Von Claudia Funder

Lienz – Es ist schon auf Skiern eine Herausforderung, auf dem Mountainbike ist es erst recht ein verwegenes Unterfangen – die FIS-Worldcupstrecke auf dem Lienzer Hochstein im Wettkampf-Modus zu bezwingen. Beim Downhill Bike Race „Ride hard on Snow“ (RHOS), das am 28. Jänner 2017 in seine sechste Auflage geht, wagen Athleten wieder den temporeichen Ritt über Wellen, Steilkurven und Schanzen.

Organisator des Events ist einmal mehr der Verein RIDE Free-Downhill&Freeride Osttirol. Noch attraktiver werde die Strecke diesmal aufgebaut werden, verrät Vereinsobmann René Unterwurzacher im Gespräch mit der TT. Es werde noch mehr Kurven geben und den Zuschauern werde durch den Streckenverlauf ein besserer Blick auf das Geschehen gewährt.

Der spektakuläre Sportbewerb weckte schon in den vergangenen Jahren ein breites Interesse. So werden auch diesmal wieder Top-Athleten begrüßt. Mit dabei wird als Lokalmatador Staatsmeister und Trialtalent Fabio Wibmer sein. An den Start geht auch sein Cousin, U15-Weltmeister Gabriel Wibmer. Die Teilnahme zugesagt haben auch Downhillworldcupfahrer wie Markus Pekoll, der derzeit beste Österreicher, Manue­l Gruber, und viele weitere nationale und internationale Topfahrer. Das Teilnehmerfeld wird mit Sicherheit für einen spannenden Veranstaltungsverlauf sorgen. „Dieses ist auch heuer wieder auf 100 Athleten begrenzt“, erklärt Unterwurzacher. „Es gibt bereits Anmeldungen aus Slowenien, Deutschland, Italien, der Schweiz und ganz Österreich. Jedes Bundesland ist vertreten“, freut sich der Vereinsobmann und ergänzt: „Vielleicht gehen auch zwei Amerikaner an den Start.“

Anmelden kann man sich noch bis zum Jahresende. Jeder kann teilnehmen, der sich den Ritt über die Strecke zutraut und den nötigen „Mumm“ in den Knochen hat – natürlich auch Frauen. Beim letzten Event haben sich drei Athletinnen die Piste mit dem Bike hinuntergewagt, erinnert sich Unterwurzacher. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Frauen teilnehmen.“

Die Veranstaltung im Jänner 2017 wartet mit einer Neuerung auf. Als sehenswertes Side-Event findet ein „Best Trick Contest“ im Zielgelände statt. „Er wird zwischen dem Quali- und dem Finallauf ausgetragen“, so der Vereins­obmann. Hier können Fahrer ihre Trickkünste unter Beweis stellen, als Gewinn lockt ein besonderer Preis. Die Teilnahme am Rennen ist für diesen Contest nicht zwingend erforderlich, wer mitmachen will, muss aber die normale RHOS-Anmeldung ausfüllen und darauf zusätzlich „Best Trick Contest“ markieren.

Zum Tagesablauf: Zwischen 9 und 11 Uhr sind die Startnummern abzuholen. Ab 10 kann trainiert werden. Bei der Qualifikation von 14.30 bis 17.30 Uhr ist noch jeder sein eigener Gegner, geht es doch einzeln die Strecke hinab. Die Besten schaffen es ins Finale. Von 17.30 bis 19 Uhr folgt der „Best Trick Contest“ und im Anschluss geht es in direkten Duellen im K.-o.-Modus darum, wer am Ende die entscheidende Nasenlänge vorausliegt. Siegerehrung und Aftershowparty steigen im Volkshaus.

Infos zum Race und Anmeldung unter www.ride-free.at.