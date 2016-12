Ich überleg’ mir schon, was ich alles aus der Wohnung mach’, wenn die Kinder einmal ausziehen.“ „Eine Wand verputzen, eine Lampe montieren – für kleinere Arbeiten kriegt man heute keine Handwerker mehr.“ „Die Männer? Die können’s nicht mehr, die kochen!“ Drei Frauen, drei Freundinnen, wie sie reden, einander zustimmen, zusammen lachen. Gemeinsam mit rund 70 anderen sind sie der Aufforderung „Mädels, haut mal wieder auf den Putz!“ gefolgt und zum „Women at Work“-Projektabend in den Hornbach-Baumarkt in Innsbruck gekommen. „Hämmern, bohren, Wände verputzen sind längst keine Männersache mehr“, sagt Marktmanager Mirco Linke. Frauen erobern die Baumärkte, das Unternehmen hat den Trend erkannt und bietet kostenlos Anleitungen und Tipps von Profis an. Die Kreissäge in der einen Hand, ein Glas Sekt in der anderen. „Herzlich willkommen beim ersten Workshop speziell für Frauen!“, sagt Linke. „Ich hoffe, es macht euch genau so viel Spaß wie uns.“

Vorurteile noch weit verbreitet

„Wer will lernen, wie Silikonfugen erneuert werden? Bitte dem Stefan folgen!“ Thomas zeigt, wie Fliesen verlegt werden, und Daniele demonstriert Möglichkeiten zur kreativen Wandgestaltung. Sechs verschiedene Workshops stehen zur Auswahl, zwei Kurse gehen sich pro Teilnehmerin aus. Es sind Frauen jeden Alters – Studentinnen, ältere Damen, Mütter mit ihren Töchtern –, die heute gekommen sind. Sie tragen Jeans, eine Handwerkerlatzhose oder auch ein schönes Kleid, Perlenkette und eine schöne Uhr an der Hand. Keine ist sich zu gut, einen Hammer in die Hand zu nehmen, sich schmutzig zu machen. Zur Not stehen Overalls zum Überziehen zur Verfügung. Konzentriert verfolgen sie die Anleitungen der Profis. Die Sache selbst in die Hand nehmen – weil niemand anderer es tut oder sie selbst es so wollen.

„Traue ich mir das selbst zu? Kann ich das wirklich ohne Hilfe machen?“, sind die Fragen, die Unsicherheiten, die es am Anfang zu überwinden gilt. „Das Wichtigste ist, dass niemand abwertende Bemerkungen macht“, sagt Marktleiter Linke. Die Vorurteile, Frauen verstehen nichts vom Handwerken, seien groß. „Sie müssen es einmal ausprobieren können!“ Abgesehen davon gebe es genau so viele Männer, die Tipps benötigen, wie Frauen. „Da gibt es keine Unterschiede mehr!“

„Es ist euer Projekt“, sagt Daniele jetzt zu der kleinen Gruppe. Mit einer Spachtel trägt er Putz auf eine Wand auf – „nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und immer von oben nach unten streichen!“ Die Frauen schauen aufmerksam zu, danach geht’s an die Kübel. „Bitte selbst probieren!“ Eine zierliche, sehr gepflegte ältere Dame aus Innsbruck erzählt: „Ich mache fast alles selbst. Ich bin gerade in eine neue Wohnung umgezogen, da gibt es viel zu tun. Und wenn’s nichts wird, kann ich immer noch den Profi rufen.“

Der Mann als „Hilfstschaggl“

Geduldig hilft Daniele bei der Spachtel- und Streichputztechnik. „Es gibt keine blöden Fragen“, sagt er. Nach dem ersten Arbeitsgang gibt es einen „Applaus für die Ladys!“. Danach wird Lasur aufgetragen – mit und ohne Glitzereffekte. Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Du musst richtig Schwung nehmen!“, sagt eine Mutter zu ihrer Tochter. Hausgang, Schlaf- und Wohnzimmer wollen die beiden daheim in Silz selbst gestalten. „Mein Mann ist handwerklich nicht der Begabteste, meistens geht’s dann irgendwie schief! Wenn er ein Loch bohrt, kann man sicher sein, dass er sich vermessen hat.“ Dabei könne es sich auch um Zentimeter handeln. „Also diese Sachen, die mach’ meistens ich. Er ist der ,Hilfstschaggl‘ – er macht das, was sonst meistens wir Frauen tun!“ Aber es könne eben nicht jeder alles beherrschen.

Eine Teilnehmerin erzählt über ein negatives Erlebnis in einem – anderen – Baumarkt. „Die waren richtig patzig und abfällig, so in der Art: Wenn eine Frau das macht, kann das nur schiefgehen.“ Wie sie sich dabei fühlte, können viele andere nachvollziehen – das steht fest. „Werden die Frauen handwerklich aktiv, reagieren auch die Partner mitunter argwöhnisch“, sagt Linke. Aber oft gehe es eben nicht anders. „Das ist, wie wenn man zum dritten Mal fragt: ,Kannst du bitte den Müll raustragen?‘ Irgendwann streichen sie die Wand eben selbst.“

„Wir können alles selbst machen. Wir müssen nicht mehr bitten und betteln“, sagt eine Teilnehmerin. Viele sind alleinstehend – wie eine Frau aus Mieming, die die Pflastersteine zu ihrem Haus selbst verlegte. „Mein Nachbar hat gesagt, das schaut fast so gut aus, als hätte es ein Mann verlegt!“ Eine Innsbruckerin meint: „Ich möchte einfach nicht auf andere angewiesen sein. Wenn es heißt, ,des mach ma schon‘, dann dauert’s meistens noch ewig!“ Jetzt geht’s zum Dübeln und Bohren mit dem jungen Mitarbeiter Kücük: Den Frauen, die Vitrinen oder Bücherregale montieren wollen, zeigt er den Umgang mit dem Bohrer. „Und wenn das Loch einmal schief geraten ist, dann ist das auch nicht so schlimm“, tröstet er. „Ich zieh’ jetzt aus und muss schauen, dass ich das allein hinkrieg’“, sagt eine junge Frau, die mit ihrer Mutter da ist. Diese probiert gerade, einen Bolzenanker zu montieren. „Das hat zuerst so leicht ausgeschaut!“

Bevor die Urkunden für die Teilnahme verteilt werden, kommen noch einmal alle zusammen. „Das trau’ ich mir jetzt selber zu“, sagt eine Frau, die am Workshop „Silikonfugen erneuern“ teilgenommen hat. Eine andere meint: „Das nächste Mal lern’ ich Fliesen legen!“ Die Männer, die werden nicht mehr gebraucht. Ob ihnen das auch wirklich recht ist? (Michaela S. Paulmichl)