber es ist ja oft so, dass die Dinge komplizierter sind. Zur Lage der polnischen Nation würde ich Mark Forster nicht befragen.

Das Interview führte Silvana Resch