Tradition trifft Tradition und Tirol Schottland. Das gab es im beschaulichen St. Ulrich am Pillersee noch nie. Rund vierzig Menschen haben sich im Ortskern versammelt. Sie alle tragen Schottenrock, Stutzen, Hemd, Krawatte und Blazer. Dudelsäcke werden (noch) behutsam in den Händen gehalten. An dem Samstagnachmittag wägen sich die Einheimischen plötzlich auf der Britischen Insel.

Eine so genannte „Massed Band“ hat sich formiert, um mit 40 Sackpfeifen und drei Trommeln musikalisch durch St. Ulrich zu ziehen. Einige Musiker sind eigens aus Oberösterreich, dem Burgenland, Kärnten und Salzburg angereist. Sie erweisen den Tiroler „Schotten“ eine besondere Ehre. Denn die Tiroler Dudelsackband Red Eagle feierte vor knapp zwei Wochen ihr Zehn-Jahr-Jubiläum. Mitten im Pillerseetal, vor Tiroler Bergkulisse, die schottischen „Highlands“ wohl nahe kommen. Das Wetter passt ebenfalls dazu. Es ist grau und bewölkt, die Kälte ungemütlich.

Doch das nasskalte Herbstwetter kann die österreichischen „Schotten“ nicht zum Zittern bringen. Auf einmal wird es still. Bis „Pipe Major“ Hans-Michael Müller, musikalischer Leiter der Red Eagle, mit einem lauten „Ready“ ohrenbetäubende Geräusche auslöst. Auf sein Kommando beginnt die Gruppe sich einzuspielen. Im ganzen Dorf sind die für Tiroler Ohren schrägen, aber faszinierenden Töne zu hören.

Sofort kommen Schaulustige, um das schottische Spektakel mit eigenen Augen zu sehen. Die Verwunderung ist mitunter groß. Ein Lächeln kommt vielen über die Lippen. Einige können es nicht so recht glauben, was sich vor ihren Augen abspielt. Die Trommler geben den Rhythmus vor. Die hohen Dudelsackklänge folgen – und gehen durch Mark und Bein.

Schottische Gretchenfrage

„40 Dudelsäcke auf einmal sind schon eine Wucht“, gesteht Christoph Würtl, Obmann der Red Eagle – Tyrolean Pipe Band und gleichzeitig Obmann der Musikkapelle von St. Ulrich. Würtl vereint mühelos beide Traditionen. Zwei Lager bilden sich seiner Meinung nach trotzdem. „Es gibt nur zwei Typen: Entweder die Dudelsackmusik gefällt einem oder nicht.“ Die schottische Gretchenfrage also.

Viele Dorfbewohner in St. Ulrich quittieren die Dudelsackspieler hingegen mit einem eindeutigen „Es gefällt“. Als sich der Tross in Bewegung setzt, ist das halbe Dorf auf den Beinen und begleitet die Musiker die Hauptstraße entlang. Kinder laufen begeistert mit. Haustüren öffnen sich, verdutzte Bewohner schauen hinaus, zücken ihr Handy und nehmen die Szenerie auf. Die Dudelsackspieler marschieren entschlossen weiter. Laute Musik und immer mehr Zuseher begleiten sie.

Es geht vorbei am Gemeindeamt, ein schottischer Traditionsmarsch wird vor der typischen Tiroler Kulisse gespielt. Obwohl der Dudelsack in vielen Kulturen verbreitet ist (siehe Infobox auf der nächsten Seite), haben sich die Red-Eagle-Mitglieder ganz Schottland verschrieben. Diese hat den Dudelsack schließlich über Jahrhunderte bewahrt. „Die Tracht stammt vom Campbell-Clan und auch unsere Dudelsäcke, so genannte ,Great Highland Pipes’, sind aus Schottland“, erzählt „Pipe Major“ Müller. Zusammen mit Würtl wurde er 2001 „beim ersten Dudelsack-Workshop“ in Bad Goisern „vom Fieber gepackt.“

Die beiden – Müller spielt Klarinette, Würtl Posaune – hatten damals gedacht, der Dudelsack sei leicht zu beherrschen. „Wir sind dann aber eines Besseren belehrt worden“, erinnert sich Band-Obmann Würtl.

Einstand in Tiroler Tracht

Als auch noch der Kapellmeister vom Dorf Wind von der Sache bekam, war der erste Auftritt als Dudelsackspieler fixiert. „Im Sommer waren wir beim Kurs, zu Weihnachten bekamen wir die Dudelsäcke und zum Frühjahrskonzert der Musikkapelle spielten wir ,Amazing Grace’“, erzählt Müller, „mit hochrotem Kopf. Denn das Stück war das letzte Lied des Konzerts und wir hatten zuvor mit den normalen Instrumenten eineinhalb Stunden gespielt. Da brauchten wir viel Luft.“ Nicht zu vergessen: Bei diesem ersten Auftritt war die Tracht noch original aus Tirol.

Das schottische Nationalinstrument ließ die beiden Tiroler aber nicht los. Es folgten viele Kurse und immer mehr Interessierte stießen zu den Pillersee Pipers, wie sich Würtl und Müller anfangs nannten. 2006 entschieden sie sich just im Zillertal, einem Mekka der heimischen Volksmusik, zur Gründung der Tiroler Dudelsackband Red Eagle. Sie ist eigenen Angaben zufolge die einzig echte schottische Formation, da Instrumente und Kleidung aus Schottland kommen. Daneben gibt es noch die Original Luitascher Sackpfeifen. „Der Name Red Eagle bezieht sich auf den Tiroler Adler“, verrät Würtl stolz. Das Wappentier findet sich auch auf den roten Luftsäcken der Instrumente. Die Tiroler Tracht wurde hingegen eingetauscht.

Der Schottenrock passt doch besser ins Bild. Die Frage nach einer Unterbekleidung darf an dieser Stelle natürlich nicht fehlen. Die Tiroler „Schotten“ sind darauf gefasst und reagieren routiniert. „Darunter tragen wir Stutzen und Schuhe. Alles original“, meint Andreas Wetscher aus Zell am Ziller, der seit 2011 bei der Band spielt, mit einem Lächeln. Später beim Fototermin wird schnell klar werden: Die Männer versuchen nicht zu viel Bein zu zeigen. Beim Marsch durch St. Ulrich flattert aber kein Rock in gefürchtete Höhen.

Mittlerweile sind die Musiker am Fußballfeld angekommen, wo zuvor ein Spiel stattgefunden hat. Nun betreten die Musiker das Feld. „Es ist lässig und etwas Anderes“, meint Evelyn Mitterer, ehe sie unterbrochen wird. „Komm weiter, ich will schauen“, zieht ein Kind sie zum Rasen. Unter Flutlicht, gespannten Augen und leuchtenden Handy-Bildschirmen stehen die Dudelsackspieler, die „Piper“ genannt werden, im Kreis. Den Platz in der Mitte nehmen die Trommler ein. Müller schwört sie auf einen letzten Marsch ein. Die Luft geht den „Pipern“ anscheinend nicht aus.

Kein Faschingsverein

„Die Bevölkerung belächelt manchmal Dudelsackspieler. Doch wir sind kein Faschingsverein und wollen zeigen, dass es ein ernst zu nehmendes, archaisches Instrument ist“, erklärt Würtl. Zum Jubiläum wünscht sich der Obmann „noch weiterzuwachsen. Interessierte sind herzlich willkommen, sich zu melden!“

Zehn Mitglieder spielen derzeit unter dem roten Adler. Sie kommen aus Tirol und Südtirol. In Innsbruck proben sie für ihre Auftritte, sieben bis neun sind es pro Jahr. Wie die Tiroler „Highland Games“, ist der irische Nationalfeiertag, St. Patrick’s Day, der auf den 17. März fällt, ein jährliches Highlight. Dazu wird die Band wieder in Rattenberg einziehen. Blasmusikkonzerte, Hochzeiten und Gottesdienste wurden auch schon musikalisch begleitet. Hoch hinauf geht es für die Dudelsackspieler im nächsten Jahr: „Im April sind wir nach Mittenwald auf eine Hütte eingeladen worden“, berichtet Müller.

Auf die Auftritte würden sich alle freuen. Dann erst erklingen nämlich die Dudelsäcke in ihrer vollen Lautstärke. Denn zuhause wird mit einer viel leiseren Übungsflöte geübt. Doch es ist das Geräusch, dieser einzigartige, laute Klang, der Dudelsackspieler wie Zuseher gleichermaßen in den Bann zieht und für Gänsehaut sorgt. So auch am Fußballfeld in St. Ulrich am Pillersee: Nach den letzten Tönen fordert das Publikum lautstark eine Zugabe.

Diese bekommen sie aber erst beim abendlichen Konzert im Veranstaltungszentrum zu hören. Der Saal ist bis auf die letzten Plätze gefüllt. Einige Zuseher stehen sogar, um beim zweistündigen Konzert dabei sein zu können. Schottland mitten in Tirol, das gibt es schließlich nicht alle Tage. (Deborah Darnhofer)